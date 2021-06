Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"19692791-afc0-43df-85b2-08c68764048e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Négy év telt el a második generációs Duster bemutatása óta, ideje volt némiképpen frissíteni a modellen.","shortLead":"Négy év telt el a második generációs Duster bemutatása óta, ideje volt némiképpen frissíteni a modellen.","id":"20210622_Megerkezett_a_frissitett_Dacia_Duster","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19692791-afc0-43df-85b2-08c68764048e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3a29c2e-5831-4c1a-9ba9-1529d42f84e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210622_Megerkezett_a_frissitett_Dacia_Duster","timestamp":"2021. június. 22. 14:59","title":"Megérkezett a frissített Dacia Duster","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fbdae72-e53a-4b56-92f3-1ef377090159","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az uniós Európa-ügyi miniszterek találkozójára érkezve több politikus is kifejtette nemtetszését a melegeket a pedofilokkal összemosó magyar szabályozásról. Egyre nagyobb a nemzetközi tiltakozás, amit a magyar kormány a liberális mainstream támadásával magyaráz.","shortLead":"Az uniós Európa-ügyi miniszterek találkozójára érkezve több politikus is kifejtette nemtetszését a melegeket...","id":"20210622_A_nemet_kormany_szerint_Magyarorszag_serti_az_EU_ertekeit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9fbdae72-e53a-4b56-92f3-1ef377090159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a3896e3-3673-4dcf-bdea-728c97cde351","keywords":null,"link":"/eurologus/20210622_A_nemet_kormany_szerint_Magyarorszag_serti_az_EU_ertekeit","timestamp":"2021. június. 22. 14:11","title":"A német kormány szerint Magyarország sérti az EU értékeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e4f6846-e428-4096-b184-a3cd9f716abc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ingyenes és bárki számára könnyen elérhető módszerrek kevésbé sebezhetővé válhatunk a fertőző betegségekkel, így a Covid–19-cel szemben is, sőt még az oltások is hatékonyabbak lehetnek.","shortLead":"Egy ingyenes és bárki számára könnyen elérhető módszerrek kevésbé sebezhetővé válhatunk a fertőző betegségekkel...","id":"20210622_fizikai_aktivitas_mozgas_covid_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e4f6846-e428-4096-b184-a3cd9f716abc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0d06118-aeef-4baf-b573-ea3b8d0c7d8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210622_fizikai_aktivitas_mozgas_covid_ellen","timestamp":"2021. június. 22. 08:03","title":"Egyszerű, mondhatni otthoni módszerrel hatékonyabbá tehető koronavírus elleni oltás is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d71b845-d8b3-4268-9ec9-1c49415ae3d6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Kínával szomszédos kommunista állam állítását számos szakértő kétségbe vonja.","shortLead":"A Kínával szomszédos kommunista állam állítását számos szakértő kétségbe vonja.","id":"20210622_eszak_korea_koronavirus_jarvany_who","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d71b845-d8b3-4268-9ec9-1c49415ae3d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca08457a-0763-4260-9e5a-7e2211ad7c1f","keywords":null,"link":"/vilag/20210622_eszak_korea_koronavirus_jarvany_who","timestamp":"2021. június. 22. 14:32","title":"Észak-Korea egy csoda: állítólag még mindig nem találtak koronavírus-fertőzöttet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df0a7f10-aa04-445c-8baf-3e82b1fe95a5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Siófok-Szabadifürdőn épült Galerius nem sokáig bizonyult jó üzletnek: átadása után nem sokkal kiderült, hogy gondok vannak az épülettel, amely mára használhatatlan lett.","shortLead":"A Siófok-Szabadifürdőn épült Galerius nem sokáig bizonyult jó üzletnek: átadása után nem sokkal kiderült, hogy gondok...","id":"20210623_Egyedulallo_probalkozasnak_indult_de_bezart_a_Balaton_parti_luxusfurdo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df0a7f10-aa04-445c-8baf-3e82b1fe95a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bed33a2-fe00-4e9e-827b-1d967024c17d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210623_Egyedulallo_probalkozasnak_indult_de_bezart_a_Balaton_parti_luxusfurdo","timestamp":"2021. június. 23. 11:51","title":"Egyedülálló próbálkozásnak indult, de bezárt a Balaton-parti luxusfürdő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"219f15d3-f594-45d7-a5d4-b06e26518890","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Rachel Zegler, Steven Spielberg West Side Story című musicalfilmjének sztárja kapta Hófehérke szerepét a Disney új élőszereplős mozijában.\r

\r

","shortLead":"Rachel Zegler, Steven Spielberg West Side Story című musicalfilmjének sztárja kapta Hófehérke szerepét a Disney új...","id":"20210623_Megvan_ki_fogja_jatszani_Hofeherket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=219f15d3-f594-45d7-a5d4-b06e26518890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0534bd6d-b7e6-4f0e-85ff-97d4e5057e86","keywords":null,"link":"/kultura/20210623_Megvan_ki_fogja_jatszani_Hofeherket","timestamp":"2021. június. 23. 10:55","title":"Megvan, ki fogja játszani Hófehérkét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2af4a2c3-5cb3-473f-9226-4a6ce767f24f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Led Zeppelin brit zenekarról neveztek el egy Ecuadorban talált új békafajt: az Ecuador és Peru között húzódó Cordillera del Cóndor hegyvonulaton felfedezett faj a Pristimantis ledzeppelin nevet kapta. ","shortLead":"A Led Zeppelin brit zenekarról neveztek el egy Ecuadorban talált új békafajt: az Ecuador és Peru között húzódó...","id":"20210622_ecuador_uj_bekafaj_led_zeppelin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2af4a2c3-5cb3-473f-9226-4a6ce767f24f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2913a4e-fe80-496f-8be4-b8b9ca775913","keywords":null,"link":"/tudomany/20210622_ecuador_uj_bekafaj_led_zeppelin","timestamp":"2021. június. 22. 10:03","title":"Ismerje meg a békát, amit a Led Zeppelinről neveztek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec6139e7-c4cc-4ab6-b233-b61db821b49f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Hiába van költési időszak, tövig vágták a növényzetet a Gyáli-csatorna vecsési szakaszán a vízügyesek.","shortLead":"Hiába van költési időszak, tövig vágták a növényzetet a Gyáli-csatorna vecsési szakaszán a vízügyesek.","id":"20210623_csatornatisztitas_vecses_gyalicsatorna_vizugy_koltesi_idoszak_termeszetkarositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec6139e7-c4cc-4ab6-b233-b61db821b49f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"380cca49-3ba1-4ac0-8058-4a286e37f541","keywords":null,"link":"/zhvg/20210623_csatornatisztitas_vecses_gyalicsatorna_vizugy_koltesi_idoszak_termeszetkarositas","timestamp":"2021. június. 23. 10:34","title":"Kivágták a nádat Vecsésen, elnémult a madárdalos környék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]