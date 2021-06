Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0470d82f-9258-4e1d-b073-cd023aa02c8e","c_author":"Papp Petra Anna","category":"tudomany","description":"A munkahelyünk ellen is felhasználhatják a kiberbűnözők mindazt, amit a Facebook-profilunkon találnak. A módszer sikeressége abban is rejlik, hogy szívesen osztunk meg tartalmakat a kutyánkról.","shortLead":"A munkahelyünk ellen is felhasználhatják a kiberbűnözők mindazt, amit a Facebook-profilunkon találnak. A módszer...","id":"20210625_kozossegi_media_hackerek_munkahely_email","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0470d82f-9258-4e1d-b073-cd023aa02c8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba61497c-3aa8-4684-bde2-9f7227af574e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210625_kozossegi_media_hackerek_munkahely_email","timestamp":"2021. június. 25. 13:01","title":"Mit olvas ki egy hacker a nyilvános Facebook-profilunkból? Dalolva sétálunk bele a magunknak állított csapdába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8d1af75-f0ce-41c8-a5fc-8c8152ff75b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Egyesült Királyságban sok az elhízott gyermek, ezért a szigorítás.","shortLead":"Az Egyesült Királyságban sok az elhízott gyermek, ezért a szigorítás.","id":"20210624_gyorskaja_junk_food_egyesult_kiralysag_tevereklam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8d1af75-f0ce-41c8-a5fc-8c8152ff75b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"601a4ef4-82db-49f8-a831-e30ab10ba306","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210624_gyorskaja_junk_food_egyesult_kiralysag_tevereklam","timestamp":"2021. június. 24. 12:55","title":"Este 9 előtt tilos lesz gyorskajákat reklámozni a brit tévénézőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed9f7b19-bbfe-4251-b180-1be07d7e3936","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Fernando Santos szerint benne volt a levegőben, hogy a magyarok legyőzik a németeket.","shortLead":"Fernando Santos szerint benne volt a levegőben, hogy a magyarok legyőzik a németeket.","id":"20210624_portugal_edzo_magyar_meccs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed9f7b19-bbfe-4251-b180-1be07d7e3936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"431ac107-580d-42ff-ae30-7719f3670cd9","keywords":null,"link":"/sport/20210624_portugal_edzo_magyar_meccs","timestamp":"2021. június. 24. 09:38","title":"A portugálok trénere szerint a magyarok mindenkit megleptek a halálcsoportban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c941457-5166-4839-8a0b-2433ff2086c0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kábítószert is találtak egyes drukkereknél, a stadionban pedig valaki üveget dobott egy rendőr felé.","shortLead":"Kábítószert is találtak egyes drukkereknél, a stadionban pedig valaki üveget dobott egy rendőr felé.","id":"20210624_bajor_rendorseg_problemas_magyar_szurkolo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c941457-5166-4839-8a0b-2433ff2086c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4711cd5c-fefb-4b7e-abb7-e522bdcde6be","keywords":null,"link":"/vilag/20210624_bajor_rendorseg_problemas_magyar_szurkolo","timestamp":"2021. június. 24. 16:01","title":"A bajor rendőrség 200 problémás magyar szurkolóról tudott, ezért tartottak ellenőrzéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5641e084-0206-4b4a-ae3b-d8de02d59d47","c_author":"Fekő Ádám","category":"sport","description":"Szerda este annak ellenére szólt minden a fociról végül, hogy előzőleg látszólag minden ez ellen dolgozott. A mi Eb-szereplésünknek vége, jó pár fontos tanulságot le tudunk szögezni. ","shortLead":"Szerda este annak ellenére szólt minden a fociról végül, hogy előzőleg látszólag minden ez ellen dolgozott. A mi...","id":"20210624_magyar_valogatott_eb_szereples","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5641e084-0206-4b4a-ae3b-d8de02d59d47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de7dc608-1a3c-4460-b20a-3e402a57280f","keywords":null,"link":"/sport/20210624_magyar_valogatott_eb_szereples","timestamp":"2021. június. 24. 20:00","title":"Amikor nincs jobb- és baloldal, csak a gól – 7 tanulság a válogatott Eb-szerepléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70309a37-43c6-48ff-a092-dd0918313973","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Ufában lévő üzem nem elég steril szerintük.","shortLead":"Az Ufában lévő üzem nem elég steril szerintük.","id":"20210624_who_oroszorszag_vakcinagyartas_vakcinagyar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70309a37-43c6-48ff-a092-dd0918313973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e41db879-506d-482c-bcfe-1fdec564c710","keywords":null,"link":"/kkv/20210624_who_oroszorszag_vakcinagyartas_vakcinagyar","timestamp":"2021. június. 24. 09:28","title":"Problémákat talált a WHO az egyik orosz Szputnyik V-gyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f4bdfe8-3f58-47d1-a979-39cb785b50cc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Meg a migráció.","shortLead":"Meg a migráció.","id":"20210624_szentkiralyi_alexandra_nemzeti_konzultacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f4bdfe8-3f58-47d1-a979-39cb785b50cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32cca3c6-9434-4620-9996-c6794a83e803","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210624_szentkiralyi_alexandra_nemzeti_konzultacio","timestamp":"2021. június. 24. 07:05","title":"A családi adóvisszatérítés és a magyar vakcinagyártás is szóba kerül az új nemzeti konzultáción","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bac6d146-8e6a-4af8-9644-a6c12d79e184","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Évente 600 ezer eurót vár Pozsony a lépéstől.","shortLead":"Évente 600 ezer eurót vár Pozsony a lépéstől.","id":"20210624_airbnb_pozsony_turisztikai_ado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bac6d146-8e6a-4af8-9644-a6c12d79e184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd2618bd-b0a7-4ce1-8072-5a48a423a1af","keywords":null,"link":"/kkv/20210624_airbnb_pozsony_turisztikai_ado","timestamp":"2021. június. 24. 17:05","title":"Az Airbnb fogja beszedni a turisztikai adót Pozsonyban – Budapesten is ezt tervezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]