[{"available":true,"c_guid":"649c513f-826e-4f98-a187-f9dd8639399a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy magyar víruskutató szerint a delta plusz ellenáll az olyan kezeléseknek, amelyekkel a súlyos állapotú Covid-betegeket kezelik.","shortLead":"Egy magyar víruskutató szerint a delta plusz ellenáll az olyan kezeléseknek, amelyekkel a súlyos állapotú...","id":"20210628_delta_plusz_varians_koronavirus_mutacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=649c513f-826e-4f98-a187-f9dd8639399a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22603579-b3c9-4e2c-b7c7-abae1124b3d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210628_delta_plusz_varians_koronavirus_mutacio","timestamp":"2021. június. 28. 19:45","title":"Még ellenállóbbnak tűnik az újonnan azonosított koronavírus-változat, a delta plusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a5f69bf-9acc-4a6a-9901-9cbd25a8c634","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megpróbálták megkerülni a társaságot, de nem tudták. Úgyhogy megvették. A 24.hu szerint közben átszervezik a hadiipari cégek irányítását is.","shortLead":"Megpróbálták megkerülni a társaságot, de nem tudták. Úgyhogy megvették. A 24.hu szerint közben átszervezik a hadiipari...","id":"20210629_otp_milipol_fegyverkereskedo_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a5f69bf-9acc-4a6a-9901-9cbd25a8c634&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dc56e2e-ef96-45c3-bfb4-cbef57c5f8c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210629_otp_milipol_fegyverkereskedo_kormany","timestamp":"2021. június. 29. 09:17","title":"A kormány felvásárolta egy OTP-vezető fegyverkereskedő cégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3278444c-a286-41c0-8f32-2ce0b2e5ca5b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden a terv szerint halad, októberre három új gyógyszer forgalmazását is engedélyezheti az Európai Gyógyszerügynökség, amik segíthetnek a koronavírus-fertőzöttek kezelésében.","shortLead":"Ha minden a terv szerint halad, októberre három új gyógyszer forgalmazását is engedélyezheti az Európai...","id":"20210629_koronavirus_gyogyszer_kezeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3278444c-a286-41c0-8f32-2ce0b2e5ca5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff06854-f9ab-4b34-9124-d505d8b5dbeb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210629_koronavirus_gyogyszer_kezeles","timestamp":"2021. június. 29. 18:01","title":"Öt gyógyszert is vizsgál az Európai Gyógyszerügynökség, amivel kezelni lehetne a koronavírusos betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbb52007-4536-4052-8514-dce70655d602","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Bugatti EB 110 GT nem csak egy gyönyörű szuper autó, de segített visszahozni a márkát a feledésből. Most egy rendkívül ritka példánya vár eladásra. ","shortLead":"A Bugatti EB 110 GT nem csak egy gyönyörű szuper autó, de segített visszahozni a márkát a feledésből. Most...","id":"20210628_Elado_a_Bugatti_EB_110_GT_egyetlen_gyari_prototipusa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbb52007-4536-4052-8514-dce70655d602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"716ad749-5282-4fce-ae9e-4d6d848cf5eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210628_Elado_a_Bugatti_EB_110_GT_egyetlen_gyari_prototipusa","timestamp":"2021. június. 29. 04:40","title":"Eladó a Bugatti EB 110 GT egyetlen gyári prototípusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Távirati Iroda annak ellenére utasította vissza az ellenzéki párt kommünikéjének közreadását, hogy arra bírósági ítélet kötelezi.","shortLead":"A Magyar Távirati Iroda annak ellenére utasította vissza az ellenzéki párt kommünikéjének közreadását, hogy arra...","id":"20210629_per_demokratikus_koalicio_kozlemegy_mti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0089bf6a-fd5c-4a21-b652-4758191c1756","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_per_demokratikus_koalicio_kozlemegy_mti","timestamp":"2021. június. 29. 16:25","title":"A DK pert nyert az MTI ellen, mégsem adják ki a közleményeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e7f191a-3d19-441d-b432-578c6fa0da89","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A túl nagy sebesség miatt beszitált a lakókocsi, és a szalagkorlátnak csapódott az autó.","shortLead":"A túl nagy sebesség miatt beszitált a lakókocsi, és a szalagkorlátnak csapódott az autó.","id":"20210629_lakokocsit_baleset_m3_autopalya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e7f191a-3d19-441d-b432-578c6fa0da89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"281ebcd7-63d7-4acf-ad61-5d610987af24","keywords":null,"link":"/cegauto/20210629_lakokocsit_baleset_m3_autopalya","timestamp":"2021. június. 29. 07:57","title":"Videó: rommá tört egy lakókocsit vontató autó az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06b29fbe-7268-423d-82b4-b5e07d3ba981","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vizslacoin az első olyan kriptovaluta itthon, amellyel adakozni is lehet.","shortLead":"A vizslacoin az első olyan kriptovaluta itthon, amellyel adakozni is lehet.","id":"20210629_vizslacoin_arfolyam_kriptovaluta_kriptopenz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06b29fbe-7268-423d-82b4-b5e07d3ba981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92077c7b-ef71-40e0-9a4f-1f58ee64f606","keywords":null,"link":"/tudomany/20210629_vizslacoin_arfolyam_kriptovaluta_kriptopenz","timestamp":"2021. június. 29. 13:33","title":"950-szeresére ugrott a magyar kriptovaluta árfolyama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f66caec-b494-4cdc-88d3-3ff40ec4e7b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Előretört a futball a Forbes idei listáján, ahol az eredmények mellett a pénztermelő képességet is súlyozták.","shortLead":"Előretört a futball a Forbes idei listáján, ahol az eredmények mellett a pénztermelő képességet is súlyozták.","id":"20210630_Hosszu_Katinka_szoboszlai_dominik_forbes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f66caec-b494-4cdc-88d3-3ff40ec4e7b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b502652-c04e-4302-977b-d69de8d27462","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210630_Hosszu_Katinka_szoboszlai_dominik_forbes","timestamp":"2021. június. 30. 07:00","title":"Hosszú Katinka és Szoboszlai Dominik a legértékesebb magyar sportolók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]