[{"available":true,"c_guid":"158d1d8e-d8a4-47a0-bc15-a4a37e460f4e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Ferenc pápa keddi levelében a lefegyverzést sürgette, és azt írta, hogy a diplomáciának és a nemzetközi szervezeteknek új életerőre és hitelességre van szükségük.","shortLead":"Ferenc pápa keddi levelében a lefegyverzést sürgette, és azt írta, hogy a diplomáciának és a nemzetközi szervezeteknek...","id":"20250318_ferenc-papa-betegseg-haboru-lefegyverzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/158d1d8e-d8a4-47a0-bc15-a4a37e460f4e.jpg","index":0,"item":"8d703c8a-ccbf-40a8-8355-71eb85fc741c","keywords":null,"link":"/elet/20250318_ferenc-papa-betegseg-haboru-lefegyverzes","timestamp":"2025. március. 18. 10:13","title":"Ferenc pápa: A betegség időszakában a háború még abszurdabbnak látszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55beecbd-9215-4517-9fe6-d72c12a1a415","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Katy Brand által írt film Minden jót, Leo Grande című színpadi változatát Góczán Judit dramaturg jegyzi.","shortLead":"A Katy Brand által írt film Minden jót, Leo Grande című színpadi változatát Góczán Judit dramaturg jegyzi.","id":"20250318_hvg-Bastya-Szinhaz-elso-bemutato-Udvaros-Dorottya-Medveczky-Balazs-Keresztes-Tamas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55beecbd-9215-4517-9fe6-d72c12a1a415.jpg","index":0,"item":"ae25245e-6a82-4060-aac1-f7d4ed91d3be","keywords":null,"link":"/360/20250318_hvg-Bastya-Szinhaz-elso-bemutato-Udvaros-Dorottya-Medveczky-Balazs-Keresztes-Tamas","timestamp":"2025. március. 18. 10:00","title":"Minden, amit egy idősebb nő tudni akar a szexről – revelatív játékra hív a Bástya Színház első bemutatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e166742-ad44-463d-ada5-bccb29bc22af","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz elnök a Donald Trumppal folytatott megbeszélése folyamán megállapodás született arról, hogy 30 napon át egyik fél sem támadja a másik energiainfrastruktúráját.","shortLead":"Az orosz elnök a Donald Trumppal folytatott megbeszélése folyamán megállapodás született arról, hogy 30 napon át egyik...","id":"20250318_putyin-trump-megbeszeles-tuzszunet-feltetelek-haboru-ukrajna-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e166742-ad44-463d-ada5-bccb29bc22af.jpg","index":0,"item":"da06a294-a520-4ec5-986c-3e9cf87bcc25","keywords":null,"link":"/vilag/20250318_putyin-trump-megbeszeles-tuzszunet-feltetelek-haboru-ukrajna-ebx","timestamp":"2025. március. 18. 19:18","title":"Kreml: Putyin már az ukrajnai mozgósítás leállítását is a tűzszünet feltételéül szabta Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2570ebd6-1059-4d37-a6f9-7ce78f7d0821","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pride betiltása elleni tüntetés után a tömeg elindult a Margit híd felé, amit a rendőrség már a tiltakozók érkezése előtt lezárt. Többnyire higgadtak voltak a demonstrálók, de néhányan nekimentek a rendőrsorfalnak. ","shortLead":"A Pride betiltása elleni tüntetés után a tömeg elindult a Margit híd felé, amit a rendőrség már a tiltakozók érkezése...","id":"20250319_Harom-embert-vettek-orizetbe-a-Pride-betiltasa-elleni-tuntetesen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2570ebd6-1059-4d37-a6f9-7ce78f7d0821.jpg","index":0,"item":"dd3cf00d-8e4e-48ad-af62-e5561b826c1d","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_Harom-embert-vettek-orizetbe-a-Pride-betiltasa-elleni-tuntetesen","timestamp":"2025. március. 19. 06:22","title":"Három embert vettek őrizetbe a Pride betiltása elleni tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a46f31-a60a-4efb-ab96-47abcd55aefb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar Péter azt mondja, érti, hogyan éreznek sokan, akik a Fideszre szavaznak, ő is ilyen volt.","shortLead":"Magyar Péter azt mondja, érti, hogyan éreznek sokan, akik a Fideszre szavaznak, ő is ilyen volt.","id":"20250318_magyar-peter-a-fideszrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10a46f31-a60a-4efb-ab96-47abcd55aefb.jpg","index":0,"item":"5c3c83a0-ea0a-471d-9947-cac607d6758f","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_magyar-peter-a-fideszrol","timestamp":"2025. március. 18. 13:39","title":"Magyar Péter: Az ember saját magát is megkérdőjelezi, én voltam a hülye?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5e4494e-7ad2-4bca-8b8b-fda4e3049af0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A JerryRigEverything nevű YouTube-csatorna videósa ezúttal a legújabb iPhone-t vetette alá egy kiadós tortúratesztnek, és még a készülék belsejébe is bekukkantott.","shortLead":"A JerryRigEverything nevű YouTube-csatorna videósa ezúttal a legújabb iPhone-t vetette alá egy kiadós tortúratesztnek...","id":"20250318_apple-iphone-16e-strapateszt-okostelefon-torturateszt-jerryrigeverything-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5e4494e-7ad2-4bca-8b8b-fda4e3049af0.jpg","index":0,"item":"58fa66a3-c9c9-4220-adfd-2e5705aec9e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250318_apple-iphone-16e-strapateszt-okostelefon-torturateszt-jerryrigeverything-video","timestamp":"2025. március. 18. 12:03","title":"Égették, karcolták, de bírta a strapát az iPhone 16e – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"584728b4-b919-4065-a0ab-f0e9c7179d96","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök a Putyinnal folytatott megbeszélését jónak és produktívnak nevezte.","shortLead":"Az elnök a Putyinnal folytatott megbeszélését jónak és produktívnak nevezte.","id":"20250318_trump-putyin-targyalas-ukrajna-haboru-tuzszunet-usa-elnok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/584728b4-b919-4065-a0ab-f0e9c7179d96.jpg","index":0,"item":"f4aa0a85-3142-4998-80ad-a3ebc5adb5e9","keywords":null,"link":"/vilag/20250318_trump-putyin-targyalas-ukrajna-haboru-tuzszunet-usa-elnok-ebx","timestamp":"2025. március. 18. 20:18","title":"Trump: Gyors munkával el fogjuk érni a teljes tűzszünetet és végül a háborút is le fogjuk zárni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a58fc168-53e1-48fa-8a6e-0c1b889ed1ee","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amikor arról van szó, túlél-e egy vállalat, kevesen gondolnak a világ egyik legnagyobb elektronikai gyártójára. Pedig a Samsung is küzdhet problémákkal, és a cég ügyvezető elnökének komor hangú videoüzenete szerint küzd is.","shortLead":"Amikor arról van szó, túlél-e egy vállalat, kevesen gondolnak a világ egyik legnagyobb elektronikai gyártójára. Pedig...","id":"20250319_samsung-electronics-elnok-figyelmezteto-uzenet-profit-befektetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a58fc168-53e1-48fa-8a6e-0c1b889ed1ee.jpg","index":0,"item":"3413a4f9-c734-405a-8161-7c79ba6c9887","keywords":null,"link":"/tudomany/20250319_samsung-electronics-elnok-figyelmezteto-uzenet-profit-befektetes","timestamp":"2025. március. 19. 20:03","title":"„A Samsung túléléséről van szó” – kongatja a vészharangot a vállalat elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]