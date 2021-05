Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1f4acc85-daf2-42c5-b4be-6d8f71c6fb8b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Órákon belül megérkezhet a Föld légkörébe a Hosszú Menetelés 5B központi eleme.","shortLead":"Órákon belül megérkezhet a Föld légkörébe a Hosszú Menetelés 5B központi eleme.","id":"20210508_kinai_raketa_becsapodas_idopont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f4acc85-daf2-42c5-b4be-6d8f71c6fb8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f2fd6e1-979a-46c5-a1fe-dc09697817a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210508_kinai_raketa_becsapodas_idopont","timestamp":"2021. május. 08. 19:51","title":"Vasárnap hajnalban érkezhet a Föld légkörébe a kínai rakéta irányíthatatlanná vált darabja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af6f085f-1afd-43eb-bd2b-1882185f8a3c","c_author":"Balla Györgyi, Kovács Gábor, Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Szigorú, feszes költségvetéssel és a tartalékok elhasználásával próbálják a legtöbb városban megőrizni a pénzügyi működőképességet, de többen hitelfelvételre vagy értékpapírok eladására is rákényszerülnek. Van, ahol az iparűzési adó megfelezése miatt adott állami kompenzáció annyira elég, hogy egy kicsit kint legyen a vízből a város, máshova, például Budapestre és Győrbe nem jut ebből a keretből pénz. Körbenéztünk az ország legnagyobb városaiban és néhány kisebb településen, hogyan gazdálkodik a városvezetés a válság alatt.","shortLead":"Szigorú, feszes költségvetéssel és a tartalékok elhasználásával próbálják a legtöbb városban megőrizni a pénzügyi...","id":"20210510_onkormanyzatok_tartalekok_koltsegvetes_varosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af6f085f-1afd-43eb-bd2b-1882185f8a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"966084e2-224d-4ebf-afb2-423cc0cff877","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210510_onkormanyzatok_tartalekok_koltsegvetes_varosok","timestamp":"2021. május. 10. 06:30","title":"A tartalékokat élik fel az önkormányzatok, hogy túléljék 2021-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A tervhez ragaszkodó klubok elutasítják az UEFA nyomásgyakorlását.","shortLead":"A tervhez ragaszkodó klubok elutasítják az UEFA nyomásgyakorlását.","id":"20210508_A_Real_a_Barcelona_es_a_Juventus_meg_nem_tett_le_a_Szuperligarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a7a1283-aa80-40aa-b975-e7f3b7f2f869","keywords":null,"link":"/sport/20210508_A_Real_a_Barcelona_es_a_Juventus_meg_nem_tett_le_a_Szuperligarol","timestamp":"2021. május. 08. 13:32","title":"A Real, a Barcelona és a Juventus még nem tett le a Szuperligáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2225a10b-21e5-4867-8b92-c8c14c9ea3e0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ferrari 812 Competizione két változatából alig több mint 1500 példány fog készülni.","shortLead":"A Ferrari 812 Competizione két változatából alig több mint 1500 példány fog készülni.","id":"20210510_mire_kiderult_az_ara_mar_el_is_fogyott_a_legujabb_ferrari_osszes_peldanya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2225a10b-21e5-4867-8b92-c8c14c9ea3e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f32ae0c0-9370-42d3-847d-461907f2eaa7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210510_mire_kiderult_az_ara_mar_el_is_fogyott_a_legujabb_ferrari_osszes_peldanya","timestamp":"2021. május. 10. 07:59","title":"Mire kiderült az ára, már el is fogyott a legújabb Ferrari összes példánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"672d4d80-6645-4031-9863-66474193bfea","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Megtalálták a legkorábbi emberi temetkezési helyet Afrikában: a 78 ezer éves sírba egy két és fél-hároméves gyermeket temettek – jelentették be a sírt feltáró kutatók.","shortLead":"Megtalálták a legkorábbi emberi temetkezési helyet Afrikában: a 78 ezer éves sírba egy két és fél-hároméves gyermeket...","id":"20210508_homo_sapiens_legregebi_sir_temetkezesi_hely_mtoto_gyerek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=672d4d80-6645-4031-9863-66474193bfea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fed5b45-5293-41db-b9e2-a7afcc9e27f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210508_homo_sapiens_legregebi_sir_temetkezesi_hely_mtoto_gyerek","timestamp":"2021. május. 08. 10:03","title":"Találtak egy 78 000 éves sírt, benne egy 3 éves gyerek maradványaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ebb82df-0045-48a2-8c2b-d48fb202c5d4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Washington Post több munkatársának telefonbeszélgetéseit megfigyeltette az előző adminisztráció.","shortLead":"A Washington Post több munkatársának telefonbeszélgetéseit megfigyeltette az előző adminisztráció.","id":"20210508_Mikozben_az_ujsagirok_cikken_dolgoztak_Donald_Trump_kemkedett_utanuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ebb82df-0045-48a2-8c2b-d48fb202c5d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7bad0f5-1df1-4a36-87ec-6d1ec929b9a2","keywords":null,"link":"/kultura/20210508_Mikozben_az_ujsagirok_cikken_dolgoztak_Donald_Trump_kemkedett_utanuk","timestamp":"2021. május. 08. 10:04","title":"Miközben az újságírók cikken dolgoztak, Donald Trump kémkedett utánuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"415b8120-fb24-43d2-9ded-e36da867eb69","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A határnyitással a durva bűnözés is nemzetközibbé vált. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"A határnyitással a durva bűnözés is nemzetközibbé vált. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című...","id":"20210507_Utonallok_az_autopalyan__1991_majus_8","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=415b8120-fb24-43d2-9ded-e36da867eb69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0f13fd6-4943-48ac-8a04-b58f17613282","keywords":null,"link":"/360/20210507_Utonallok_az_autopalyan__1991_majus_8","timestamp":"2021. május. 08. 16:30","title":"Útonállók az autópályán – 1991. május 8.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52031843-6911-40f3-8c0c-c5a23d0a3d3a","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Bár a Varsói Szerződés feloszlatásában és az EU-csatlakozásuk felgyorsításában sikert ért el a 30 éve alapított Visegrádi Együttműködés, Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia annyi mindenben képviselnek eltérő álláspontot, hogy a szervezet csak részben képes betölteni a feladatát. ","shortLead":"Bár a Varsói Szerződés feloszlatásában és az EU-csatlakozásuk felgyorsításában sikert ért el a 30 éve alapított...","id":"202118__visegradi_csoport__vitak_es_egyuttmukodes__orosz_kotodes__negyen_sokfele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52031843-6911-40f3-8c0c-c5a23d0a3d3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e657324-d7bb-4323-a68b-a82c1506a657","keywords":null,"link":"/360/202118__visegradi_csoport__vitak_es_egyuttmukodes__orosz_kotodes__negyen_sokfele","timestamp":"2021. május. 09. 11:00","title":"Orbán a visegrádi csoportból is kikacsintgat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]