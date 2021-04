Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aeb3ff87-0d03-4d7b-93ae-5c102e8b60e6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A református püspök a Hold utcai református templomban, míg Fabiny Tamás evangélikus püspök a Budavári Evangélikus Gyülekezet templomában tartotta meg istentiszteletét húsvétvasárnap.","shortLead":"A református püspök a Hold utcai református templomban, míg Fabiny Tamás evangélikus püspök a Budavári Evangélikus...","id":"20210404_Husvet_Balog_Zoltan_Fabiny_Tamas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aeb3ff87-0d03-4d7b-93ae-5c102e8b60e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3333105-2117-464d-ab6e-bf14d8aa5b01","keywords":null,"link":"/itthon/20210404_Husvet_Balog_Zoltan_Fabiny_Tamas","timestamp":"2021. április. 04. 16:16","title":"Balog Zoltán: \"A mi kis országunk nem elátkozott hely\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erről küldött levelet az Országos Kórházi Főigazgatóság.","shortLead":"Erről küldött levelet az Országos Kórházi Főigazgatóság.","id":"20210404_Csak_a_kozmedia_fotozhat_oltopontokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03030f5c-046c-4365-b35f-d8c3a1fe6582","keywords":null,"link":"/itthon/20210404_Csak_a_kozmedia_fotozhat_oltopontokon","timestamp":"2021. április. 04. 18:56","title":"Csak a közmédia fotózhat oltópontokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy 18 éves nő azzal dicsekedett, az Iszlám Állam videófelvételeit nézi, utána kapták el a családot. ","shortLead":"Egy 18 éves nő azzal dicsekedett, az Iszlám Állam videófelvételeit nézi, utána kapták el a családot. ","id":"20210404_Franciaorszagban_negy_not_es_egy_lanyt_vettek_orizetbe_terrorizmus_gyanujaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e6cf5c9-2797-41f3-b898-a8beff48b8bf","keywords":null,"link":"/vilag/20210404_Franciaorszagban_negy_not_es_egy_lanyt_vettek_orizetbe_terrorizmus_gyanujaval","timestamp":"2021. április. 04. 19:53","title":"Franciaországban négy nőt és egy lányt vettek őrizetbe terrorizmus gyanújával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c56cbce-c9ea-430e-9e11-9e20fb153c3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Molotov-koktélokat dobáltak, kirakatokat törtek be a járványügyi intézkedések ellen tiltakozó svájci fiatalok.","shortLead":"Molotov-koktélokat dobáltak, kirakatokat törtek be a járványügyi intézkedések ellen tiltakozó svájci fiatalok.","id":"20210403_Konnygazzal_es_gumilovedekekkel_fekeztek_meg_a_tuntetoket_Sankt_Gallenben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c56cbce-c9ea-430e-9e11-9e20fb153c3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bce801ac-04f9-46d0-b13f-fbf022713724","keywords":null,"link":"/vilag/20210403_Konnygazzal_es_gumilovedekekkel_fekeztek_meg_a_tuntetoket_Sankt_Gallenben","timestamp":"2021. április. 03. 09:34","title":"Könnygázt, gumilövedéket vetettek be a korlátozások ellen tüntetőkkel szemben Sankt Gallenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61880887-41d1-49d8-8aa3-c2ae48831597","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hadsereg és a rendőrség 550 embert ölt meg a puccs kezdete óta.","shortLead":"A hadsereg és a rendőrség 550 embert ölt meg a puccs kezdete óta.","id":"20210403_tuntetes_mianmar_gyilkossag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61880887-41d1-49d8-8aa3-c2ae48831597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb79686b-0681-4443-b49f-54051c71e574","keywords":null,"link":"/vilag/20210403_tuntetes_mianmar_gyilkossag","timestamp":"2021. április. 03. 15:02","title":"Tüzet nyitott a tüntetőkre a hadsereg Mianmarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"627a24b2-3434-4fae-8679-a9e485993e65","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A talán koronavírusban elhunyt, Covid-tagadó elődjéhez képest a nyugalom megtestesült szobra Samia Suluhu Hassan, Tanzánia új elnöke, aki a nemzeti megbékélést tartja legfontosabb feladatának.","shortLead":"A talán koronavírusban elhunyt, Covid-tagadó elődjéhez képest a nyugalom megtestesült szobra Samia Suluhu Hassan...","id":"202113_samia_suluhu_hassan_nyugodtero_tanzania_elen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=627a24b2-3434-4fae-8679-a9e485993e65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b798e658-cd26-471c-a79d-d00bed69b0ac","keywords":null,"link":"/360/202113_samia_suluhu_hassan_nyugodtero_tanzania_elen","timestamp":"2021. április. 04. 08:30","title":"Tanzánia nyugodt ereje az új elnöknő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85926b75-5aee-4cd2-ae83-1d6aa1f20aea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy Szöulban kiállított graffitit „gondolt tovább” két látogató.","shortLead":"Egy Szöulban kiállított graffitit „gondolt tovább” két látogató.","id":"20210403_Azt_hittek_szabad_a_vasar_osszefestettek_egy_felmillio_dollaros_mualkotast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85926b75-5aee-4cd2-ae83-1d6aa1f20aea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac70b73f-9963-44dd-8ce2-27632a86e7b3","keywords":null,"link":"/elet/20210403_Azt_hittek_szabad_a_vasar_osszefestettek_egy_felmillio_dollaros_mualkotast","timestamp":"2021. április. 03. 20:05","title":"Azt hitték, szabad a vásár, összefestettek egy félmillió dolláros műalkotást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f634af69-9b8b-4ce5-b75e-6e61f0a97604","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai EHang nevű vállalat egy olasz dizájnercéggel közösen álmodta meg a leszállópályát, ahol a jövőben landolhatnak majd a repülő taxik.","shortLead":"A kínai EHang nevű vállalat egy olasz dizájnercéggel közösen álmodta meg a leszállópályát, ahol a jövőben landolhatnak...","id":"20210404_baobab_leszallopalya_repulo_taxi_ehang","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f634af69-9b8b-4ce5-b75e-6e61f0a97604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c37f7bc-0def-4a3b-8db8-4b1eb7937a0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210404_baobab_leszallopalya_repulo_taxi_ehang","timestamp":"2021. április. 04. 08:03","title":"Megtervezték a repülő taxik leszállóhelyét, a majomkenyérfa adta az ihletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]