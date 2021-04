Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"81dce631-087a-400e-a5f8-d6cd7ef85bf3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A brit miniszterelnök korábban állítólag azt mondta, hogy \"inkább álljanak ezrével hegyekben a holttestek\", de nem vezet be újabb zárlatot. Közben vizsgálat is indul, hogy kiderítsék, ki fizette Johnson rezidenciájának felújítását.","shortLead":"A brit miniszterelnök korábban állítólag azt mondta, hogy \"inkább álljanak ezrével hegyekben a holttestek\", de nem...","id":"20210427_Vizsgalat_Boris_Johnson_rezidencia_felujitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81dce631-087a-400e-a5f8-d6cd7ef85bf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"629ef6d0-82ac-4bc4-a7c1-f3e1074e8cf4","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210427_Vizsgalat_Boris_Johnson_rezidencia_felujitas","timestamp":"2021. április. 27. 06:13","title":"Újabb botrány pattant ki Boris Johnson körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e6e6f1-b4d1-4374-b5b4-8b589c1a7237","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A beruházást már az OLAF is vizsgálja.","shortLead":"A beruházást már az OLAF is vizsgálja.","id":"20210426_keszthely_sorhaz_szerzodesbontas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80e6e6f1-b4d1-4374-b5b4-8b589c1a7237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a46fdaf-1bad-4efc-b616-18a0a6926714","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210426_keszthely_sorhaz_szerzodesbontas","timestamp":"2021. április. 26. 20:49","title":"Szerződést bont egy milliárdos beruházás kivitelezőjével Keszthely, feljelentést tett a polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cf43e55-add6-42e8-97e2-3431f55715bf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A történtekkel még a kormányszóvivő is foglalkozott, aki a rendőrséget kérte, hogy kerítsék elő a szervezőket.","shortLead":"A történtekkel még a kormányszóvivő is foglalkozott, aki a rendőrséget kérte, hogy kerítsék elő a szervezőket.","id":"20210427_parizs_spontan_buli_eljaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cf43e55-add6-42e8-97e2-3431f55715bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99d37383-8809-4b96-b876-718b41b965e0","keywords":null,"link":"/vilag/20210427_parizs_spontan_buli_eljaras","timestamp":"2021. április. 27. 21:47","title":"Spontán bulival okoztak közfelháborodást a párizsi fiatalok, ügyészségi eljárás is indult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a7685a-3922-4815-96fd-64fc5df7d2bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"27 ezer fölé nőtt a koronavírus magyar áldozatainak száma. A kórházban ápoltak, a lélegeztetőgépen lévők és az újonnan diagnosztizált fertőzöttek száma is csökken, az oltásokkal is jól haladunk, de az elhunytak száma nagyon magas maradt.","shortLead":"27 ezer fölé nőtt a koronavírus magyar áldozatainak száma. A kórházban ápoltak, a lélegeztetőgépen lévők és az újonnan...","id":"20210428_koronavirus_covid_jarvany_szamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72a7685a-3922-4815-96fd-64fc5df7d2bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8c7eba0-f50d-47dd-a44c-40ec4a2204ae","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_koronavirus_covid_jarvany_szamok","timestamp":"2021. április. 28. 08:51","title":"188 újabb áldozata van a koronavírusnak, egy nap alatt 95 ezer embert oltottak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f506a51-585b-44eb-8f6a-da40d5d59e63","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Múlt pénteken Lettország, Litvánia és Észtország is kiutasított összesen négy orosz diplomatát. A litván külügyminiszter szerint kevesebb orosz kém kéne az EU-ba.","shortLead":"Múlt pénteken Lettország, Litvánia és Észtország is kiutasított összesen négy orosz diplomatát. A litván...","id":"20210427_oroszorszag_szlovakia_balti_orszagok_nagykovetek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f506a51-585b-44eb-8f6a-da40d5d59e63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5273a779-854f-4e74-9b07-b40738fdf359","keywords":null,"link":"/vilag/20210427_oroszorszag_szlovakia_balti_orszagok_nagykovetek","timestamp":"2021. április. 27. 20:38","title":"Moszkvában bekérették Szlovákia és a három balti állam nagykövetét, de nem mondták meg, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8323fba-533e-4324-b56a-b6c10f15ea26","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Hatszor olcsóbb az EU-nak, ha valaki önszántából tér haza, mint ha erre kényszeríteni kell.","shortLead":"Hatszor olcsóbb az EU-nak, ha valaki önszántából tér haza, mint ha erre kényszeríteni kell.","id":"20210427_Elutasitott_menedekkerok_onkentes_visszateres_srategia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8323fba-533e-4324-b56a-b6c10f15ea26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd73bb9f-49e1-4abd-9d6b-2cb818782fbb","keywords":null,"link":"/eurologus/20210427_Elutasitott_menedekkerok_onkentes_visszateres_srategia","timestamp":"2021. április. 27. 17:51","title":"A kiutasított menedékkérők önkéntes hazatérésével spórolna az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy háromfős társaság tavaly ősszel Baja sétálóutcáján kötött bele egy járókelőbe.\r

","shortLead":"Egy háromfős társaság tavaly ősszel Baja sétálóutcáján kötött bele egy járókelőbe.\r

","id":"20210427_Cigaretta_13_eves_fiu_rablas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"448b4afa-3d73-4e4d-ad45-07c81898bb60","keywords":null,"link":"/itthon/20210427_Cigaretta_13_eves_fiu_rablas","timestamp":"2021. április. 27. 10:55","title":"Cigit kért egy 13 éves fiú egy férfitól, majd társaival összerugdosta, és eltörte az orrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea26a68-728b-4de1-afea-774cb4863502","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple áprilisi rendezvényén, az új Apple TV mellett egy olyan funkciót is bejelentettek, amelyet a régebbi Apple TV-k tulajdonosai is kihasználhatnak, ha javítani akarják készülékük színprofilját.","shortLead":"Az Apple áprilisi rendezvényén, az új Apple TV mellett egy olyan funkciót is bejelentettek, amelyet a régebbi Apple...","id":"20210428_apple_tv_szinkalibralasa_iphonenal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bea26a68-728b-4de1-afea-774cb4863502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90ca4983-47f5-471b-85ea-51937ad1c578","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_apple_tv_szinkalibralasa_iphonenal","timestamp":"2021. április. 28. 10:03","title":"Beállíthatja magának, hogy a régebbi Apple TV-jén jobbak legyenek a színek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]