[{"available":true,"c_guid":"2225a10b-21e5-4867-8b92-c8c14c9ea3e0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ferrari 812 Competizione két változatából alig több mint 1500 példány fog készülni.","shortLead":"A Ferrari 812 Competizione két változatából alig több mint 1500 példány fog készülni.","id":"20210510_mire_kiderult_az_ara_mar_el_is_fogyott_a_legujabb_ferrari_osszes_peldanya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2225a10b-21e5-4867-8b92-c8c14c9ea3e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f32ae0c0-9370-42d3-847d-461907f2eaa7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210510_mire_kiderult_az_ara_mar_el_is_fogyott_a_legujabb_ferrari_osszes_peldanya","timestamp":"2021. május. 10. 07:59","title":"Mire kiderült az ára, már el is fogyott a legújabb Ferrari összes példánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cca6522a-d647-4656-8c5b-7620afc372fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elvileg automatikusan kap védettségi kártyát az, akit beoltottak, ezzel pedig csak időpontot kell kérni az operációra.","shortLead":"Elvileg automatikusan kap védettségi kártyát az, akit beoltottak, ezzel pedig csak időpontot kell kérni az operációra.","id":"20210509_Nem_kell_kifizetnie_a_virustesztet_mutet_elott_annak_aki_onhibajan_kivul_nem_vedett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cca6522a-d647-4656-8c5b-7620afc372fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb0ed46-663b-4464-a6fc-775f880e0d8e","keywords":null,"link":"/itthon/20210509_Nem_kell_kifizetnie_a_virustesztet_mutet_elott_annak_aki_onhibajan_kivul_nem_vedett","timestamp":"2021. május. 09. 21:51","title":"Nem kell kifizetnie a vírustesztet műtét előtt annak, aki önhibáján kívül nem tudta beoltatni magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3be4b136-478a-4231-b31f-d085a468d9b8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész anyák napja alkalmából írt az Instagramra. ","shortLead":"A színész anyák napja alkalmából írt az Instagramra. ","id":"20210510_John_Travolta_Kelly_Preston_fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3be4b136-478a-4231-b31f-d085a468d9b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcff2562-6e2b-419f-9cde-3205a8fe5e5e","keywords":null,"link":"/elet/20210510_John_Travolta_Kelly_Preston_fotok","timestamp":"2021. május. 10. 12:10","title":"Megható fotókkal emlékszik John Travolta feleségére, Kelly Prestonra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3092dea-8f9b-4a3d-86a2-fef90e9a28cb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az egyetemista szervezetébe a fiolában található teljes mennyiséget befecskendezték.","shortLead":"Az egyetemista szervezetébe a fiolában található teljes mennyiséget befecskendezték.","id":"20210510_koronavirus_vakcina_oltas_pfizer_olaszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3092dea-8f9b-4a3d-86a2-fef90e9a28cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d26fa7e5-9902-42cd-9a54-3ec49fdd4c03","keywords":null,"link":"/tudomany/20210510_koronavirus_vakcina_oltas_pfizer_olaszorszag","timestamp":"2021. május. 10. 16:33","title":"Véletlenül hat adag Pfizer-vakcinát adtak be egy olasz nőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7f1060a-001f-4642-bc71-a67b21c8e640","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A bécsi Kurier Európa napján megjelent szerkesztőségi véleménycikkében arra biztatja az uniót, hogy merjen nagy lenni, és ne hagyja, hogy fokozatosan eltörpüljön, vagyis a ténylegesnél kisebb legyen és szűkagyú, bornírt figurák lefékezzék.","shortLead":"A bécsi Kurier Európa napján megjelent szerkesztőségi véleménycikkében arra biztatja az uniót, hogy merjen nagy lenni...","id":"20210509_Kurier_Ne_legyen_az_EU_az_Orbanok_es_Jansak_Europaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7f1060a-001f-4642-bc71-a67b21c8e640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fde3aa3-f7f7-4fbc-824e-8710728f0b09","keywords":null,"link":"/360/20210509_Kurier_Ne_legyen_az_EU_az_Orbanok_es_Jansak_Europaja","timestamp":"2021. május. 09. 09:10","title":"Kurier: Ne legyen az EU az Orbánok és Jansák Európája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint világviszonylatban több mint kétszer annyian hunytak el a koronavírus-fertőzésben, mint amennyi a hivatalos statisztikákban szerepel.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint világviszonylatban több mint kétszer annyian hunytak el a koronavírus-fertőzésben, mint...","id":"20210510_koronavirus_jarvany_aldozat_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae50a17-49e1-4eaf-82f2-560dd5f5d786","keywords":null,"link":"/tudomany/20210510_koronavirus_jarvany_aldozat_magyarorszag","timestamp":"2021. május. 10. 09:33","title":"A Washingtoni Egyetem szerint kimaradt 9500 áldozat a magyar járványstatisztikából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f4a42a-3a25-4180-ba59-507541f9735d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkéntesek szerint több településen elutasítással és fenntartással fogadták a felajánlott segítséget, amiben a közösségi médiában terjedő álhírek is szerepet játszottak.","shortLead":"Az önkéntesek szerint több településen elutasítással és fenntartással fogadták a felajánlott segítséget, amiben...","id":"20210510_vakcina_regisztracio_oltas_kistelepules_zsakfalu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6f4a42a-3a25-4180-ba59-507541f9735d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5377156-b4a7-4a3d-a3a9-9b959ddb85e3","keywords":null,"link":"/itthon/20210510_vakcina_regisztracio_oltas_kistelepules_zsakfalu","timestamp":"2021. május. 10. 10:04","title":"Több ezer embernek segítettek regisztrálni aktivisták a vakcinákra az ország hátrányos helyzetű településein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"576d0cb6-9c20-4e07-94e0-b03d781b10db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Baseball ütőkkel és botokkal támadtak négy indiai férfira egy bácsalmási házban.","shortLead":"Baseball ütőkkel és botokkal támadtak négy indiai férfira egy bácsalmási házban.","id":"20210509_bacsalmas_tamadas_indai_elfogas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=576d0cb6-9c20-4e07-94e0-b03d781b10db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad74b027-4a3f-4648-80ad-36899e58703c","keywords":null,"link":"/itthon/20210509_bacsalmas_tamadas_indai_elfogas","timestamp":"2021. május. 09. 10:25","title":"Elfogták a rendőrök az indiaiakra támadó utolsó bácsalmási férfit is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]