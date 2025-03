Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fa2095f6-6cdd-48fd-a887-221e36314ae7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fassbender egy ma már elég híres kollégáját ajánlotta maga helyett.","shortLead":"Fassbender egy ma már elég híres kollégáját ajánlotta maga helyett.","id":"20250314_Michael-Fassbendert-is-megneztek-hatha-jo-lesz-James-Bondnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa2095f6-6cdd-48fd-a887-221e36314ae7.jpg","index":0,"item":"5a7da996-01f4-46ce-abe7-19ef6c5b224c","keywords":null,"link":"/kultura/20250314_Michael-Fassbendert-is-megneztek-hatha-jo-lesz-James-Bondnak","timestamp":"2025. március. 14. 08:46","title":"Michael Fassbendert is megnézték, hátha jó lesz James Bondnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51a1bd50-0a92-4e5d-aa8a-d42722274ffc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mintha belépnénk a végóráit élő ikonikus épületbe. Ha állna, idén ünnepelnénk fennállásának 150. évfordulóját.","shortLead":"Mintha belépnénk a végóráit élő ikonikus épületbe. Ha állna, idén ünnepelnénk fennállásának 150. évfordulóját.","id":"20250314_60-evvel-ezelott-robbantottak-fel-a-Nemzeti-Szinhazat-sosem-latott-filmfelvetel-a-pusztitasrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51a1bd50-0a92-4e5d-aa8a-d42722274ffc.jpg","index":0,"item":"5e9ad95f-5832-4ae3-ad28-adf16ec4266e","keywords":null,"link":"/kultura/20250314_60-evvel-ezelott-robbantottak-fel-a-Nemzeti-Szinhazat-sosem-latott-filmfelvetel-a-pusztitasrol","timestamp":"2025. március. 14. 12:35","title":"60 évvel ezelőtt robbantották fel a Nemzeti Színházat, sosem látott filmfelvétel került elő a pusztításról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cd254a8-2aaf-4aa0-8019-4d0634dae2af","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Dmitrij Peszkov szerint nem alaptalan az óvatos optimizmus a tűzszünettel kapcsolatban, ám még oly sok mindent kell hozzá megbeszélni.","shortLead":"Dmitrij Peszkov szerint nem alaptalan az óvatos optimizmus a tűzszünettel kapcsolatban, ám még oly sok mindent kell...","id":"20250314_putyin-peszkov-witkoff-usa-tuzszunet-idohuzas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cd254a8-2aaf-4aa0-8019-4d0634dae2af.jpg","index":0,"item":"b7a514af-fa33-4b32-9a93-245f57a315be","keywords":null,"link":"/vilag/20250314_putyin-peszkov-witkoff-usa-tuzszunet-idohuzas","timestamp":"2025. március. 14. 13:51","title":"Putyin ismét üzent Trumpnak a lehetséges tűzszünetről, ám szakértők szerint csak időhúzásra játszik, hiszen most épp jó helyzetben vannak az oroszok a fronton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58dc602d-6390-48d6-aca5-db89c21927f7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azzal győzködték az amerikai igazságügyi minisztérium dolgozóját, hogy Gibson közeli kapcsolatot ápol Donald Trumppal.","shortLead":"Azzal győzködték az amerikai igazságügyi minisztérium dolgozóját, hogy Gibson közeli kapcsolatot ápol Donald Trumppal.","id":"20250314_Nem-akarta-visszaadni-Mel-Gibson-fegyvertartasi-engedelyet-allitasa-szerint-ezert-rugtak-ki-a-miniszteriumi-dolgozot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58dc602d-6390-48d6-aca5-db89c21927f7.jpg","index":0,"item":"80c72c19-c02e-4abd-826d-899adf97e876","keywords":null,"link":"/elet/20250314_Nem-akarta-visszaadni-Mel-Gibson-fegyvertartasi-engedelyet-allitasa-szerint-ezert-rugtak-ki-a-miniszteriumi-dolgozot","timestamp":"2025. március. 14. 