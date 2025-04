Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cadf68cc-b19c-450e-a708-9a0c36d80065","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Leginkább a vagyon elleni bűncselekmények szaporodtak el, ezen belül is a lopások és a különféle csalások.","shortLead":"Leginkább a vagyon elleni bűncselekmények szaporodtak el, ezen belül is a lopások és a különféle csalások.","id":"20250403_buncselekmenyek-szama-novekedes-statisztika-ksh","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cadf68cc-b19c-450e-a708-9a0c36d80065.jpg","index":0,"item":"7c73502e-7d91-4260-9279-927c61829b9c","keywords":null,"link":"/itthon/20250403_buncselekmenyek-szama-novekedes-statisztika-ksh","timestamp":"2025. április. 03. 16:43","title":"Hétéves csúcsot döntött a bűncselekmények száma tavaly Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e6b27e4-e2f5-43f2-a1fd-1ca73e7aa2b6","c_author":"Visa","category":"brandcontent","description":"Az egyedi vásárlási élmény és az innováció mára elengedhetetlen, ha egy vállalkozó sikeres akar lenni a kiskereskedelmi szektorban. A Visa 2024-ben is azokat az üzleteket kereste és díjazta, ahol a vásárlók a hagyományos értékesítésen túl megkapják ezt a pluszt. A Visa Boltok Boltja versenyben már második alkalommal osztották ki a fődíjakat, idén a fenntarthatósággal, a közösségi élményekkel és a kiemelkedő ügyfélkiszolgálással lehetett kitűnni a mezőnyből.","shortLead":"Az egyedi vásárlási élmény és az innováció mára elengedhetetlen, ha egy vállalkozó sikeres akar lenni a kiskereskedelmi...","id":"20250306_A-kiskereskedelmi-szektor-legjobbjait-dijaztak-Visa-Boltok-Boltja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e6b27e4-e2f5-43f2-a1fd-1ca73e7aa2b6.jpg","index":0,"item":"ab9c278c-c18e-40af-8262-d292feba9c2e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250306_A-kiskereskedelmi-szektor-legjobbjait-dijaztak-Visa-Boltok-Boltja","timestamp":"2025. április. 03. 11:35","title":"Titkos vásárlásokkal ellenőrizték a boltokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fbc411f-8c68-4a2d-ba15-3283b68f001b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Külön bringasztráda is készülne. ","shortLead":"Külön bringasztráda is készülne. ","id":"20250403_velemenyezes-Vaci-ut-fejlesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9fbc411f-8c68-4a2d-ba15-3283b68f001b.jpg","index":0,"item":"bb930848-88dc-468a-acda-0e9f767937ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20250403_velemenyezes-Vaci-ut-fejlesztes","timestamp":"2025. április. 03. 14:02","title":"Most lehet beleszólni, hogyan alakuljon át a Váci út fontos városi szakasza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c71ad712-3779-4608-a9d0-5e89602336d6","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"A kormány úgy döntött, hogy Magyarország kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból – közölte Gulyás Gergely. Az „ünnepélyes” bejelentés időzítése nem véletlen: a Budapesten tartózkodó Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök ellen – háborús és emberiesség elleni bűncselekmények gyanújával – tavaly ősz óta nemzetközi elfogatóparancs van érvényben. De ki lehet-e lépni egy olyan szerződésből, ami soha nem is lett a magyar jogrendszer része?","shortLead":"A kormány úgy döntött, hogy Magyarország kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból – közölte Gulyás Gergely. Az „ünnepélyes”...","id":"20250403_nemzetkozi-buntetobirosag-kilepes-oka-magyarazat-netanjahu-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c71ad712-3779-4608-a9d0-5e89602336d6.jpg","index":0,"item":"5dd1e554-f143-4474-89eb-414c4b5c861e","keywords":null,"link":"/itthon/20250403_nemzetkozi-buntetobirosag-kilepes-oka-magyarazat-netanjahu-ebx","timestamp":"2025. április. 03. 12:03","title":"Minek ide nemzetközi büntetőbíróság? Nekünk ne mondja meg senki, kit üldözzünk, kit ne!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46cdb8f3-9924-4e3f-9507-f9ef78efe18a","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Marci Shore, a Yale Egyetem neves eszmetörténész-professzora férjével, a szintén a Yale-en tanító történész Timothy Snyderrel és a filozófus Jason Stanley-vel együtt úgy döntött: kivándorol Kanadába, mert nem szeretne a trumpi Amerikában élni. ","shortLead":"Marci Shore, a Yale Egyetem neves eszmetörténész-professzora férjével, a szintén a Yale-en tanító történész Timothy...","id":"20250403_Marci-Shore-Timothy-Snyder-Jason-Stanley-kivandorlas-Kanada-Trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46cdb8f3-9924-4e3f-9507-f9ef78efe18a.jpg","index":0,"item":"66f6444c-9812-4036-ac62-5a82dda131e1","keywords":null,"link":"/360/20250403_Marci-Shore-Timothy-Snyder-Jason-Stanley-kivandorlas-Kanada-Trump","timestamp":"2025. április. 03. 12:10","title":"„Jobb túl korán elmenni, mint túl későn” – neves amerikai történész magyarázza, miért emigrál a Yale-ről Kanadába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db304bbd-23a7-47f2-979e-c6539fad58c2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nagyjából egy évvel az indulása után lakat kerül a TikTok Instagram-alternatívájára. ","shortLead":"Nagyjából egy évvel az indulása után lakat kerül a TikTok Instagram-alternatívájára. ","id":"20250402_bytedance-tiktok-notes-megszunes-lemon8","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db304bbd-23a7-47f2-979e-c6539fad58c2.jpg","index":0,"item":"e993707a-31fa-4b13-b4ae-5db0589f2795","keywords":null,"link":"/tudomany/20250402_bytedance-tiktok-notes-megszunes-lemon8","timestamp":"2025. április. 02. 10:03","title":"Ennyi volt: bezárja egyik alkalmazását a TikTok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07214181-6e28-45f1-80d0-7345257dde08","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Alig, hogy túl volt az ijedségen, jött hátulról a csattanás. ","shortLead":"Alig, hogy túl volt az ijedségen, jött hátulról a csattanás. ","id":"20250402_porul-jart-autos-meguszott-balesetet-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07214181-6e28-45f1-80d0-7345257dde08.jpg","index":0,"item":"4126009c-aada-41f7-b672-985141f80d4f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250402_porul-jart-autos-meguszott-balesetet-video","timestamp":"2025. április. 02. 10:18","title":"Nagyon pórul járt az autós, aki megúszott egy egy veszélyes helyzetet, de máris jött a másik – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3938b1e-572d-4e2c-b44e-f09ddb45e228","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"22 tagállam szükséges ahhoz, hogy Magyarországnak a jogállamiság betartásával kapcsolatos ajánlásokat fogalmazzanak meg az uniós kormányok. Eddig 19 ország jelezte erre vonatkozó szándékát – értesült az EUrologus.","shortLead":"22 tagállam szükséges ahhoz, hogy Magyarországnak a jogállamiság betartásával kapcsolatos ajánlásokat fogalmazzanak meg...","id":"20250402_jogallamisag-orban-kormany-eu-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3938b1e-572d-4e2c-b44e-f09ddb45e228.jpg","index":0,"item":"99cc8e4a-4e0b-46e4-ada1-8289fe182f6c","keywords":null,"link":"/eurologus/20250402_jogallamisag-orban-kormany-eu-ebx","timestamp":"2025. április. 02. 13:33","title":"Már 19 kormányból áll az Orbán-ellenes koalíció az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]