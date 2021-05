Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"db6db13b-81dc-41c3-9cb3-76cfdfbc5779","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újabb felkérést kapott a Vígszínház korábbi igazgatója. ","shortLead":"Újabb felkérést kapott a Vígszínház korábbi igazgatója. ","id":"20210525_Eszenyi_Eniko_kisvardai_szinhazi_fesztival","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db6db13b-81dc-41c3-9cb3-76cfdfbc5779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81d8b1c8-98fb-4974-ac7b-aa61ffacf68f","keywords":null,"link":"/kultura/20210525_Eszenyi_Eniko_kisvardai_szinhazi_fesztival","timestamp":"2021. május. 25. 13:19","title":"Eszenyi Enikő a kisvárdai színházi fesztiválon zsűrizik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kocsijával lényegében elrabolta, majd egy éjszaka át bántalmazta brutálisan a fiatalkorú lányt a férfi.","shortLead":"A kocsijával lényegében elrabolta, majd egy éjszaka át bántalmazta brutálisan a fiatalkorú lányt a férfi.","id":"20210525_nagykanizsa_bantalmazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6347ef08-0671-43c6-a686-f53f88570cdf","keywords":null,"link":"/itthon/20210525_nagykanizsa_bantalmazas","timestamp":"2021. május. 25. 17:46","title":"Válogatott kínzásokkal gyötörte fiatalkorú barátnőjét egy nagykanizsai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1185c20c-86a4-455c-b7ef-adef4734f772","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lassan már közhelynek számít a szabályokra épülő nemzetközi rend, de hogy mennyire fontos, az kiderül a Ryanair gépének eltérítéséből – írja a Financial Times külpolitikai főelemzője. Gideon Rachman úgy értékeli, hogy a diktátor veszélyes precedenst teremtett a világban, de Európának és az Egyesült Államoknak megálljt kell parancsolnia, még mielőtt a világ eljutna a jogtalanság állapotába.","shortLead":"Lassan már közhelynek számít a szabályokra épülő nemzetközi rend, de hogy mennyire fontos, az kiderül a Ryanair gépének...","id":"20210525_FT_Ha_Lukasenko_banditakent_viselkedik_akkent_is_kell_vele_banni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1185c20c-86a4-455c-b7ef-adef4734f772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20816084-f1c7-4b3e-8569-4741f2870d16","keywords":null,"link":"/360/20210525_FT_Ha_Lukasenko_banditakent_viselkedik_akkent_is_kell_vele_banni","timestamp":"2021. május. 25. 08:15","title":"FT: Ha Lukasenko banditaként viselkedik, akként is kell vele bánni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1bdcd35-eaae-469c-8317-6641f99d1e5a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vevő mindent vinne, beleértve a Lamborghini Sant'Agatában lévő központját is.","shortLead":"A vevő mindent vinne, beleértve a Lamborghini Sant'Agatában lévő központját is.","id":"20210526_75_milliard_euros_ajanlatot_kapott_a_Lamborghinire","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1bdcd35-eaae-469c-8317-6641f99d1e5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59b4effd-882e-4582-8dd8-ed63397e8fc5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210526_75_milliard_euros_ajanlatot_kapott_a_Lamborghinire","timestamp":"2021. május. 26. 09:15","title":"7,5 milliárd euróért megvenné egy svájci társaság a Lamborghinit a Volkswagen-csoporttól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f93ea-8e3f-4d81-a284-bfdd1ceb2ff6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A társaság egy böngészős játékkal igyekszik felhívni a figyelmet a vasúti átkelők veszélyeire, és hogy a szabályokat ezeken a helyeken különösen fontos betartani.","shortLead":"A társaság egy böngészős játékkal igyekszik felhívni a figyelmet a vasúti átkelők veszélyeire, és hogy a szabályokat...","id":"20210524_mav_utkozespont_bongeszos_jatek_vasuti_atkelok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f93ea-8e3f-4d81-a284-bfdd1ceb2ff6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4fbb30e-eb7a-4cfd-bb02-8f442c809764","keywords":null,"link":"/tudomany/20210524_mav_utkozespont_bongeszos_jatek_vasuti_atkelok","timestamp":"2021. május. 24. 20:03","title":"Csinált egy játékot a MÁV, a böngészőjében ön is nyomozónak állhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c7a6002-dc41-4909-88be-7bc1c39c0754","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatalmas divatterepjáró alig 4,5 másodperc alatt tudja le a 0–100-as gyorsulást.","shortLead":"A hatalmas divatterepjáró alig 4,5 másodperc alatt tudja le a 0–100-as gyorsulást.","id":"20210526_sportos_monstrumkent_debutalt_a_bentley_bentayga_s","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c7a6002-dc41-4909-88be-7bc1c39c0754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ecf45e4-f75f-4bec-8a4b-f5aa1cd2b845","keywords":null,"link":"/cegauto/20210526_sportos_monstrumkent_debutalt_a_bentley_bentayga_s","timestamp":"2021. május. 26. 09:21","title":"Sportos monstrumként debütált a Bentley Bentayga S","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da0b835f-efd6-4a5f-bdcf-42d67955cfda","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három hét múlva Genfben találkoznak, hogy javítsák az orosz–amerikai viszonyt.","shortLead":"Három hét múlva Genfben találkoznak, hogy javítsák az orosz–amerikai viszonyt.","id":"20210525_putyin_biden_talalkozo_genfben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da0b835f-efd6-4a5f-bdcf-42d67955cfda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"689db018-43d9-4887-b8d5-647c560c0551","keywords":null,"link":"/vilag/20210525_putyin_biden_talalkozo_genfben","timestamp":"2021. május. 25. 17:35","title":"Biden–Putyin csúcstalálkozó jön júniusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8f06fb7-f1d6-4486-bed4-55a831c13d73","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem voltak hajlandók berakodni a hadianyagokat az Izrael felé tartó hajóba. A hajózási társaság pedig meghajolt a kikötői munkások akarata előtt.","shortLead":"Nem voltak hajlandók berakodni a hadianyagokat az Izrael felé tartó hajóba. A hajózási társaság pedig meghajolt...","id":"20210525_olasz_dokkmunkasok_izraeli_fegyverszallitmany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8f06fb7-f1d6-4486-bed4-55a831c13d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"071796ff-4651-44ff-b500-058935bd392a","keywords":null,"link":"/vilag/20210525_olasz_dokkmunkasok_izraeli_fegyverszallitmany","timestamp":"2021. május. 25. 22:01","title":"Sztrájkkal fenyegetve akadályozták meg olasz dokkmunkások egy Izraelbe tartó fegyverszállítmány kihajózását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]