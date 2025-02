Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

"Egy lépéssel közelebb kerültünk ahhoz, hogy az amerikaiak megértsék, a futball az, amiben a labda gömbölyű, és csak a kapus érhet kézzel hozzá." "Amerikában játszott Bajnokok Ligája-meccsekről tárgyal az UEFA" "2025. február. 13. 13:07" "Spanyol kutatók bebizonyították, a vélekedéssel ellentétben a mikrohullámú sütők nem pusztítják el a betegséget okozó baktériumokat. Sőt, olyanokat is találtak a készülékekben, amik kifejezetten jól érzik magukat az extrém környezetben." "Megdőlt egy nagy tévhit a mikrohullámú sütőkkel kapcsolatban" "2025. február. 13. 08:03" "Mit tehet majd egy új kormányzati szereplő, ha fel akarja számolni a rendszerszintű korrupciót? A Fülke legújabb adásából, melyben a Transparency International Magyarország jogi igazgatójával Kacskovics Mihály Béla beszélgetett, kiderül." „Nem lehet egyik napról a másikra leváltani ezt a rendszert" – Ligeti Miklós a Fülkében" "2025. február. 13. 19:58" "A legkisebb névértékű érme megszüntetése időről időre napirendre kerül, most az után, hogy Donald Trump amerikai elnök a spórolás jegyében az egycentes érmék beszüntetését rendelte el. Az összesen 3625 tonnányi érme bevonása rendkívül költséges lenne, ugyanakkor az alapanyagukat csak töredékáron lehetne érvényesíteni, mivel ötvözetről van szó." "Megkérdeztük az MNB-t, bevonják-e az 5 forintos érmét" "2025. február. 13. 05:40" Viszont az Orbán Viktor és Angela Merkel találkozójáról szóló dokumentumok, amelyek a német–magyar fegyverkezési együttműködés indulásáról tanúskodnak, a jelek szerint eltűntek a német kancellári hivatal archívumából. "Die Welt-tényfeltárás: Így közvetítette ki Merkel a német hadiipari óriást Orbánnak és egy magyar oligarchának" "2025. február. 14. 15:15" "Aradszki András bejegyzéséből csak az nem derül ki, hogy az emberek a saját pénzüket kapják vissza." "A fideszes képviselő szerint 40 milliárd forinthoz jutottak a fogyasztók az üvegvisszaváltási rendszer bevezetésével" "2025. február. 12. 20:31" "A Covid miatt zárták le a határokat." "Öt év után újra szabad turistáskodni Észak-Koreában" "2025. február. 13. 17:57" "Ki rajzolta le a meztelen Kate Winsletet, és mitől jött zavarba Leonardo DiCaprio? Mi a gond a leghíresebb jelenettel és a végzetes éjszaka égboltjával? És meghal-e Rose a Titanic végén? Valentin-nap alkalmából összegyűjtöttünk néhány érdekességet minden idők talán legromantikusabb filmjéről." "Mérgezés, sérülések és kiállhatatlan rendező keserítette meg a Titanic forgatását" "2025. február. 14. 05:01"