11:33","title":"Kirúgták azt a minisztériumi dolgozót, aki nem akarta visszaadni Trump barátjának, Mel Gibsonnak a fegyvertartási engedélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78632a65-64cc-472e-b0c1-d26cb57062f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész egy élő kívánságműsorban debütál. ","shortLead":"A színész egy élő kívánságműsorban debütál. ","id":"20250313_Reviczky-Gabor-Danko-Radio-hangja-Mecs-Karoly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78632a65-64cc-472e-b0c1-d26cb57062f4.jpg","index":0,"item":"84afa58f-9f39-40fb-9aec-9cbf832b6d34","keywords":null,"link":"/elet/20250313_Reviczky-Gabor-Danko-Radio-hangja-Mecs-Karoly","timestamp":"2025. március. 13. 12:31","title":"Az elhunyt Mécs Károly után Reviczky Gábor lesz a Dankó Rádió hangja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"019fb1de-f813-44dc-9a4b-321fd386f749","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A miniszter egy 2017-es tűzesettel indokolta, miért vett 2021-ben állami támogatással egy jóval kisebb lakást egy luxus lakóparkban. Nagy Márton azt állítja – mivel az új lakásban nem élnek életvitelszerűen – a támogatásokat visszafizette. A miniszter családjának van még két lakása a szóban forgó társasházban. A miniszter sajtófőnöke szerint az egész magánügy.","shortLead":"A miniszter egy 2017-es tűzesettel indokolta, miért vett 2021-ben állami támogatással egy jóval kisebb lakást egy luxus...","id":"20250313_Nagy-Marton-sajtofonoke-a-gyanus-csokos-lakasrol-Maganugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/019fb1de-f813-44dc-9a4b-321fd386f749.jpg","index":0,"item":"1fd77c33-8c10-4b9f-93d3-403a694e5186","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250313_Nagy-Marton-sajtofonoke-a-gyanus-csokos-lakasrol-Maganugy","timestamp":"2025. március. 13. 07:39","title":"Nagy Márton sajtófőnöke a gyanús csokos lakásról: Magánügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5630fc06-cb6f-4a71-968c-668987c74907","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egy parvovírusos kutya tetemét is megtalálták a német családfő tanyáján.","shortLead":"Egy parvovírusos kutya tetemét is megtalálták a német családfő tanyáján.","id":"20250314_kutya-tanya-orgovany-allatvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5630fc06-cb6f-4a71-968c-668987c74907.jpg","index":0,"item":"f7d607e2-5836-420b-b112-5bebdd8f391f","keywords":null,"link":"/elet/20250314_kutya-tanya-orgovany-allatvedelem","timestamp":"2025. március. 14. 14:16","title":"„Embermagasságban állt a kutyaürülék” – 150 kutyát tartott embertelen körülmények között egy család az alföldi tanyavilágban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ce1930a-aa0e-44cf-93cb-c9aa9d1fa48b","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az itt üzemelő pénztárgépek zöme nem alkalmas ennek a regisztrációjára, a fejlesztés viszont idő- és költségigényes, ráadásul újra kellene engedélyeztetni őket az NGM-nél. Az e-pénztárgép megoldás lehet, de az csak 2026 második felétől válik kötelezővé.","shortLead":"Az itt üzemelő pénztárgépek zöme nem alkalmas ennek a regisztrációjára, a fejlesztés viszont idő- és költségigényes...","id":"20250314_Millios-kiadast-kisboltok-afa-visszaterites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ce1930a-aa0e-44cf-93cb-c9aa9d1fa48b.jpg","index":0,"item":"1279dcb9-0ea5-49a2-a78b-d702d02d222f","keywords":null,"link":"/kkv/20250314_Millios-kiadast-kisboltok-afa-visszaterites","timestamp":"2025. március. 14. 08:52","title":"Milliós kiadást jelenthet a kisboltoknak az áfa-visszatérítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]