[{"available":true,"c_guid":"38bd6c23-39ab-4e93-ae28-7c930164ada1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Blikk szerint azért került az egyik gyanúsított rendőrségi fogdára, mert gyakran kihallgatják. Ő lehet az, akitől beismerő vallomást várnak a rendőrök.","shortLead":"A Blikk szerint azért került az egyik gyanúsított rendőrségi fogdára, mert gyakran kihallgatják. Ő lehet az, akitől...","id":"20210628_katzenbach_gyilkossag_borton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38bd6c23-39ab-4e93-ae28-7c930164ada1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803ddce4-4057-401d-882f-03386055a71c","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_katzenbach_gyilkossag_borton","timestamp":"2021. június. 28. 09:54","title":"Szétköltöztették a Katzenbach-gyilkosság két gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"605056f3-5b50-4f4e-8a4f-965ca2e9ef1c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Alig pár nap és az egész EU-ban kötelező lesz elfogadni az uniós Covid-igazolványt. A hvg.hu összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat, hogy ne az utolsó pillanatban kelljen kapkodnia, ha utazni szeretne. Van azonban egy rossz hírünk: mindenképpen kapkodni fog, aki a közeljövőben utazna, mert a magyar rendszer még mindig nem működik.","shortLead":"Alig pár nap és az egész EU-ban kötelező lesz elfogadni az uniós Covid-igazolványt. A hvg.hu összegyűjtötte...","id":"20210628_covid_igazolvany_europai_unio_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=605056f3-5b50-4f4e-8a4f-965ca2e9ef1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5976da56-5f0e-4a54-9e82-817831d0bd9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210628_covid_igazolvany_europai_unio_","timestamp":"2021. június. 28. 15:00","title":"Jön az uniós Covid-igazolvány – összeszedtünk mindent, amit tudni lehet róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7209a6fc-ec42-454b-93b8-f3f5c5011896","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Sosem hallotta meg a tüntetők kérését Áder János, ám kinevezése óta többször élt a törvények szentesítését megállító jogával, mint Göncz Árpád és Mádl Ferenc, de kevesebbszer, mint Sólyom László. ","shortLead":"Sosem hallotta meg a tüntetők kérését Áder János, ám kinevezése óta többször élt a törvények szentesítését megállító...","id":"20210628_Ader_allamfo_veto_torveny_homofobtorveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7209a6fc-ec42-454b-93b8-f3f5c5011896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a29b641e-c243-4cdd-acf0-bc1bb531d45d","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_Ader_allamfo_veto_torveny_homofobtorveny","timestamp":"2021. június. 28. 16:15","title":"\"Ne írd alá, János!\": mennyit ér az államfő vétója?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8132cb2-69e8-4c28-9385-c3385a0d2934","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rapper két lenyűgöző genderfluid öltözékben vonult végig a vörös szőnyegen a BET Awards gálán. És aztán egy férfi táncost is megcsókolt.","shortLead":"A rapper két lenyűgöző genderfluid öltözékben vonult végig a vörös szőnyegen a BET Awards gálán. És aztán egy férfi...","id":"20210628_Vajon_hova_sorolna_a_homofobtorveny_Lil_Nas_X_outfitjet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8132cb2-69e8-4c28-9385-c3385a0d2934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be5702dd-1be0-4549-ad9f-97fc7141e906","keywords":null,"link":"/kultura/20210628_Vajon_hova_sorolna_a_homofobtorveny_Lil_Nas_X_outfitjet","timestamp":"2021. június. 28. 16:31","title":"Vajon hová sorolná a homofóbtörvény Lil Nas X outfitjét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az UEFA cáfolta, hogy kitiltották volna a szivárványos zászlókat a Puskás Arénából, elkaptak két férfit, akik a gyanú szerint megütöttek és leköptek két német lányt a szerdai budapesti meccsen, koronavírusos a luxemburgi miniszterelnök. Ez a Radar, a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Az UEFA cáfolta, hogy kitiltották volna a szivárványos zászlókat a Puskás Arénából, elkaptak két férfit, akik a gyanú...","id":"20210628_Radar360_Meglepetes_az_Ebn_Orban_uzen_Brusszelnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c37e47d2-a3fb-4866-9777-6b21b29610b0","keywords":null,"link":"/360/20210628_Radar360_Meglepetes_az_Ebn_Orban_uzen_Brusszelnek","timestamp":"2021. június. 28. 08:00","title":"Radar360: Meglepetés az Eb-n, Orbán üzen Brüsszelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"010646b0-8e20-4e6a-ba8b-6a753298c561","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Megvan rá a jó okunk.","shortLead":"Megvan rá a jó okunk.","id":"20210629_Felturbozodik_a_szerelemhormon_akkor_is_ha_valsagban_van_a_kapcsolatunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=010646b0-8e20-4e6a-ba8b-6a753298c561&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac73f736-c639-4e5b-b7a8-2be59141de2d","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210629_Felturbozodik_a_szerelemhormon_akkor_is_ha_valsagban_van_a_kapcsolatunk","timestamp":"2021. június. 29. 13:15","title":"Felturbózódik a szerelemhormon akkor is, ha válságban van a kapcsolatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Zádori Jánost mellett további öt embert ítéltek el, amiért az általuk képviselt társaságok nevében jogtalanul igényeltek és hívtak le uniós támogatásokat. Az ítélet nem jogerős. 