Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Kedden helyenként 10-20 milliméternyi csapadék hullhat, jégesőre is számítani kell az ország egyes területein.","shortLead":"Kedden helyenként 10-20 milliméternyi csapadék hullhat, jégesőre is számítani kell az ország egyes területein.","id":"20210419_Elsofoku_figyelmeztetes_zivatarveszely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc8c9fd7-1ed5-418f-a07d-4fa4a44d8c07","keywords":null,"link":"/itthon/20210419_Elsofoku_figyelmeztetes_zivatarveszely","timestamp":"2021. április. 19. 18:35","title":"Elsőfokú figyelmeztetést adtak ki az egész országra zivatarveszély miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31e28477-af78-4236-a0dc-0c5a26ad1105","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Immár trükközés nélkül, a Chrome böngésző alapfunkciójaként van rá lehetőség, hogy kiemeljünk egy számunkra fontos részt a weboldalon, amit linkként bárkinek elküldhetünk.","shortLead":"Immár trükközés nélkül, a Chrome böngésző alapfunkciójaként van rá lehetőség, hogy kiemeljünk egy számunkra fontos...","id":"20210420_google_chrome_bongeszo_kiemeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31e28477-af78-4236-a0dc-0c5a26ad1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db7e88e4-fcba-4829-81a4-ef5d1337a665","keywords":null,"link":"/tudomany/20210420_google_chrome_bongeszo_kiemeles","timestamp":"2021. április. 20. 10:03","title":"Az utóbbi idők egyik leghasznosabb funkciójával bővült a Chrome","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"070a22d5-e367-43ae-96ef-3f0e216d9107","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem tudnak repülni a méhek és még az akácosok is elfagytak. Gond lehet a repcemézzel is.","shortLead":"Nem tudnak repülni a méhek és még az akácosok is elfagytak. Gond lehet a repcemézzel is.","id":"20210420_tul_hideg_tavasz_a_meheknek_bross_peter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=070a22d5-e367-43ae-96ef-3f0e216d9107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4a193ee-af52-440a-a29e-913fd2be63f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210420_tul_hideg_tavasz_a_meheknek_bross_peter","timestamp":"2021. április. 20. 13:53","title":"Alig lesz tavaszi méz idén a hideg miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec344dc-744a-483e-b080-df0610b33179","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az operatív törzs szerint hamarosan a Magyar Közlönyben jelenik majd meg a vendéglátóhelyek teraszainak nyitását engedélyező rendelet. ","shortLead":"Az operatív törzs szerint hamarosan a Magyar Közlönyben jelenik majd meg a vendéglátóhelyek teraszainak nyitását...","id":"20210420_operativ_torzs_muller_cecilia_koronavirus_jarvany_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cec344dc-744a-483e-b080-df0610b33179&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0621b690-2992-48ef-9201-20fc6805c7f9","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_operativ_torzs_muller_cecilia_koronavirus_jarvany_vakcina","timestamp":"2021. április. 20. 12:39","title":"Müller: Egyértelmű, hogy a védőoltások miatt csökkennek a járványügyi adatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a28b33d9-4648-402e-969d-13f7c278dae9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 6 év körüli gyermek nem tudott visszamászni a peronra, de egy mozdonyvezető meglátta, és azonnal segített.","shortLead":"A 6 év körüli gyermek nem tudott visszamászni a peronra, de egy mozdonyvezető meglátta, és azonnal segített.","id":"20210421_vonat_india_sinek_peron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a28b33d9-4648-402e-969d-13f7c278dae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcc5a7f0-acf1-4bec-b87c-5dbac4617163","keywords":null,"link":"/elet/20210421_vonat_india_sinek_peron","timestamp":"2021. április. 21. 15:43","title":"Szembefutott a vonattal egy indiai férfi, hogy megmentse a sínekre zuhant gyermeket – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138","c_author":"MTI","category":"_tudomany","description":"A vakcinát kifejlesztő Gamaleja Intézet igazgatója szerint akár 3 évig is fennmarad a magas antitestszint a beoltottak szervezetében.","shortLead":"A vakcinát kifejlesztő Gamaleja Intézet igazgatója szerint akár 3 évig is fennmarad a magas antitestszint a beoltottak...","id":"20210421_koronavirus_elleni_vedooltas_szputnyik_v_gamaleja_intezet_varians","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31f7ff7f-f547-4929-9205-8db4a0e1636e","keywords":null,"link":"/_tudomany/20210421_koronavirus_elleni_vedooltas_szputnyik_v_gamaleja_intezet_varians","timestamp":"2021. április. 21. 13:55","title":"Gyártója szerint minden koronavírus-variáns ellen véd a Szputnyik V","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az új szervezethez a következő kormányok sem nyúlhatnak hozzá.","shortLead":"Az új szervezethez a következő kormányok sem nyúlhatnak hozzá.","id":"20210421_Schmidt_Mariat_alapitvany_vagyonkezelo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c331655-0704-4c8c-8dcf-f52be57cf721","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_Schmidt_Mariat_alapitvany_vagyonkezelo","timestamp":"2021. április. 21. 14:49","title":"Schmidt Mária közalapítványa is vagyonkezelővé alakul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adea50a9-a3b6-4775-bd91-15da4fb04cba","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A szírek, venezuelaiak és afgánok adták a kedvezményezettek három legnagyobb csoportját.","shortLead":"A szírek, venezuelaiak és afgánok adták a kedvezményezettek három legnagyobb csoportját.","id":"20210421_281_ezer_menedekkero_kapott_vedelmet_tavaly_az_EUban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=adea50a9-a3b6-4775-bd91-15da4fb04cba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c5fcdd9-898b-42c1-b607-25841555ea64","keywords":null,"link":"/eurologus/20210421_281_ezer_menedekkero_kapott_vedelmet_tavaly_az_EUban","timestamp":"2021. április. 21. 17:13","title":"281 ezer menedékkérő kapott védelmet tavaly az EU-ban, Magyarországon 130 fő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]