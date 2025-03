Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c13d339a-039f-41e3-9ab0-a07427b197d6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Spizter űrtávcső után a James Webb űrteleszkóppal is megfigyelték a tudósok a Földtől mitnegy 630 fényévre található Herbig–Haro-objektumot. Az új fotó lenyűgöző lett.","shortLead":"A Spizter űrtávcső után a James Webb űrteleszkóppal is megfigyelték a tudósok a Földtől mitnegy 630 fényévre található...","id":"20250325_james-webb-urteleszkop-kozmikus-tornado-herbig-haro-objektum-hh-49-50","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c13d339a-039f-41e3-9ab0-a07427b197d6.jpg","index":0,"item":"0880c0a9-39e2-42fc-addf-22df6f76aa11","keywords":null,"link":"/tudomany/20250325_james-webb-urteleszkop-kozmikus-tornado-herbig-haro-objektum-hh-49-50","timestamp":"2025. március. 25. 14:03","title":"Kozmikus tornádóról készített képet a James Webb űrteleszkóp – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852e41d8-1dec-4ff0-af76-472639d93e15","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A hüllők egy sütkérezőhelyen vesztek össze.","shortLead":"A hüllők egy sütkérezőhelyen vesztek össze.","id":"20250325_florida-everglades-nemzeti-park-aligator-krokodil-parbaj-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/852e41d8-1dec-4ff0-af76-472639d93e15.jpg","index":0,"item":"1355dc1f-f291-4892-8496-34b83028f19f","keywords":null,"link":"/elet/20250325_florida-everglades-nemzeti-park-aligator-krokodil-parbaj-video","timestamp":"2025. március. 25. 12:23","title":"Aligátor és krokodil párbaját vették videóra Floridában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"061d8510-3f81-4c2f-93e2-7b1c494bc1f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok gyermeknek gomba a jele az óvodában, ez lehet a toxikológus szerint az egyik kiindulópontja egy felvilágosító, prevenciós beszélgetésnek.","shortLead":"Sok gyermeknek gomba a jele az óvodában, ez lehet a toxikológus szerint az egyik kiindulópontja egy felvilágosító...","id":"20250325_zacher-gabor-drog-prevencio-gyerekek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/061d8510-3f81-4c2f-93e2-7b1c494bc1f6.jpg","index":0,"item":"12f045f7-f1f1-499b-a732-56a3e7316580","keywords":null,"link":"/itthon/20250325_zacher-gabor-drog-prevencio-gyerekek","timestamp":"2025. március. 25. 10:30","title":"Zacher Gábor szerint már az óvodásokkal is lehet a drogokról beszélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64711895-4c79-4711-8c7d-0daaba44cd09","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Ferenciek tere és a Szabadság híd után a Petőfi hidat foglalták el kedd este a tüntetők, akik a Pride betiltását lehetővé tevő törvénymódosítás miatt gyűltek össze. Igaz, a rendőrsorfalon nem jutottak át Budára. Szabó Bálint pedig végül egy rendőrautó alá került. A kedd esti demonstráció eseményei fotósaink szemével.","shortLead":"A Ferenciek tere és a Szabadság híd után a Petőfi hidat foglalták el kedd este a tüntetők, akik a Pride betiltását...","id":"20250325_Tuntetes-Pride-Hadhazy-kepek-gyulekezes-ferenciek-tere-szabadsag-hid-petofi-hid-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64711895-4c79-4711-8c7d-0daaba44cd09.jpg","index":0,"item":"4b2b4e5e-7be6-46d6-846a-624f9c8ec61e","keywords":null,"link":"/elet/20250325_Tuntetes-Pride-Hadhazy-kepek-gyulekezes-ferenciek-tere-szabadsag-hid-petofi-hid-ebx","timestamp":"2025. március. 25. 