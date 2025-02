Egyáltalán nem mindegy, mennyi fizetése van annak, aki igénybe szeretné venni a kamattámogatott otthonfelújítási hitelt, mert az változó kamatozású konstrukciónak minősül, emiatt a legszigorúbb adósságfékszabályok érvényesek rá – írja elemzésében a Bankmonitor.

A jogszabály alapján február elsejétől lehet igényelni a konstrukciót. Eddig három bank vette fel a termékpalettájára, vagyis ténylegesen az Erste Bankhoz, a K&H Bankhoz és az OTP Bankhoz fordulhat az, aki a kérdéses kölcsönt fel szeretné venni.

A támogatott hitel azok számára nyújthat komoly segítséget, akik ki szeretnék használni a legfeljebb 3 millió forint összegű lakásfelújítási támogatást. A falvakban élők ugyanis otthonuk korszerűsítési felújítási költségének a felét, legfeljebb 3 millió forintot utólag visszakaphatnak az államtól. A vissza nem térítendő támogatás utólagos, ezért a támogatott kölcsön azok számára lehet megoldás, akinek nincs elegendő saját megtakarítása.

A támogatott hitel maximális összege 6 millió forint, futamideje legfeljebb 10 év lehet. A kamattámogatás mértéke 3 százalék, ez a februári hiteligénylések esetén 4,66 százalékos ügyfélkamatot eredményez. A futamidő az első év végén, a második év végén és a hetedik év végén módosulhat.

Márpedig ez a relatív gyakran változó kamatszint befolyásolja azt, hogy mekkora minimális jövedelemmel lehet felvenni a kérdéses kölcsönt – mutat rá a Bankmonitor.

A lakossági hitelek esetében a jegybank szabályozza, hogy a kölcsön törlesztésére a jövedelemnek legfeljebb mekkora részét lehet fordítani. Többféle előírás is érvényben van, a Bankmonitor szakértői megkérdezték az MNB, hogy melyik szabály vonatkozik az adott támogatott kölcsönre.

A válasz alapján kétféle eset lehetséges:

Az egyedi kedvezmény nélküli törlesztőrészletből kell a számítás során kiindulni. 600 ezer forint alatti jövedelem esetén a fele, míg 600 ezer forintot elérő fizetés esetén a 60 százaléka fordíthat a kölcsön törlesztésére abban az esetben, ha a futamidő 5 évnél rövidebb. (Sőt zöld hitelcél esetén a 600 ezer forint alatti fizetéseknél a 60 százalékos terhelési szabály érvényes.)

Az egyedi kedvezmény nélküli törlesztőrészletből kell a számítás során kiindulni. 600 ezer forint alatti jövedelem esetén annak 25 százalék, míg 600 ezer forintot elérő fizetés esetén annak 30 százaléka fordítható a kölcsön törlesztésére abban az esetben, a futamidő eléri az 5 évet.

Ez utóbbi szigorú szabály azért lép életbe, mert a kölcsön kamata az első év végén módosulhat, emiatt a hitel változó kamatozásúnak minősül.

A Bankmonitor egy példán keresztül mutatja be mekkora minimális jövedelem szükséges a maximális 6 millió forintos hitelhez:

Ha a futamidő 59 hónap és az induló kamat 4,66 százalék, akkor a hitel induló törlesztőrészlete 113 986 forint lenne. A minimálisan elvárt jövedelem – nem zöld cél esetén – a törlesztőrészlet duplája, azaz 227 972 forint lenne, mivel a futamidő 5 évnél rövidebb.

120 hónapos futamidő és 4,66 százalékos induló kamat mellett a hitel induló törlesztőrészlete 62 647 forint lenne. A minimálisan elvárt jövedelem a törlesztőrészlet négyszerese, azaz 250 587 forint lenne, mivel a futamidő eléri az 5 évet.

Egy eldugott elemzés alapján a kormány már az indulásnál elbaltázta az otthonfelújítási támogatást Az otthonfelújítási program karcsú, nemcsak összességében, hanem az egy ingatlanra igényelhető maximális összeg is kevés. Ez az uniós helyreállítási tervhez készített analízisből látszott, a pályázatot mégis kis összeggel írták ki. És ráadásul túlbürokratizálták. Más állami támogatás nincs, a helyzet az elemzés szerint „szuboptimális”. Közben a gázért „lakossági piaci” árat fizető háztartások 80 százaléka régi ingatlanban él.

A jövedelem terhelhetősége mellett természetesen lényeges kérdés a valós részlet is. Hiába lenne elegendő kevesebb jövedelem a rövidebb futamidő mellett, ha valójában az adós a fizetéséből nem tudná kigazdálkodni a havi részletet.

Tehát elviekben a jogszabály alapján az 5 évnél rövidebb futamidejű otthonfelújítási hitelhez kisebb jövedelem is elég lehetne. Ha azonban a valós banki ajánlatokra, gyakorlatokra néz az ember, akkor azt láthatja, hogy jelenleg egyik pénzintézet sem kínál 5 évnél rövidebb futamidő mellett ilyen támogatott hitelt.

A legjobb megoldás a Bankmonitor szerint az, ha valaki 10 évre veszi fel a támogatott hitelt, aminek a maximális 6 millió forintos összeg esetében 62 646 forint lenne a törlesztőrészlete. Ezen hitel felvételéhez azonban a jogszabály alapján több, mint 250 ezer forintos havi nettó jövedelemre lenne szükség. Ez a fizetés is csak akkor lenne elegendő, ha a családnak nincs más kölcsöne, hitelkerete, a kalkulációba ugyanis ezen részleteket is be kellene számolni. Ráadásul ezen jogszabályi előírástól a bankok szigorúbb irányba még el is térhetnek.