Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"302d5544-8fc2-4250-9145-69ce46af0c15","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Újabb mélypontra süllyedt az USA és Oroszország kapcsolata az után, hogy Joe Biden amerikai elnök igennel válaszolt arra az újságírói kérdésre, gyilkosnak tartja-e Vlagyimir Putyin orosz elnököt. Oroszország konzultációra hazarendelte washingtoni nagykövetét, az USA pedig valószínűleg már a jövő héten újabb szankciókat vezet be Oroszország ellen a 2020-as amerikai elnökválasztásba való állítólagos beavatkozás miatt.","shortLead":"Újabb mélypontra süllyedt az USA és Oroszország kapcsolata az után, hogy Joe Biden amerikai elnök igennel válaszolt...","id":"20210318_Aki_mondja_masra_az_mondja_magara__uzente_Putyin_Bidennek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=302d5544-8fc2-4250-9145-69ce46af0c15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0326114-bd5c-4928-b011-4053ca7a58f0","keywords":null,"link":"/vilag/20210318_Aki_mondja_masra_az_mondja_magara__uzente_Putyin_Bidennek","timestamp":"2021. március. 18. 16:45","title":"Párját ritkítja, ami most történik az USA és Oroszország között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c084b291-2951-440c-bcef-2cf2a3fdc9d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lemezből készült Audi és a traffipaxozó járőr visszakerülhet szolgálati helyére. ","shortLead":"A lemezből készült Audi és a traffipaxozó járőr visszakerülhet szolgálati helyére. ","id":"20210317_Megtalaltak_az_ellopott_mezoorsi_badogrendort","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c084b291-2951-440c-bcef-2cf2a3fdc9d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2907f68-f675-407c-8091-924d5245636f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210317_Megtalaltak_az_ellopott_mezoorsi_badogrendort","timestamp":"2021. március. 17. 17:11","title":"Megtalálták az ellopott mezőörsi bádogrendőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc245e9-076e-4c77-9616-766ca487189b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész örömét még az sem tudja elvenni, hogy vannak, akik úgy tartják, nem a munkássága miatt kapta meg március 15-én a Kossuth-díjat. Azt mondja, nem érdeklik a gyűlölködő vélemények.\r

\r

","shortLead":"A zenész örömét még az sem tudja elvenni, hogy vannak, akik úgy tartják, nem a munkássága miatt kapta meg március 15-én...","id":"20210318_Nagy_Fero_Kossuthdij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2dc245e9-076e-4c77-9616-766ca487189b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60939451-c333-49b2-b039-8821ab307ef5","keywords":null,"link":"/elet/20210318_Nagy_Fero_Kossuthdij","timestamp":"2021. március. 18. 08:57","title":"Nagy Feró: Azért kaptam meg a Kossuth-díjat, hogy felidegesítsem azokat a liberálisokat, akik ellenem vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7cc7d74-259e-485c-b0a3-5c12f9fe3d3d","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Egy kirakat többre hivatott, mint hogy megmutassa, mi kapható az üzletben. Ha nemcsak a termék, hanem az általa nyújtott élmény is fontos, statikus eszközökkel nem mindig adható át az üzenet.","shortLead":"Egy kirakat többre hivatott, mint hogy megmutassa, mi kapható az üzletben. Ha nemcsak a termék, hanem az általa...","id":"samsungbch_20210317_Ha_igy_invitalnak_kavera_azt_lehetetlen_visszautasitani__a_marketing_uj_generacioja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7cc7d74-259e-485c-b0a3-5c12f9fe3d3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ca95b6e-a137-4b00-abb4-135611ffafe3","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20210317_Ha_igy_invitalnak_kavera_azt_lehetetlen_visszautasitani__a_marketing_uj_generacioja","timestamp":"2021. március. 19. 07:30","title":"Ha így invitálnak kávéra, azt lehetetlen visszautasítani – a marketing új generációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"541070a8-b19e-4ad0-b944-2f652af983f2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A járművekből 15 áll forgalomba Budapesten.","shortLead":"A járművekből 15 áll forgalomba Budapesten.","id":"20210319_virus_legkondicionalo_bkv_busz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=541070a8-b19e-4ad0-b944-2f652af983f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27612e05-f6b2-41d9-96bc-f529b33208c4","keywords":null,"link":"/cegauto/20210319_virus_legkondicionalo_bkv_busz","timestamp":"2021. március. 19. 11:45","title":"Vírusszűrő is van az újfajta BKV-buszokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cd2301b-9d91-4a7f-9e7a-89e7576476a6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google-höz hasonlóan az almás cég is saját kocsikkal járja a vidéket, hogy adatokat gyűjtsön térképszolgáltatása frissítéséhez.","shortLead":"A Google-höz hasonlóan az almás cég is saját kocsikkal járja a vidéket, hogy adatokat gyűjtsön térképszolgáltatása...","id":"20210318_apple_maps_terkep_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2cd2301b-9d91-4a7f-9e7a-89e7576476a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7cb4d60-6eb8-4bd4-bccd-592804dbb262","keywords":null,"link":"/tudomany/20210318_apple_maps_terkep_auto","timestamp":"2021. március. 18. 13:03","title":"Apple-autó érkezett Debrecenbe, olvasónk levideózta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A teszteredmény akár PDF-ben is feltölthető az alkalmazásba, így papírra egyáltalán nincs szükség.","shortLead":"A teszteredmény akár PDF-ben is feltölthető az alkalmazásba, így papírra egyáltalán nincs szükség.","id":"20210319_covid_utlevel_air_france_legitarsasg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93dbfa40-e479-4620-940b-a0b25c037b05","keywords":null,"link":"/tudomany/20210319_covid_utlevel_air_france_legitarsasg","timestamp":"2021. március. 19. 10:33","title":"Mobilos Covid-útlevelet kezd tesztelni az Air France","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e748eba9-7465-4a9e-92c0-41f9fc2dbbb9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A leghíresebb természettudós szerint amíg vigyázunk a bolygóra, nem várható katasztrófa.","shortLead":"A leghíresebb természettudós szerint amíg vigyázunk a bolygóra, nem várható katasztrófa.","id":"20210318_dinoszauruszok_kihalas_dinok_david_attenborough","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e748eba9-7465-4a9e-92c0-41f9fc2dbbb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c95d19a1-2bb4-406a-907e-d523a7c58e9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210318_dinoszauruszok_kihalas_dinok_david_attenborough","timestamp":"2021. március. 18. 10:03","title":"Egy 4 éves kisfiú megkérdezte David Attenboroughtól, mi is úgy járunk-e majd, mint a dinók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]