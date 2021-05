Az 58 százalékos átlagos anyagköltség arány nem számít különösen magasnak. A maximális összeget, vagyis a benyújtott számlák felét ugyanis még akkor is megkaphatjuk, ha az anyagköltség az összes számla 75%-át teszi ki , csak az ennél is kevésbé kiegyensúlyozott anyagköltség-munkadíj megoszlású felújítások esetén szembesülhetünk azzal, hogy az 50-50 százalékos szabály miatt semmiképp sem kaphatjuk vissza a felújítási költségek felét.

A lakásfelújítási támogatás továbbra is nyitva áll a gyermeket nevelők számára, akik akár 3 millió forintot igényelhetnek, a támogatás összege azonban nem haladhatja meg egy felújítás költségeinek a felét. Érdekesség, hogy a támogatások átlagos értéke nem érte el ennek az összegnek a felét sem.

A lakásfelújítási támogatás már az év eleje óta elérhető, és egyre többen kézhez is kapják a program keretében folyósított pénzösszeget. Május 7-ig már kétezer feletti igénylő kapott meg összesen 3,2 milliárd forintot, és további több, mint háromezren várnak még támogatásra. Az összes benyújtott igény meghaladja a 8,5 milliárd forintot, az elutasítási arány pedig nem kifejezetten magas: 12,5 százalékos.

