Budapest és a Lánchíd örök – mondta Karácsony Gergely főpolgármester a Lánchíd ünnepélyes lezárásán. A híd lezárása ugyanis ünnepszámba megy, egyrészt azért, mert a felújítás, amihez a lezárás kapcsolódik hosszú évek óta csúszik, másrészt mert az utóbbi időben politikai csatározások színterévé vált nemzeti jelképről van szó.

A főpolgármester szerint örömre ad okot, hogy a hidat egyáltalán sikerül felújítani, Budapest ugyanis a járvány-válság és a „kormányzati bosszúpolitika” miatt annyi bevételkiesést szenvedett el, amiből négyszer fel lehetne újítani a hidat.

Karácsony Gergely a budapestiek türelmét kérte, és köszönte meg előre – a lezárás, mint minden ilyen munka kellemetlenségekkel fog járni, ráadásul jelenleg több nagyberuházás is zajlik a városban. A kormánypárti politikusoktól pedig azt kérte, ha már nem segítenek (a 6 milliárd forintos állami támogatás még nem érkezett meg, de amúgy is visszafolyik majd a költségvetésbe áfa formájában), legalább ne ártsanak azzal, hogy hiszterizálják a közvéleményt.

© Keresztúri Levente

Utóbbival a főpolgármester arra utalt, hogy fideszes politikusok, illetve a kormánymédia többször felháborodásuknak adtak hangot, amiért dugók vannak a fővárosban, és hogy több nagyberuházás is zajlik egyszerre. A BKK modelljei szerint azonban nem a lezárások generálják a dugókat önmagukban, a probléma gyökere, hogy a gépjármű-forgalom máris visszaállt a járvány előtti, 2019-es szintre, sőt egyes szakaszokon meg is haladja azt. És ahogy akkor is voltak dugók, most is vannak.

Aki teheti, használja a tömegközlekedést

A BKK június 16-a, szerda hajnalban zárta le teljesen a forgalom elől a Lánchidat, elkezdődött a híd felújításának érdemi része. A gyalogosforgalom elől a hidat már május közepén lezárták, a munka előkészítése már ekkor elkezdődött. Felépítették a pesti oldali toronydarut (a budai oldali alapozása a teljes lezárással egyszerre kezdődik), illetve elkészült a felújításhoz szükséges alsó állványzat, így a szakemberek meg tudták vizsgálni, mennyire korrodálódtak a híd alsó részei. Szerencsére a szerkezeti, tartóelemekben nem keletkezett jelentős korrózió, azonban az egyéb elemekben igen, akadnak például olyan kábeltálcák, amiket szinte teljesen elmart a rozsda.

© Keresztúri Levente

A forgalom elől a híd várhatóan 18 hónapig lesz lezárva, a korlátozás miatt számos helyen változik a forgalmi rend – a BKK tájékoztatója itt olvasható. A hídon természetesen a tömegközlekedési járművek sem hajthatnak át. A 16-os várbusz ezért nem megy át a pesti oldalra a Deák térre, a Clark Ádám téren végállomásozik. A 105-ös és a 178-as, illetve a 916-os és 990-es éjszakai buszjáratok az Erzsébet híd felé kerülnek.

Jelentős változás a közösségi közlekedésben, hogy a Hegyalja úton végig buszsávot jelöltek ki, egy összefüggő buszkorridort hoztak létre a budai BAH-csomóponttól a Hegyalja úton, az Erzsébet hídon, a Rákóczi úton és a Thököly úton keresztül Zuglóig. A korridoron a BKK 110E jelzéssel gyorsjáratot indított az Apor Vilmos tértől a Bosnyák térig.

A híd mellett pedig kompüzemű hajójáratot indítanak a Dunán a két part között.

