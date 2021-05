Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"42f30ac1-a469-45f3-bca8-28be64f35641","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először demonstrálták a mélytengerek óriási mértékű és rendkívül különleges faji sokszínűségét és helyi különbözőségeit. A Kölni Egyetem Zoológiai Intézetének ökológusai az Atlanti- és a Csendes-óceán 20 mélytengeri medencéjét hasonlították össze. ","shortLead":"Először demonstrálták a mélytengerek óriási mértékű és rendkívül különleges faji sokszínűségét és helyi...","id":"20210501_melytengerek_faji_sokszinusege_helyi_kulonbozosegei_tengerbiologia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42f30ac1-a469-45f3-bca8-28be64f35641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e341dc8-a149-45f5-bf2e-2b6d1ceb0630","keywords":null,"link":"/tudomany/20210501_melytengerek_faji_sokszinusege_helyi_kulonbozosegei_tengerbiologia","timestamp":"2021. május. 01. 10:03","title":"8350 méteres mélységből vettek üledékmintát, hogy kiderüljön, mi zajlik a tengerek mélyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5091a115-8264-409c-92a9-195220617a18","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A mérnökök egyébként is azzal számoltak, hogy nem lesz sikeres az összes próbálkozás.","shortLead":"A mérnökök egyébként is azzal számoltak, hogy nem lesz sikeres az összes próbálkozás.","id":"20210430_nasa_mars_ingenuity_helikopter_sikertelen_repules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5091a115-8264-409c-92a9-195220617a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"050ec2a7-1228-4f05-b42e-aae0c01538cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210430_nasa_mars_ingenuity_helikopter_sikertelen_repules","timestamp":"2021. április. 30. 10:57","title":"Nem jött össze a negyedik repülés a Marson állomásozó helikopternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa2c0a3-121b-4f07-9e85-b1e1131f635b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Focimeccs maszk nélkül igen, koncert egyáltalán nem, étterem szabadon, boltok maszkban – összeszedtük, hogy milyen jogosultságok illetik meg a védetteket és a nem védetteket akkor, ha eléri a négymilliót Magyarországon a koronavírus ellen beoltottak száma.","shortLead":"Focimeccs maszk nélkül igen, koncert egyáltalán nem, étterem szabadon, boltok maszkban – összeszedtük, hogy milyen...","id":"20210430_Igy_valik_szabadabba_az_elet_ha_minden_jol_megy_mar_szombattol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afa2c0a3-121b-4f07-9e85-b1e1131f635b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"397acd32-5abd-4227-829e-87ce7328fafb","keywords":null,"link":"/kkv/20210430_Igy_valik_szabadabba_az_elet_ha_minden_jol_megy_mar_szombattol","timestamp":"2021. április. 30. 11:43","title":"Így válik még szabadabbá az élet szombattól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc121e74-d98d-4691-84fb-b822c31c1eae","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy amerikai kutatás során a múzeumi gyűjteményben az 1950-es években elhelyezett halak emésztőrendszerében is találtak mikroműanyagot.","shortLead":"Egy amerikai kutatás során a múzeumi gyűjteményben az 1950-es években elhelyezett halak emésztőrendszerében is találtak...","id":"20210430_mikromuanyag_kornyezetszennyezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc121e74-d98d-4691-84fb-b822c31c1eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8222e4bd-f499-412f-baf9-27a2d3b2331e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210430_mikromuanyag_kornyezetszennyezes","timestamp":"2021. április. 30. 20:03","title":"70 éve nyelik a halak a mikroműanyagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70496226-6c47-489f-818e-2f01e42f887e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"1931. május 1-én adták át a világ egyik leghíresebb épületét, a New York-i Empire State Buildinget. ","shortLead":"1931. május 1-én adták át a világ egyik leghíresebb épületét, a New York-i Empire State Buildinget. ","id":"20210501_Kilencven_eves_az_Empire_State_Building","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70496226-6c47-489f-818e-2f01e42f887e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d88082f-b5e3-4b15-bf85-50389c6e5e41","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210501_Kilencven_eves_az_Empire_State_Building","timestamp":"2021. május. 01. 16:27","title":"Kilencven éves New York ikonikus épülete, az Empire State Building","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d97ef332-3267-4115-9190-fe627b80cffe","c_author":"Windisch Judit - Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Kígyózó sorok álltak pénteken a kórházaknál azután, hogy kiderült, ma soron kívül lehet Pfizer-vakcinához jutni. Az online időpontfoglaló rendszer pillanatokon belül összeomlott, így az emberek többsége órákat állt sorba, olykor egy másik városban azért, hogy a leginkább várt oltáshoz jusson. A kormány eladhatja sikerként ezt a napot, azonban az is kiderült, a Sinopharmot népszerűsítő propagandára sokan nem vevők.","shortLead":"Kígyózó sorok álltak pénteken a kórházaknál azután, hogy kiderült, ma soron kívül lehet Pfizer-vakcinához jutni...","id":"20210430_pfizer_tomeges_oltas_budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d97ef332-3267-4115-9190-fe627b80cffe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daa1a581-c8a6-4f73-9bbc-2587e4851792","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_pfizer_tomeges_oltas_budapest","timestamp":"2021. április. 30. 18:00","title":"\"Reggel kerítettem valakit, aki vigyáz a gyerekekre\" – ezrek hajkurászták egész pénteken a Pfizert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e13f253-e545-4387-9c96-225f09f692dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csak néhány videó esetében, és csak kevés felhasználó számára jelennek meg a hozzászólások a videó lejátszósávjában, de ha pozitívak lesznek a visszajelzések, szélesebb körben is bevezetik majd az újdonságot.","shortLead":"Egyelőre csak néhány videó esetében, és csak kevés felhasználó számára jelennek meg a hozzászólások a videó...","id":"20210430_kommenteles_hozzaszolas_youtube_video_idobelyeg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e13f253-e545-4387-9c96-225f09f692dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e7b7e1-bc9e-4973-b9c5-3e0bc6789735","keywords":null,"link":"/tudomany/20210430_kommenteles_hozzaszolas_youtube_video_idobelyeg","timestamp":"2021. április. 30. 17:03","title":"Megváltoztatná a kommentelést a YouTube, már tesztelik az új verziót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec885522-0c6c-40c8-8ee1-9bc83e5e5201","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jól látszik, mennyire nem egyszerű feladat egy ilyen nagy autóval a váratlan helyzetekre reagálni.","shortLead":"Jól látszik, mennyire nem egyszerű feladat egy ilyen nagy autóval a váratlan helyzetekre reagálni.","id":"20210501_Hatalmasat_veszfekezett_egy_tuzoltoauto_mert_ele_lepett_egy_gyalogos_a_Kalvaria_ternel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec885522-0c6c-40c8-8ee1-9bc83e5e5201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a180acaa-d66f-4abe-b9c0-4ec4c7a535e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20210501_Hatalmasat_veszfekezett_egy_tuzoltoauto_mert_ele_lepett_egy_gyalogos_a_Kalvaria_ternel","timestamp":"2021. május. 01. 08:17","title":"Hatalmasat vészfékezett egy tűzoltóautó, mert elé lépett egy gyalogos - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]