Másfél óra után értelmet nyert Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter furcsa péntek délelőtti közleménye, amelyben egy tűzeset nyomán az utcára került családjáról és évekig húzódó bizonytalanságról írt, miközben azt magyarázta, hogy jogszerűen vette fel a csokot, és visszafizette az adót.

A több kérdést is felvető nyilatkozatot a 24.hu friss anyaga teszi teljessé, amely szerint

Nagy Márton nem abban az ingatlanban lakik, amelyre csokot és adó-visszatérítést vett igénybe.

A lap szerint Nagy a XII. kerületben vásárolt egy 49 négyzetméteres kétszobás „budai luxuslakást”, de korábban, még a Magyar Nemzeti Bank alelnökeként egy 43 milliós jegybanki hitelből már vett egy II. kerületi háromszobásat is.

A szabályok értelmében be kellett volna költöznie a kisebb lakásba, de a nagyobb lakásban él a lap szerint, amely meg is győződött erről. Kérdéseket is küldtek neki, és ígéretet kaptak, hogy péntek délig megérkeznek a válaszok, így vártak a cikk megjelentetésével. A Nemzetgazdasági Minisztérium aztán délelőtt tíz órakor az egész sajtónak szétküldte a fent idézett közleményt.

A 24.hu jelezte: nyilatkozatában a miniszter azokat a kérdéseket nyitva hagyta, hogy mikor fizette vissza a hitelt és az adókedvezményt, hogy továbbra is rajta van-e a kérdéses lakáson az állami jelzálogjog, és hogy nem sérti-e a csok szabályait, hogy életvitelszerűen nem abban a lakásban él.

A lap megkereste a miniszter által jelzett tűzesetet is, amelyről még videót is közölt a katasztrófavédelem, és amely nem is a lakást, hanem az épület mélygarázsát érintette, ahol kiégett két autó.