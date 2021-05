Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7c2fdae5-8436-4c94-a46f-89c77ca1d68f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Legalább 38 milliárd forintra becslik Bill és Melinda Gates házának értékét.","shortLead":"Legalább 38 milliárd forintra becslik Bill és Melinda Gates házának értékét.","id":"20210508_bill_melinda_gates_haz_birtok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c2fdae5-8436-4c94-a46f-89c77ca1d68f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e57e5fc-1545-47ef-a7c0-38fbb80efd1b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210508_bill_melinda_gates_haz_birtok","timestamp":"2021. május. 08. 18:53","title":"24 fürdőszoba, 6 konyha, egy Leonardo-kézirat és egy folyó is van a házban, amelyen Bill és Melinda Gatesnek osztozkodnia kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"543891f9-917f-4602-86f5-8454fa295062","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kábelvágás, váltóhiba, elromlott biztosítóberendezés lassítja a közlekedést Kőbánya felsőnél és Rákosnál.","shortLead":"Kábelvágás, váltóhiba, elromlott biztosítóberendezés lassítja a közlekedést Kőbánya felsőnél és Rákosnál.","id":"20210508_vasut_vonat_hiba_keleti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=543891f9-917f-4602-86f5-8454fa295062&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b693efa3-0a4f-42c6-8cbf-1fcc8732c5fa","keywords":null,"link":"/itthon/20210508_vasut_vonat_hiba_keleti","timestamp":"2021. május. 08. 14:31","title":"Sorozatos technikai hibák miatt készülhet késésre, aki a Keletiből Miskolc vagy Szolnok felé vonatozna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9769e831-94fe-434b-ad6a-e31b32a7f11d","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Helmut Jahn figyelmen kívül hagyott egy stoptáblát. Elgázolták. ","shortLead":"Helmut Jahn figyelmen kívül hagyott egy stoptáblát. Elgázolták. ","id":"20210509_helmut_jahn_epitesz_halalos_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9769e831-94fe-434b-ad6a-e31b32a7f11d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f378622-9697-4dab-b437-318f80782256","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210509_helmut_jahn_epitesz_halalos_baleset","timestamp":"2021. május. 09. 21:01","title":"Kerékpárbalesetben hunyt el a világhírű német-amerikai építész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"579c9566-392a-4e3d-835a-863ff0fac2c9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A nyár előtt így adnának lökést az éledező turizmusnak.","shortLead":"A nyár előtt így adnának lökést az éledező turizmusnak.","id":"20210509_Ujabb_olasz_falvak_fizetnenek_a_bekoltozoknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=579c9566-392a-4e3d-835a-863ff0fac2c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31185af8-8b84-40de-bde0-3f0dae699020","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210509_Ujabb_olasz_falvak_fizetnenek_a_bekoltozoknek","timestamp":"2021. május. 09. 17:48","title":"Újabb olasz falvak fizetnének a beköltözőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a1f4868-f560-4c7f-b80a-04ed75dcab13","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem lenne túlságosan meglepő, ha 2022-re választási költségvetéssel, vagyis bőkezű adakozással készülne a kormány, erre utal a még a jegybank szerint is kissé túlzó hiánycél - mondta Kovács Gábor, a HVG gazdasági újságírója a Fülkében. Kinek jut és ki marad ki a pénzesőből?","shortLead":"Nem lenne túlságosan meglepő, ha 2022-re választási költségvetéssel, vagyis bőkezű adakozással készülne a kormány, erre...","id":"20210508_Fulke_A_valasztasok_korvonalai_a_koltsegvetesben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a1f4868-f560-4c7f-b80a-04ed75dcab13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ebf525b-e7bb-4882-923d-8df58f687b75","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210508_Fulke_A_valasztasok_korvonalai_a_koltsegvetesben","timestamp":"2021. május. 08. 11:00","title":"Fülke: A választásokra utaló jelek is megjelentek a költségvetésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa4c8c5-9c5d-4ac7-b5c8-c7feaf0ddce9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok keleti partvidékének felét ellátó üzemanyag-hálózatot kellett egy támadás miatt lekapcsolni.","shortLead":"Az Egyesült Államok keleti partvidékének felét ellátó üzemanyag-hálózatot kellett egy támadás miatt lekapcsolni.","id":"20210508_zsarolovirusos_tamadas_uzemanyagvezetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aaa4c8c5-9c5d-4ac7-b5c8-c7feaf0ddce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e0aae58-ce28-4f10-aa60-040814beda04","keywords":null,"link":"/tudomany/20210508_zsarolovirusos_tamadas_uzemanyagvezetek","timestamp":"2021. május. 08. 21:11","title":"Egy zsarolóvírusos támadás miatt leállt az USA legnagyobb üzemanyagvezeték-hálózata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327a2b9f-df8e-4b65-abf9-b2909f31973b","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Amíg nincs egységes uniós Covid-igazolás, tagállami szinten szabályozzák a beutazási szabályokat. Ezek eléggé eltérőek jelenleg is, de még bonyolultabbá teszi a helyzetet, hogy csak Magyarországon használnak az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által nem jóváhagyott vakcinákat is. Vannak országok, amelyek erről tudomást sem vesznek, mások részben alkalmazkodnak, néhányan pedig teljes mértékben.","shortLead":"Amíg nincs egységes uniós Covid-igazolás, tagállami szinten szabályozzák a beutazási szabályokat. Ezek eléggé eltérőek...","id":"20210508_Feladtuk_a_lecket_az_EUnak_az_orosz_es_a_kinai_oltassal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=327a2b9f-df8e-4b65-abf9-b2909f31973b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f564d5f3-05f9-4a9b-8021-34bf8042b60f","keywords":null,"link":"/eurologus/20210508_Feladtuk_a_lecket_az_EUnak_az_orosz_es_a_kinai_oltassal","timestamp":"2021. május. 08. 14:00","title":"Feladtuk a leckét az EU-nak az orosz és a kínai oltással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"825d9d8a-4be9-45e0-b174-638b166181ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.

","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.

","id":"20210509_pfizer_astrazeneca_elso_dozis_mennyire_ved_bill_gates_valas_e171_karos_rakkelto_messenger_uj_funkciok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=825d9d8a-4be9-45e0-b174-638b166181ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224c876c-cea4-48bb-b0ac-8ddef92c6b1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210509_pfizer_astrazeneca_elso_dozis_mennyire_ved_bill_gates_valas_e171_karos_rakkelto_messenger_uj_funkciok","timestamp":"2021. május. 09. 12:00","title":"Ez történt: Kiderült, valójában mennyire véd az első dózis Pfizer és AstraZeneca oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]