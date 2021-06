Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0e12eb71-18d8-454a-97c1-85ab36ecf355","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A vállalati gondolatmenetbe nem fért bele.","shortLead":"A vállalati gondolatmenetbe nem fért bele.","id":"20210616_Kivagja_Batman_oralis_szexjeleneteit_a_DC_a_Harley_Quinn_sorozatbol_mert_a_hosok_nem_csinalnak_ilyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e12eb71-18d8-454a-97c1-85ab36ecf355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15f6c5e1-b2a4-42b9-8be3-4c2be09fe37c","keywords":null,"link":"/kultura/20210616_Kivagja_Batman_oralis_szexjeleneteit_a_DC_a_Harley_Quinn_sorozatbol_mert_a_hosok_nem_csinalnak_ilyet","timestamp":"2021. június. 16. 10:29","title":"Kivágja Batman orális szexjeleneteit a DC a Harley Quinn sorozatból, mert „a hősök nem csinálnak ilyet”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2966760-d066-419c-a03b-591f7db49f05","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem közölték, meddig tart a leállás. Munkásaik a gördülő munkaidőkeret terhére mentesülnek munkavégzési kötelezettségük alól.","shortLead":"Nem közölték, meddig tart a leállás. Munkásaik a gördülő munkaidőkeret terhére mentesülnek munkavégzési kötelezettségük...","id":"20210615_alkatreszhiany_gyori_audi_leallas_felvezetok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2966760-d066-419c-a03b-591f7db49f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04625792-4b1e-4a18-95bf-7f330e51cb22","keywords":null,"link":"/kkv/20210615_alkatreszhiany_gyori_audi_leallas_felvezetok","timestamp":"2021. június. 15. 17:38","title":"Leáll a győri Audi legtöbb gyáregysége alkatrészhiány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff00b89b-908d-4840-94b2-e6c8b2b11351","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"sport","description":"Egy csoportkör után szoros a hvg.hu-s tippjátékunk mezőnye, csupán Bárdos András és Nagy Iván Zsolt lépett el kicsit a többiektől, Szijjártó Péter és Marco Rossi pedig leszakadt. Messze van még persze a vége, mutatjuk a második körre leadott tippeket. Ha igaza lesz a játékosaink többségének, akkor az olaszok, a belgák, a hollandok, az angolok és a csehek már a záró forduló előtt lerendezik a továbbjutást. És persze a franciák is – ellenük senki nem vár magyar győzelmet, de azért döntetlent beírtak páran, élükön Majkával, aki 3-3-at remél.","shortLead":"Egy csoportkör után szoros a hvg.hu-s tippjátékunk mezőnye, csupán Bárdos András és Nagy Iván Zsolt lépett el kicsit...","id":"20210616_Kezdo_tizenegy_masodik_kor_tippek_allas_eb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff00b89b-908d-4840-94b2-e6c8b2b11351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c07d112a-8b2c-40e4-87ae-36506659e95b","keywords":null,"link":"/sport/20210616_Kezdo_tizenegy_masodik_kor_tippek_allas_eb","timestamp":"2021. június. 16. 15:05","title":"Kezdő tizenegy: Bárdos András az élen a tippjátékban, Marco Rossi az utolsó – itt vannak a második kör tippjei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ade6e74-644d-44c0-ad25-ef3d273a9f28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulácsi Péter szerint kis szerencsével a portugálok ellen is pontot szerezhetett volna a magyar válogatott. A portugálok a meccs utolsó perceiben lőttek három gólt, a szövetségi kapitányuk szerint a második félidőben idegesebbek voltak.","shortLead":"Gulácsi Péter szerint kis szerencsével a portugálok ellen is pontot szerezhetett volna a magyar válogatott...","id":"20210616_magyar_portugal_reakciok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ade6e74-644d-44c0-ad25-ef3d273a9f28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50f1b09e-e693-4216-a3b8-8390c615a982","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_magyar_portugal_reakciok","timestamp":"2021. június. 16. 12:46","title":"Gulácsi azt reméli, szombaton a franciák ellen szépíthet a csapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f063925-c8e3-43d8-b747-d6fd98396a5b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Vereséggel kezdtük az Európa-bajnokságot.","shortLead":"Vereséggel kezdtük az Európa-bajnokságot.","id":"20210615_A_vege_sima_lett_MagyarorszagPortugalia_03","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f063925-c8e3-43d8-b747-d6fd98396a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eca4d12-7758-44f6-a38a-5683ff29fa40","keywords":null,"link":"/sport/20210615_A_vege_sima_lett_MagyarorszagPortugalia_03","timestamp":"2021. június. 15. 20:06","title":"A vége sima lett, Magyarország-Portugália: 0-3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"157f7f3f-e788-4233-8a6f-e1386d07dbbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bejött az amerikai rendőrség trükkje, hogy maga látta el üzenetküldő alkalmazással a világ bűnözőit.","shortLead":"Bejött az amerikai rendőrség trükkje, hogy maga látta el üzenetküldő alkalmazással a világ bűnözőit.","id":"20210616_titkositott_uzenetkuldo_appok_mobilok_bunozes_encrochat_anom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=157f7f3f-e788-4233-8a6f-e1386d07dbbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dbbf427-9fdd-4210-bd78-a8c1768a13ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_titkositott_uzenetkuldo_appok_mobilok_bunozes_encrochat_anom","timestamp":"2021. június. 16. 15:33","title":"13 embert fogtak el, 200 millió forintot foglaltak le a magyar rendőrök az FBI trükkjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c05ae09-e24f-415c-8779-1940cd2b497e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár szerint alaptalan, hogy a \"pedofil-törvény\" miatt ne lehetne este 10 előtt műsorra tűzni a Jóbarátok című sorozatot.","shortLead":"Az államtitkár szerint alaptalan, hogy a \"pedofil-törvény\" miatt ne lehetne este 10 előtt műsorra tűzni a Jóbarátok...","id":"20210616_Orban_Balazs_Jobaratok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c05ae09-e24f-415c-8779-1940cd2b497e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fdde72c-ca50-4f78-b361-19bc1b74f7c1","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_Orban_Balazs_Jobaratok","timestamp":"2021. június. 16. 20:10","title":"Orbán Balázs: A Jóbarátok marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ccc2919-5a86-4e37-92a9-f898e02f0e8d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az eszközt szívmegállás után szokták beültetni, hogy szabályozza, vagy vészhelyzet esetén újraindítsa a szívműködést.","shortLead":"Az eszközt szívmegállás után szokták beültetni, hogy szabályozza, vagy vészhelyzet esetén újraindítsa a szívműködést.","id":"20210617_defibrillator_christian_eriksen_foci_eb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ccc2919-5a86-4e37-92a9-f898e02f0e8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7491957c-9a5c-4382-a42a-18476a8a6a6d","keywords":null,"link":"/sport/20210617_defibrillator_christian_eriksen_foci_eb","timestamp":"2021. június. 17. 11:16","title":"Beültetett defibrillátort kap Christian Eriksen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]