Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f1b91ba0-596d-4626-a955-9428146d4175","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Íme a német gyártó triplamotoros hajtásláncú szupererős új AMG szabadidő-autója.","shortLead":"Íme a német gyártó triplamotoros hajtásláncú szupererős új AMG szabadidő-autója.","id":"20250311_ledobta-alcajat-az-1000-loeros-mercedes-amg-villany-suv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1b91ba0-596d-4626-a955-9428146d4175.jpg","index":0,"item":"fd27004c-9d61-4d5f-8f5b-56225bef7dae","keywords":null,"link":"/cegauto/20250311_ledobta-alcajat-az-1000-loeros-mercedes-amg-villany-suv","timestamp":"2025. március. 11. 06:41","title":"Ledobta álcáját az 1000 lóerős Mercedes-AMG villany SUV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29999157-c72a-4aa2-90c3-71418321997e","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"A stressz egyéni élmény, mondják a szakemberek, ezért a rá adott reakciók is változhatnak: van, amelyik erősebb választ vált ki, van, amelyik gyengébbet, de olyanok is vannak, amelyeket észre sem vesszük, csak akkor, amikor már bajt okoztak. Mutatjuk, melyek a leggyakoribb stresszfaktorok és hogyan védhetjük meg magunkat tőlük mindennapjaink során.","shortLead":"A stressz egyéni élmény, mondják a szakemberek, ezért a rá adott reakciók is változhatnak: van, amelyik erősebb választ...","id":"20250226_a-rossz-alvas-is-okozhat-stresszt-sedacur","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29999157-c72a-4aa2-90c3-71418321997e.jpg","index":0,"item":"bb8dc0f4-e807-4f35-940b-1f17f63160e7","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250226_a-rossz-alvas-is-okozhat-stresszt-sedacur","timestamp":"2025. március. 10. 07:30","title":"Stresszfaktorok a mindennapokban: tudta, hogy a rossz alvás is okozhat stresszt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"5cf9288a-45dd-4fc7-882f-75fd6dbe4936","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"fdba7eaf-b3e9-4d5e-a6f4-d83e10cce86f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A CIB és az MBH is CSOK Pluszhoz kapcsolt akciót indított, az Unicredit bizonyos személyi kölcsönökre ad kamatkedvezményt, a Magnetnél pedig járművásárláshoz kapcsolt visszatérítés bukkant fel.","shortLead":"A CIB és az MBH is CSOK Pluszhoz kapcsolt akciót indított, az Unicredit bizonyos személyi kölcsönökre ad...","id":"20250310_kamatkedvezmenyek-bankok-UniCredit-MagNet-MBH-CIB-CSOK-Plusz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fdba7eaf-b3e9-4d5e-a6f4-d83e10cce86f.jpg","index":0,"item":"978521bf-fe20-4d64-988d-7f4a343b0634","keywords":null,"link":"/kkv/20250310_kamatkedvezmenyek-bankok-UniCredit-MagNet-MBH-CIB-CSOK-Plusz","timestamp":"2025. március. 10. 11:56","title":"Ezekkel a kamatkedvezményekkel lőnek most a bankok a fiatalokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"341f04b7-c117-4baa-a405-c4827c9f208f","c_author":"Generali","category":"brandcontent","description":"Lakásunk, házunk nem csupán otthon, hanem hosszú távú befektetés is. Az ingatlanpiac dinamikusan változik, nehéz követni az árak alakulását, ahogy otthonunk aktuális értékét is. És akár tervezünk költözést, akár nem, vannak olyan lépések, amikkel garantálhatjuk egy ingatlan értékállóságát vagy akár az értéke növekedését.","shortLead":"Lakásunk, házunk nem csupán otthon, hanem hosszú távú befektetés is. Az ingatlanpiac dinamikusan változik, nehéz...","id":"20250303_generali_ingatlan_lakas_ertekallosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/341f04b7-c117-4baa-a405-c4827c9f208f.jpg","index":0,"item":"bd9800f2-1fa4-4cef-998f-1d11a0310985","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250303_generali_ingatlan_lakas_ertekallosag","timestamp":"2025. március. 11. 