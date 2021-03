Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca03ba72-bf13-428e-b0d0-b6845363f116","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Burgenland, Alsó-Ausztria és Bécs napok óta kritikus járványügyi adatokat produkál az egészségügyi miniszter szerint.","shortLead":"Burgenland, Alsó-Ausztria és Bécs napok óta kritikus járványügyi adatokat produkál az egészségügyi miniszter szerint.","id":"20210325_ausztria_koronavirus_jarvany_fertozes_husvet_zarlat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca03ba72-bf13-428e-b0d0-b6845363f116&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74290fd5-211a-4ec1-8d81-abd0caabe34b","keywords":null,"link":"/vilag/20210325_ausztria_koronavirus_jarvany_fertozes_husvet_zarlat","timestamp":"2021. március. 25. 05:51","title":"Teljes zárlat lesz húsvétkor a legfertőzöttebb osztrák tartományokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96957947-7b30-46a6-a14d-1add5834cd73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Emelkedést sehol sem mértek, viszont csökkenést több városban is tapasztaltak.","shortLead":"Emelkedést sehol sem mértek, viszont csökkenést több városban is tapasztaltak.","id":"20210323_koronavirus_koncentracio_stagnalas_szennyviz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96957947-7b30-46a6-a14d-1add5834cd73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"178eb329-7712-4991-b535-595ccbc4ac6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210323_koronavirus_koncentracio_stagnalas_szennyviz","timestamp":"2021. március. 23. 14:55","title":"Megállt a koronavírus-koncentráció emelkedése a szennyvízben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f52e80c-a461-4898-986a-63ef7c44cc34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jelentkezők a fekvő betegek etetésében, vagy az ágyazásban és a pelenkázásban tudnak segíteni. ","shortLead":"A jelentkezők a fekvő betegek etetésében, vagy az ágyazásban és a pelenkázásban tudnak segíteni. ","id":"20210323_Kepzes_onkentes_covidosztalyok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f52e80c-a461-4898-986a-63ef7c44cc34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e11d581-b9d9-40b8-a71c-4035e7d3c15e","keywords":null,"link":"/itthon/20210323_Kepzes_onkentes_covidosztalyok","timestamp":"2021. március. 23. 19:29","title":"Pár héten belül indul a képzés, amelyen önkénteseket tanítanának be a covid-osztályokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8317e29-f59f-4270-985c-cb2027f074ae","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Megint elhalasztották a Fekete özvegy premierjét, de júliusban felkerül Disney Plus kínálatába, az Emma Stone-féle Szörnyella pedig már májusban nézhető lesz.","shortLead":"Megint elhalasztották a Fekete özvegy premierjét, de júliusban felkerül Disney Plus kínálatába, az Emma Stone-féle...","id":"20210324_Fekete_ozvegy_premier_Disney_Plus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8317e29-f59f-4270-985c-cb2027f074ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"769f5506-eca6-4d2f-8202-ebfc725bce05","keywords":null,"link":"/elet/20210324_Fekete_ozvegy_premier_Disney_Plus","timestamp":"2021. március. 24. 12:12","title":"Júliusban derül ki, mit csinált Budapesten Scarlett Johansson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cab8646-834b-43d5-9ef1-ea797fb8d7a8","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Életének 95. évében kedden meghalt Roboz Ágnes koreográfus, karaktertánctanár, címzetes egyetemi tanár, érdemes művész. Magyarországon szinte nincs olyan jelentősebb hazai táncművész, aki ne lett volna Roboz Ágnes növendéke. ","shortLead":"Életének 95. évében kedden meghalt Roboz Ágnes koreográfus, karaktertánctanár, címzetes egyetemi tanár, érdemes művész...","id":"20210324_Meghalt_Roboz_Agnes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cab8646-834b-43d5-9ef1-ea797fb8d7a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c69855d-b9ec-4ff4-b4c4-18e2956f4745","keywords":null,"link":"/elet/20210324_Meghalt_Roboz_Agnes","timestamp":"2021. március. 24. 09:27","title":"Meghalt Roboz Ágnes koreográfus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc535e04-3b3f-4652-8fff-e463e06e0a25","c_author":"HVG","category":"360","description":"Több mint száz éve annak, hogy Nikola Tesla, a zseniális szerb–amerikai feltaláló adótoronyról próbált energiát továbbítani. Amit rádióhullámokkal meg lehetett tenni, az akkor az elektromossággal nem sikerült. A tervet most eleveníti fel Új-Zélandon az Emrod cég és a Powerco áramszolgáltató. ","shortLead":"Több mint száz éve annak, hogy Nikola Tesla, a zseniális szerb–amerikai feltaláló adótoronyról próbált energiát...","id":"202109_vezetek_nelkuli_tavvezetek_teslanak_igaza_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc535e04-3b3f-4652-8fff-e463e06e0a25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68211591-5819-4bf4-9933-414913cfc439","keywords":null,"link":"/360/202109_vezetek_nelkuli_tavvezetek_teslanak_igaza_lesz","timestamp":"2021. március. 24. 18:30","title":"Teslának igaza volt? Vezeték nélkül továbbítanának áramot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a08df0f-c792-42c2-a91a-b7b0b2c1f243","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az argentin zeneszerző, Astor Piazzolla születésének centenáriumára kiadott lemezek között Lucienne Renaudin Varyé egészen különleges, trombitahangon szól rajta a bandoneón. \r

\r

","shortLead":"Az argentin zeneszerző, Astor Piazzolla születésének centenáriumára kiadott lemezek között Lucienne Renaudin Varyé...","id":"202111_cd__vilagpolgar_vilagtango_lucienne_renaudin_vary_piazzolla_stories","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a08df0f-c792-42c2-a91a-b7b0b2c1f243&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbcf78a7-4cb9-43e8-ad04-0b7192950056","keywords":null,"link":"/360/202111_cd__vilagpolgar_vilagtango_lucienne_renaudin_vary_piazzolla_stories","timestamp":"2021. március. 24. 14:30","title":"Piazzolla 100 - Elállítja a lélegzetet az ifjú francia trombitás virtuozitása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc52ed91-18a6-46d7-9c54-a764d35dd5c7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Jobban érthetik a lovak, ha az ember úgy beszél hozzájuk, mint a kisgyerekekhez – állapították meg francia kutatók.","shortLead":"Jobban érthetik a lovak, ha az ember úgy beszél hozzájuk, mint a kisgyerekekhez – állapították meg francia kutatók.","id":"20210323_lovak_lo_gyerekek_beszed","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc52ed91-18a6-46d7-9c54-a764d35dd5c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"642ba497-ba8e-4c36-8435-97db7f4b1377","keywords":null,"link":"/elet/20210323_lovak_lo_gyerekek_beszed","timestamp":"2021. március. 23. 14:01","title":"A lovak értékelik, ha gügyögnek nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]