Cserélik a teljes pályaszerkezetet

A felújítás során a híd tartószerkezetét nem cserélik, csak átvizsgálják, javítják, ahol kell, és minden elem új felületi védelmet kap. A régi vasbeton pályaszerkezetet teljesen kicserélik. Az új pályaszerkezet acélelemekből készül, a tulajdonságai jobbak lesznek, mint a vasbetoné, ráadásul tartósabb és könnyebb. A pályaszerkezetet nyár közepén-végén kezdik bontani. Egyben építeni is kezdik az új hídpályát. Statikailag ugyanis a híd nem viselné el, ha egyszerre túl nagy terhelés szűnne meg.

© Keresztúri Levente

A felújításon két toronydaru fog dolgozni a hídfőknél, két sínen mozgatható bakdaru pedig a hídon.

80 ezer négyzetméter felület festéséről, korrózióvédelméről kell gondoskodni. 700 köbméter vasbetont bontanak el, összesen ezer tonna új szerkezet kerül beépítésre. Az új acélelemek nagyrészt Csepelen készülnek el, közúton érkeznek majd a hídhoz, éjszaka. A beépítendő anyagok érkezésének és a kibontott anyagok elszállításának pontosan, ütemezetten kell történnie – a Lánchíd esetében a munkákat különösen megnehezíti, hogy a főváros közepén áll, a környezetében nincs lehetőség nagy mennyiségben anyagokat tárolni.

© Keresztúri Levente

Az örökségvédelmi szempontok a híd felújításában meghatározóak – a műemlékvédelmi döntésekben a kiindulási alap az 1916-os híd volt. Ennek megfelelően térnek vissza (másolatban) például a három ágú kandeláberek a híd világításában. Természetesen restaurálják és/vagy lecserélik a korlátokat, kőfelületeket, faragványokat. Az oroszlánok ideiglenesen, restaurálásra elköltöznek a hídfőkről.

Három a magyar igazság, egy a ráadás

Csodaszámba menőnek tekinthetjük, hogy a hidat egyáltalán felújítják – legalábbis az elmúlt évek, évtizedek kálváriái után. A felújítási szerződést sorozatban a harmadik közbeszerzési eljárás után sikerült megkötni a győztes A-Híd Zrt.-vel – ami nem Mészáros Lőrinc érdekeltsége, pedig Karácsony Gergely főpolgármester attól tartott, hogy végül Mészáros érdekeltségek közt fog eldőlni egy felcsúti vacsorán a beszerzés. Ennek elkerülése érdekében a beszerzést túl tág paraméterekkel akarták kiírni – azért a Közbeszerzési Hatóság visszadobta kihirdetés előtt, szóval még az utolsó tender sem zajlott zökkenőmentesen.

© Keresztúri Levente

A megelőző közbeszerzés azért esett kútba, mert csak a rendelkezésre álló összegnél drágább ajánlatok érkeztek. Ekkor a kiírásban még a Váralagút felújítása is benne volt, ezt a költségcsökkentés érdekében kivették belőle a következő körre, miután a kormány ígéretet tett rá, hogy csak a hídra is odaadja a hídra és az alagútra ígért 6 milliárdos támogatást. Igaz, az erről szóló rendeletet azóta sem módosították, ami egy darabig komoly politikai vita tárgya volt az önkormányzat és a kormány közt. Az A-Híd végül bruttó 26,75 milliárdért vállalta a munkát. Az alagút kivétele a projektből amúgy nem logikus – amennyiben előbb-utóbb (inkább előbb) azt is fel kell majd újítani, amihez le kell zárni a forgalom elől, így majd külön.

Az első közbeszerzést még 2018 októberében írták ki, az ajánlatok eredeti beadási határideje november 21. volt. Azt az eljárást a BKK 2019 májusában vonta vissza, miután kiderült, hogy járdák tervezett szélesítéséhez meg kellene erősíteni a híd láncait, „műszaki, városképi és finanszírozási okokból” ezért erről lemondtak. A kormány a szélesítés elmaradása miatt elvett egymilliárd forint támogatást a felújításból, egyidejűleg visszaadta a hídhoz kapcsolódó, környező közterületek rekonstrukciójára és fejlesztésére a Duna mindkét partján.