07:30","title":"Jó szomszédok, szuper környék, lift és kilátás – de mitől lesz még értékesebb a lakásunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f580a887-b87c-451e-866b-40c25cd90acc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az EgészségAblak alkalmazással lehet helyet foglalni a szakrendelőkbe. Az app a Belügyminisztérium szerint felajánlja a szabad időpontokat a lakóhelyhez közeli szakrendelésekre.","shortLead":"Az EgészségAblak alkalmazással lehet helyet foglalni a szakrendelőkbe. Az app a Belügyminisztérium szerint felajánlja...","id":"20250310_szakrendelo-valasztas-egeszsegablak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f580a887-b87c-451e-866b-40c25cd90acc.jpg","index":0,"item":"f0325399-641f-4784-a932-4437fc86602f","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_szakrendelo-valasztas-egeszsegablak","timestamp":"2025. március. 10. 17:51","title":"Szabaddá vált a szakrendelő-választás, már lehet menni szinte bármelyikbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b847ece-7741-4449-b485-ec1a2cda04a6","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A tanker lángokban áll, tűzoltó hajókat küldtek a helyszínre.","shortLead":"A tanker lángokban áll, tűzoltó hajókat küldtek a helyszínre.","id":"20250310_olajszallito-tanker-teherhajo-baleset-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b847ece-7741-4449-b485-ec1a2cda04a6.jpg","index":0,"item":"d2cb11d3-db44-4ff6-958c-7aa8ed6d1d60","keywords":null,"link":"/vilag/20250310_olajszallito-tanker-teherhajo-baleset-ebx","timestamp":"2025. március. 10. 13:22","title":"Egy olajszállító tanker és egy teherhajó ütközött a brit partoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"341f3e20-b73c-482a-860c-e28d3ff0ce0c","c_author":"Imre Réka - Siteri Nóra","category":"itthon","description":"„Ideje, hogy az ország letegye a politikai bulvárt, és azért álljon ki, ami valóban fontos” – mondta a HVG-nek annak a sok ezer embernek az egyike, aki az egészségügy méltatlan helyzete miatt tüntetett szombaton a Kossuth Lajos téren. ","shortLead":"„Ideje, hogy az ország letegye a politikai bulvárt, és azért álljon ki, ami valóban fontos” – mondta a HVG-nek annak...","id":"20250309_mok-orvosok-tuntetes-video-mosz-apolok-szakszervezet-kamara-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/341f3e20-b73c-482a-860c-e28d3ff0ce0c.jpg","index":0,"item":"07f88f7b-de36-43c7-9845-24f904c8aa81","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_mok-orvosok-tuntetes-video-mosz-apolok-szakszervezet-kamara-ebx","timestamp":"2025. március. 09. 09:14","title":"„Lassan 50 éves vagyok, az én számat már nem fogja be senki” – tízezren nézték meg, van-e még jövője az egészségügynek, vagy el kell innen menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"439dc2d9-a4bf-4b18-94c3-638b94efc458","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy év alatt 17 százalékkal nőttek a használt lakások árai Budapesten, de országosan is 10 százalék fölötti a drágulás. A legolcsóbb pesti kerület a XX. és a XXIII., a legdrágább megyeszékhely Debrecen.","shortLead":"Egy év alatt 17 százalékkal nőttek a használt lakások árai Budapesten, de országosan is 10 százalék fölötti a drágulás...","id":"20250311_ingatlan-hasznalt-lakasok-atlagos-arai-100-millio-forint-egy-budapesti-hasznalt-lakas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/439dc2d9-a4bf-4b18-94c3-638b94efc458.jpg","index":0,"item":"97a4e93c-a475-48ea-8c08-b457aaad47fd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250311_ingatlan-hasznalt-lakasok-atlagos-arai-100-millio-forint-egy-budapesti-hasznalt-lakas","timestamp":"2025. március. 11. 07:58","title":"100 millió forint közelébe ugrott a pesti használt lakások átlagára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]