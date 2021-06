Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ca99f9cd-83e1-4265-b0dc-e3e32f0f7d55","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"sport","description":"Christian Eriksent a halálból hozták vissza szombaton az orvosok a pályán, egy emberként fordult az ország Bognár György ellen, Immobile mondott egy cifrát a kamerába a nyitómeccsen, óriási magyar szurkolás volt Budapesten – drámai, izgalmas, kínos és vicces pillanatokat is hozott a 2021-es Európa-bajnokság csoportmeccseinek első köre. ","shortLead":"Christian Eriksent a halálból hozták vissza szombaton az orvosok a pályán, egy emberként fordult az ország Bognár...","id":"20210616_eb_elso_csoportkor_pillanatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca99f9cd-83e1-4265-b0dc-e3e32f0f7d55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c79ba26e-1c17-4df6-8930-f9d78afb44e8","keywords":null,"link":"/sport/20210616_eb_elso_csoportkor_pillanatok","timestamp":"2021. június. 16. 14:18","title":"Ezek a pillanatok égtek be az Eb első csoportköréből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac51a5bf-aad1-4c8d-8dd5-9905528faa46","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az összes autópályát, autóutat és gyorsutat kiszervezné a kormány 35 évre az M5-ös és M6-os autópályákról ismert ppp-konstrukcióban. A részleteket nem hozták nyilvánosságra. A koncessziók felelőse ráadásul ősztől egy új, kormánytól független hatóság lesz, amelynek vezetőjét még a mostani miniszterelnök nevezheti ki 9 évre.","shortLead":"Az összes autópályát, autóutat és gyorsutat kiszervezné a kormány 35 évre az M5-ös és M6-os autópályákról ismert...","id":"20210616_autopalya_koncesszio_ppp","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac51a5bf-aad1-4c8d-8dd5-9905528faa46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dcdb43b-5a82-42a7-bef5-beb7cd92c648","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210616_autopalya_koncesszio_ppp","timestamp":"2021. június. 16. 16:00","title":"A kormány rendszerváltásra készül a magyar utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01e0e79-b37f-48bf-bac3-e02286a562a9","c_author":"Hann Endre","category":"360","description":"Az elmúlt hetekben három új – már korábban is feltételezett – jelölt, Dobrev Klára, Karácsony Gergely és Pálinkás József szállt be az előválasztási versenybe, és ezzel hatfős lett a mezőny. A közvélemény-kutatási szavazatok az esélyesebbek mögött koncentrálódnak.","shortLead":"Az elmúlt hetekben három új – már korábban is feltételezett – jelölt, Dobrev Klára, Karácsony Gergely és Pálinkás...","id":"20210616_Miniszterelnokjelolti_verseny_tisztulo_kep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e01e0e79-b37f-48bf-bac3-e02286a562a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a53d0d10-1b94-4f61-b0a6-b134f1e5c7d1","keywords":null,"link":"/360/20210616_Miniszterelnokjelolti_verseny_tisztulo_kep","timestamp":"2021. június. 16. 13:00","title":"Medián: Az esélyesebb ellenzéki miniszterelnök-jelöltek még esélyesebbek lettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73cbca49-1bfa-4853-9168-a24f88b30876","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Korábban az egyik biztosító kárrendezéskor alacsonyabb áron térítette meg a felhasznált alkatrészek árát, amennyiben azokat nem az általa kijelölt kereskedőnél vásárolták.\r

","shortLead":"Korábban az egyik biztosító kárrendezéskor alacsonyabb áron térítette meg a felhasznált alkatrészek árát, amennyiben...","id":"20210617_Dontott_a_Kuria_szabadon_valaszthat_alkatreszt_autos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73cbca49-1bfa-4853-9168-a24f88b30876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac594b58-2280-4e44-8ca1-45902bd236d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210617_Dontott_a_Kuria_szabadon_valaszthat_alkatreszt_autos","timestamp":"2021. június. 17. 07:32","title":"Döntött a Kúria: nem írhatja elő a biztosító, melyik autóalkatrész-kereskedőtől vásároljanak javításhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ab90f3c-7445-4fa3-9f6b-a61aaf087fa1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Több nekifutás és sok politikai csatározás után elkezdődött a Lánchíd felújítása.","shortLead":"Több nekifutás és sok politikai csatározás után elkezdődött a Lánchíd felújítása.","id":"20210615_lanchid_lezaras_karacsony_walter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ab90f3c-7445-4fa3-9f6b-a61aaf087fa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e9594cd-a419-4f7e-ab14-e0aae7217a5a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210615_lanchid_lezaras_karacsony_walter","timestamp":"2021. június. 16. 12:25","title":"Karácsony Gergely a budapestiek türelmét kéri és előre köszöni a Lánchíd felújításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f29200a-4db3-4e43-bca1-61c815fd5d2c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Bethesda Gyermekkórházban négy, Semmelweis Egyetem Klinikai központjában pedig két gyermek kapja meg a kezelést.","shortLead":"A Bethesda Gyermekkórházban négy, Semmelweis Egyetem Klinikai központjában pedig két gyermek kapja meg a kezelést.","id":"20210616_SMA_ingyenes_genterapias_kezeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f29200a-4db3-4e43-bca1-61c815fd5d2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31b21b7b-775f-4829-a791-8a2d94c8bed4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_SMA_ingyenes_genterapias_kezeles","timestamp":"2021. június. 16. 21:51","title":"Már hat SMA-s gyermek kaphat ingyenes génterápiás kezelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf2267b-eed2-4ed3-bffb-da458cda74bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbiakban egy ingyenes, korlátlan fájlmegosztó szolgáltatást mutatunk be, amelynek még üzleti vonatkozásai is vannak.","shortLead":"Az alábbiakban egy ingyenes, korlátlan fájlmegosztó szolgáltatást mutatunk be, amelynek még üzleti vonatkozásai is...","id":"20210618_ysendit_fajlmegosztas_ingyenesen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcf2267b-eed2-4ed3-bffb-da458cda74bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"742a5b5d-8a71-4730-a696-a636b23c259f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210618_ysendit_fajlmegosztas_ingyenesen","timestamp":"2021. június. 18. 09:03","title":"Jegyezze meg az oldal címét, itt regisztráció nélkül, korlátlanul küldhet fájlokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8dd3d2a-6a18-41fd-8534-4a5293558223","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kocsis Máté sajtótájékoztatón közölte a frakció döntését.","shortLead":"Kocsis Máté sajtótájékoztatón közölte a frakció döntését.","id":"20210617_fidesz_frakcio_hitelmoratorium_hosszabbitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8dd3d2a-6a18-41fd-8534-4a5293558223&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c25cd333-904d-42f8-a34e-d859fe4101d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210617_fidesz_frakcio_hitelmoratorium_hosszabbitas","timestamp":"2021. június. 17. 15:35","title":"A hitelmoratórium fenntartását kéri a Fidesz-frakció a kormánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]