21:15","title":"„Mi a f.sz van ebben az országban”, és ki van a rosszabbik végén? – képeken az elfoglalt hidak estéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46256065-59cb-4f13-8a1e-99c8768a91a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hegyvidéki polgármester szerint, ha a kormány gyűlöletkeltés helyett a szolidaritásra és empátia erősítésére költött volna milliárdokat, egy permanens Woodstock fesztivál lenne az ország.","shortLead":"A hegyvidéki polgármester szerint, ha a kormány gyűlöletkeltés helyett a szolidaritásra és empátia erősítésére költött...","id":"20250325_kovacs-gergely-tisza-part-pride-gyuloletkeltes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46256065-59cb-4f13-8a1e-99c8768a91a0.jpg","index":0,"item":"73c63fdd-0fb8-4f53-941f-8411c14bbcda","keywords":null,"link":"/itthon/20250325_kovacs-gergely-tisza-part-pride-gyuloletkeltes","timestamp":"2025. március. 25. 11:38","title":"Kovács Gergely: „Lassan mindenki gyűlöl mindenkit csak azért, hogy a Fidesz győzzön”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ef0b31d-e9c5-4149-a99f-e4a5730fc548","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amikor az anyja, Gisèle Pelicot a telefonban elmondta, hogy mit tett vele éveken át a férje, David Pelicot elhányta magát.","shortLead":"Amikor az anyja, Gisèle Pelicot a telefonban elmondta, hogy mit tett vele éveken át a férje, David Pelicot elhányta...","id":"20250324_gisele-pelicot-dominique-pelicot-nemi-eroszak-david-pelicot-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ef0b31d-e9c5-4149-a99f-e4a5730fc548.jpg","index":0,"item":"e0a0d33e-3d79-4e30-9b8a-19b82405ed7f","keywords":null,"link":"/elet/20250324_gisele-pelicot-dominique-pelicot-nemi-eroszak-david-pelicot-interju","timestamp":"2025. március. 24. 14:41","title":"„Az apám volt, de ma már egy szörnyeteg” – Dominique Pelicot fia soha nem fog megbocsátani az apjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b626b75e-c9fb-4df5-9c88-a6e266b73a37","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A próbaüzem már tavaly elkezdődött.","shortLead":"A próbaüzem már tavaly elkezdődött.","id":"20250325_Szeptember-vegen-indulhat-a-sorozatgyartas-a-debreceni-BMW-gyarban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b626b75e-c9fb-4df5-9c88-a6e266b73a37.jpg","index":0,"item":"1289ce08-b222-494e-b7dd-0230ab9db78b","keywords":null,"link":"/kkv/20250325_Szeptember-vegen-indulhat-a-sorozatgyartas-a-debreceni-BMW-gyarban","timestamp":"2025. március. 25. 15:03","title":"Szeptember végén indulhat a sorozatgyártás a debreceni BMW-gyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f46d884d-be75-4531-81aa-872a6c4ad950","c_author":"HVG","category":"360","description":"Úgy tűnik, hogy a termékenységi problémák nem csupán az embereknek okoznak fejfájást, az amúgy hűségesnek tartott pingvinek is határozhatnak úgy, hogy új párt keresnek emiatt. Döntésük azonban kedvezőtlen következményekkel járhat a kolónia egészére nézve – állítják ausztrál kutatók.","shortLead":"Úgy tűnik, hogy a termékenységi problémák nem csupán az embereknek okoznak fejfájást, az amúgy hűségesnek tartott...","id":"20250324_hvg-pingvinek-parvalasztas-valas-termekenyseg-utodok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f46d884d-be75-4531-81aa-872a6c4ad950.jpg","index":0,"item":"b15d2d13-52cd-4523-baef-5b31910674f1","keywords":null,"link":"/360/20250324_hvg-pingvinek-parvalasztas-valas-termekenyseg-utodok","timestamp":"2025. március. 24. 16:15","title":"Ezer pingvinpárból 250-nél figyeltek meg válást: miért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]