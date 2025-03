Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c746d7b4-f298-4afc-bb09-2bfb71bebee6","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A diktátor mellé besorolt az áruló, az embernek kicsit olyan érzése van, mint a ’30-as években – csakhogy most az USA a rossz oldalon áll.","shortLead":"A diktátor mellé besorolt az áruló, az embernek kicsit olyan érzése van, mint a ’30-as években – csakhogy...","id":"20250313_FT-kommentar-Europa-belebujhat-Amerika-koponyegebe-mert-mozgositania-kell-a-demokracia-vedelmeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c746d7b4-f298-4afc-bb09-2bfb71bebee6.jpg","index":0,"item":"3c5450d3-139f-4c1f-af4c-c2c777e66c95","keywords":null,"link":"/360/20250313_FT-kommentar-Europa-belebujhat-Amerika-koponyegebe-mert-mozgositania-kell-a-demokracia-vedelmeben","timestamp":"2025. március. 13. 07:30","title":"FT-kommentár: Európa belebújhat Amerika köpönyegébe, mert mozgósítania kell a demokrácia védelmében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ecb72fe-3794-4ef9-ab36-7b9531416ed7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A létszámcsökkentés mellett emelnék az autók árát is, hogy ne rontsák tovább a haszonkulcsot. ","shortLead":"A létszámcsökkentés mellett emelnék az autók árát is, hogy ne rontsák tovább a haszonkulcsot. ","id":"20250312_Porsche-4000-embert-kuldenek-el","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ecb72fe-3794-4ef9-ab36-7b9531416ed7.jpg","index":0,"item":"bdfe4372-872e-4152-b836-2e7768b24f91","keywords":null,"link":"/cegauto/20250312_Porsche-4000-embert-kuldenek-el","timestamp":"2025. március. 12. 13:58","title":"Komoly bajban a Porsche, 4000 embert küldenek el, és további leépítés jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f46c78e-959e-4a4c-84d6-b3838d87eae8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Duterte ellen a Nemzetközi Büntetőbíróság adott ki körözést a kábítószer ellenes háborúja miatt, amely a jogvédő csoportok szerint legalább 12 ezer ember halálát okozta.","shortLead":"Duterte ellen a Nemzetközi Büntetőbíróság adott ki körözést a kábítószer ellenes háborúja miatt, amely a jogvédő...","id":"20250311_Duterte-letartoztatas-ICC-Fulop-szigetek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f46c78e-959e-4a4c-84d6-b3838d87eae8.jpg","index":0,"item":"11cd8cb4-bdd7-4be2-ae01-ada335e67fb1","keywords":null,"link":"/vilag/20250311_Duterte-letartoztatas-ICC-Fulop-szigetek","timestamp":"2025. március. 11. 20:35","title":"Erőszakkal repülőre tették, és a Nemzetközi Büntetőbíróságra szállították Rodrigo Duterte volt Fülöp-szigeteki elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fd0908c-16fb-4eb9-bbf4-7fcf2020a297","c_author":"Bosch Rexroth ","category":"brandchannel","description":"A Covid-időszak hatalmas lendületet adott a logisztikai és intralogisztikai iparnak, hiszen a lehető leggyorsabban kellett kiszolgálni az egyik napról a másikra megváltozott és megnövekedett igényeket. Ez a lendület pedig csak fokozódik: a logisztikai fejlesztések és az innovációk véget érni nem akaró sorozata nyűgözi le a szakembereket azóta is. Podcastunkban a legújabb technológiai fejleményekről beszélgettünk meghívott szakértőnkkel.","shortLead":"A Covid-időszak hatalmas lendületet adott a logisztikai és intralogisztikai iparnak, hiszen a lehető leggyorsabban...","id":"20250312_Logisztika-intralogisztika-Bosch-Rexroth-FMCG-Next-rendezveny-Budapest-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9fd0908c-16fb-4eb9-bbf4-7fcf2020a297.jpg","index":0,"item":"68eeea6d-fbc3-4e56-8d80-8e25e99c737f","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250312_Logisztika-intralogisztika-Bosch-Rexroth-FMCG-Next-rendezveny-Budapest-podcast","timestamp":"2025. március. 12. 11:30","title":"Gyártás, logisztika, innováció – az FMCG szektor újdonságai egy helyen ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Bosch Rexroth Kft.","c_partnerlogo":"5e864c9e-2fbb-4faa-be3d-48cc625fba56","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"5d53872b-c1a5-42ab-8e4e-f0a13087e473","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Fülöp Attila a 2022 májusa óta a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára.","shortLead":"Fülöp Attila a 2022 májusa óta a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára.","id":"20250312_fulop-attila-varga-mihaly-parlamenti-mandatum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d53872b-c1a5-42ab-8e4e-f0a13087e473.jpg","index":0,"item":"a229d4f5-2dac-4d68-8730-aa720fce85f5","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_fulop-attila-varga-mihaly-parlamenti-mandatum","timestamp":"2025. március. 12. 06:24","title":"A Magyar Péterrel összefeszülő államtitkár kapta meg Varga Mihály parlamenti mandátumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ae9969-1b9e-485e-b1ce-8b0ef68ebe50","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint vasárnap értek volna földet, azonban egy technikai hiba miatt el sem indult az űrhajó, ami visszahozta volna őket.","shortLead":"A tervek szerint vasárnap értek volna földet, azonban egy technikai hiba miatt el sem indult az űrhajó, ami visszahozta...","id":"20250313_Tovabb-csuszik-a-urben-rekedt-asztronautak-hazaterese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ae9969-1b9e-485e-b1ce-8b0ef68ebe50.jpg","index":0,"item":"4ca64b1a-e87f-4305-92d1-2ea75985dd0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250313_Tovabb-csuszik-a-urben-rekedt-asztronautak-hazaterese","timestamp":"2025. március. 13. 05:45","title":"Tovább csúszik a űrben rekedt asztronauták hazatérése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a082075d-d549-4d36-ba7d-64847fb20ef9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A sérülthez létrával mentek le a katasztrófavédelem munkatársai. ","shortLead":"A sérülthez létrával mentek le a katasztrófavédelem munkatársai. ","id":"20250311_A-Parlament-elott-esett-a-rakpart-koveire-egy-ferfi-budapest-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a082075d-d549-4d36-ba7d-64847fb20ef9.jpg","index":0,"item":"8cf65b4c-c03e-4f45-884b-5545c8fddfaf","keywords":null,"link":"/itthon/20250311_A-Parlament-elott-esett-a-rakpart-koveire-egy-ferfi-budapest-baleset","timestamp":"2025. március. 11. 22:00","title":"A Parlamentnél a rakpart köveire esett egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23581812-3640-41d0-a3d4-330afba27479","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A laboratóriumi benchmark-mérőszámok gyakran túlzottan optimista képet festenek a mesterséges intelligenciák képességeiről – mutat rá egy friss kutatás, mely a hazai kompetenciamérés kérdéseivel tesztelt hat népszerű modellt.","shortLead":"A laboratóriumi benchmark-mérőszámok gyakran túlzottan optimista képet festenek a mesterséges intelligenciák...","id":"20250312_mesterseges-intelligencia-modellek-osszehasonlitas-magyar-kompetenciameres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23581812-3640-41d0-a3d4-330afba27479.jpg","index":0,"item":"1f2f7487-30f7-4f18-9ddc-07358ed3b9a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250312_mesterseges-intelligencia-modellek-osszehasonlitas-magyar-kompetenciameres","timestamp":"2025. március. 12. 17:03","title":"Ráeresztették a magyar kompetenciamérésre az MI-ket, meglepő eredmény született","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]