Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"fc95f0af-760e-44ad-9bb8-62ef5fc4b56f","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Jogállamiságról, brexitről, az Európa jövőjéről szóló konferenciáról és a második negyedévre várható vakcinaszállítmányokról volt szó az európaügyi miniszterek tanácskozásán.","shortLead":"Jogállamiságról, brexitről, az Európa jövőjéről szóló konferenciáról és a második negyedévre várható...","id":"20210420_Az_ujsagirokat_vedeni_kell__jogallami_vitat_folytattak_a_tagallamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc95f0af-760e-44ad-9bb8-62ef5fc4b56f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"126cb5f1-246b-44ca-a4e5-34ed563d4b54","keywords":null,"link":"/eurologus/20210420_Az_ujsagirokat_vedeni_kell__jogallami_vitat_folytattak_a_tagallamok","timestamp":"2021. április. 20. 20:59","title":"Az újságírókat védeni kell - jogállami vitát folytattak a tagállamok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"223679ee-861f-492e-800e-215bedf9ad8d","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Albert Einstein nem érezte úgy, hogy a tudomány és a vallás szükségképpen ellentmondana egymásnak. Élete során számtalanszor próbáltak kihúzni belőle egyszavas választ arra a kérdésre, hogy hisz-e Istenben, de ennél mindig szofisztikáltabb válaszokat adott.","shortLead":"Albert Einstein nem érezte úgy, hogy a tudomány és a vallás szükségképpen ellentmondana egymásnak. Élete során...","id":"20210421_Mennyire_es_hogyan_volt_vallasos_Einstein","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=223679ee-861f-492e-800e-215bedf9ad8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d412d28f-1000-4be9-8bf4-cf6e26c28899","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210421_Mennyire_es_hogyan_volt_vallasos_Einstein","timestamp":"2021. április. 21. 19:15","title":"Mennyire és hogyan volt vallásos Einstein?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89bf392d-88ad-4616-9dd3-91c7511b0de6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple digitális asszisztense, vagyis a Siri számos remek funkcióval rendelkezik. Emellett pusztán kétjegyű számokat emlegetve képes segítséget hívni.","shortLead":"Az Apple digitális asszisztense, vagyis a Siri számos remek funkcióval rendelkezik. Emellett pusztán kétjegyű számokat...","id":"20210421_siri_segelyhivo_apple_iphone_14_17_hangparancs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89bf392d-88ad-4616-9dd3-91c7511b0de6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc8f72fb-d75e-4d7c-8362-e4f1bb45afd5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210421_siri_segelyhivo_apple_iphone_14_17_hangparancs","timestamp":"2021. április. 21. 08:03","title":"Ne próbálja ki otthon, mi történik, ha bemondja az iPhone-nak, hogy 14","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc6de592-a3f9-4ce4-8d74-0f85c2b0a79e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ártalmatlannak tűnő iOS-es gyerekjáték mögé bújva egy online kaszinó jutott át az Apple elméletben szigorú szűrőjén. Nem ez az első ilyen eset.","shortLead":"Egy ártalmatlannak tűnő iOS-es gyerekjáték mögé bújva egy online kaszinó jutott át az Apple elméletben szigorú...","id":"20210420_jungle_runner_2k21_gyerekjatek_alkalmazas_rejtett_online_szerencsejatek_app_store","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc6de592-a3f9-4ce4-8d74-0f85c2b0a79e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fb3fc4e-267a-4358-9582-d2eac372494e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210420_jungle_runner_2k21_gyerekjatek_alkalmazas_rejtett_online_szerencsejatek_app_store","timestamp":"2021. április. 20. 13:03","title":"Aranyos játéknak tűnt az app, valójában pénzes kaszinó működött benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"934bd14a-a6c0-47db-a71b-927ada71d75f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Új várfal, lépcsősorok, kilátóteraszok és nagy kert is épül, de egy tó is várja majd a látogatókat.\r

","shortLead":"Új várfal, lépcsősorok, kilátóteraszok és nagy kert is épül, de egy tó is várja majd a látogatókat.\r

","id":"20210421_Citadella_bastya_atepites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=934bd14a-a6c0-47db-a71b-927ada71d75f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"349fa0dd-fda0-4ab0-8f09-0fd61855b0d0","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210421_Citadella_bastya_atepites","timestamp":"2021. április. 21. 17:33","title":"Kert, medence és 35 méter magas zászló is kerül az átépített Citadellára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce6b34a9-ce98-4bec-a7c9-45fa05fceff4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kínai hitelből kínai vállalatok építhetnek kínai egyetemet Budapesten. A Fudan-projektnél látványosabban aligha jelezhetné Orbán Viktor, hogy a rizikóssá váló moszkvai kapcsolatokon némileg lazítva Peking előtt nyitja meg az országot – írja e heti számában a HVG.","shortLead":"Kínai hitelből kínai vállalatok építhetnek kínai egyetemet Budapesten. A Fudan-projektnél látványosabban aligha...","id":"20210421_Igy_noveld_a_sarkanyodat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce6b34a9-ce98-4bec-a7c9-45fa05fceff4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aefd6d13-c5b5-4661-95cd-ba27d7aa3494","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_Igy_noveld_a_sarkanyodat","timestamp":"2021. április. 21. 15:53","title":"Így növeld a sárkányodat: Moszkváról Pekingre helyezné át a keleti nyitás súlypontját Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80784703-465c-4e38-9f09-f36e7746070c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft különleges nyereményjátékkal ünnepli, hogy repülőszimulátora egy jelentős (francia) frissítést kapott. A szerencsések egyike egy turbinát formáló számítógéppel lehet gazdagabb.","shortLead":"A Microsoft különleges nyereményjátékkal ünnepli, hogy repülőszimulátora egy jelentős (francia) frissítést kapott...","id":"20210421_turbina_gamer_pc_szamitogep_microsoft_flight_simulator_szimulatorjatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80784703-465c-4e38-9f09-f36e7746070c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1014f5b4-383a-488f-a0ea-46823ec79179","keywords":null,"link":"/tudomany/20210421_turbina_gamer_pc_szamitogep_microsoft_flight_simulator_szimulatorjatek","timestamp":"2021. április. 21. 08:33","title":"Ez az utóbbi idők legmenőbb számítógépe, a repülésrajongók imádni fogják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a6f45e9-aee1-40b6-a2fe-46484d3f5d36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az igazán nagy biztonságot sajnos csak Dél-Koreában kamatoztathatják az egyik új Galaxy telefon tulajdonosai, itt érhető majd el ugyanis a Samsung második kvantumtechnikával felszerelt okostelefonja, a Galaxy Quamtum2.","shortLead":"Az igazán nagy biztonságot sajnos csak Dél-Koreában kamatoztathatják az egyik új Galaxy telefon tulajdonosai, itt...","id":"20210420_samsung_galaxy_quantum2_kvantum_kriptografiai_technologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a6f45e9-aee1-40b6-a2fe-46484d3f5d36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a645c5-d6ee-462c-9c11-e9dea73efc0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210420_samsung_galaxy_quantum2_kvantum_kriptografiai_technologia","timestamp":"2021. április. 20. 19:03","title":"Pénteken jelenik meg a Samsung legbiztonságosabb telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]