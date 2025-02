Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ea3b62f0-e710-43d3-a70f-dbdccba1f5aa","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Korábban már kétszer is a magyar nemzeti trikolór színeiben világították ki a világ legmagasabb épületét, az Egyesült Arab Emírségek idén is videóval tiszteleg március 15. emléke előtt – hogy pontosan mit vetítsenek ki, azzal kapcsolatban várják az ötleteket.","shortLead":"Korábban már kétszer is a magyar nemzeti trikolór színeiben világították ki a világ legmagasabb épületét, az Egyesült...","id":"20250218_burdzs-kalifa-egyesult-arab-emirsegek-marcius-15-nemzeti-unnep-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea3b62f0-e710-43d3-a70f-dbdccba1f5aa.jpg","index":0,"item":"279596c6-71a1-4186-a81a-dca1d8141d11","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250218_burdzs-kalifa-egyesult-arab-emirsegek-marcius-15-nemzeti-unnep-ebx","timestamp":"2025. február. 18. 18:59","title":"Megpályáztatja az Emírségek nagykövete, milyen videót vetítsenek március 15-én a Burdzs Kalifára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60e3c0cf-ecba-458b-91d4-4a0249e9ae9e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több hónapnyi tesztelést követően immáron bárki számára elérhető a Google Chrome mesterséges intelligenciára épülő védelme.","shortLead":"Több hónapnyi tesztelést követően immáron bárki számára elérhető a Google Chrome mesterséges intelligenciára épülő...","id":"20250218_google-chrome-bongeszo-uj-biztonsagi-funkcio-megjelenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60e3c0cf-ecba-458b-91d4-4a0249e9ae9e.jpg","index":0,"item":"3a52ec68-e850-457e-8654-f556f6412858","keywords":null,"link":"/tudomany/20250218_google-chrome-bongeszo-uj-biztonsagi-funkcio-megjelenes","timestamp":"2025. február. 18. 16:03","title":"Itt van, már önt is védi a Chrome új biztonsági funkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74f2209b-78b1-48cc-8e40-45a9255a0a15","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Biró Ferenc még Varga Judit igazságügyi miniszternél lobbizott a mentelmi jogért. Biró sorsa most Windisch László ÁSZ-elnök kezében van, aki Varga jelenlegi párja.","shortLead":"Biró Ferenc még Varga Judit igazságügyi miniszternél lobbizott a mentelmi jogért. Biró sorsa most Windisch László...","id":"20250219_Az-Integritas-Hatosag-elnoke-akit-tobb-buncselekmennyel-is-gyanusitanak-korabban-mentelmi-jogot-szeretett-volna-maganak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74f2209b-78b1-48cc-8e40-45a9255a0a15.jpg","index":0,"item":"89b41768-2cdf-4ebd-9a92-5fcfbfe80c46","keywords":null,"link":"/itthon/20250219_Az-Integritas-Hatosag-elnoke-akit-tobb-buncselekmennyel-is-gyanusitanak-korabban-mentelmi-jogot-szeretett-volna-maganak","timestamp":"2025. február. 19. 07:56","title":"Az Integritás Hatóság elnöke, akit több bűncselekménnyel is gyanúsítanak, korábban mentelmi jogot szeretett volna magának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14710139-5904-48f0-beed-ccca5abbad83","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A korábban férfiak sérelmére elkövetett szexuális zaklatással vádolt Spacey szerint neki nincs rejtegetnivalója.","shortLead":"A korábban férfiak sérelmére elkövetett szexuális zaklatással vádolt Spacey szerint neki nincs rejtegetnivalója.","id":"20250219_Kevin-Spacey-reagalt-Guy-Pearce-vadjaira-miszerint-az-amerikai-szinesz-megkornyekezte-ot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14710139-5904-48f0-beed-ccca5abbad83.jpg","index":0,"item":"4b08c224-6917-4b79-aa26-642d5274adc8","keywords":null,"link":"/elet/20250219_Kevin-Spacey-reagalt-Guy-Pearce-vadjaira-miszerint-az-amerikai-szinesz-megkornyekezte-ot","timestamp":"2025. február. 19. 11:56","title":"„Nőj fel, nem vagy áldozat” – Kevin Spacey reagált Guy Pearce vádjaira, miszerint az amerikai színész megkörnyékezte őt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5259a77a-efb1-4b83-92a7-60c6bc5d9a36","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Nio Firefly az elektromos Minik és Smartok legújabb kínai riválisának tekinthető.","shortLead":"A Nio Firefly az elektromos Minik és Smartok legújabb kínai riválisának tekinthető.","id":"20250219_percek-alatt-cserelheto-aksis-cuki-kis-villanyauto-tunt-fel-a-szinen-nio-firefly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5259a77a-efb1-4b83-92a7-60c6bc5d9a36.jpg","index":0,"item":"0d2e8a90-770d-4b83-9316-7e473cbdab3b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250219_percek-alatt-cserelheto-aksis-cuki-kis-villanyauto-tunt-fel-a-szinen-nio-firefly","timestamp":"2025. február. 19. 06:41","title":"Percek alatt cserélhető aksis cuki kis villanyautó tűnt fel a színen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eed5bed-ac1e-416c-835f-d67e3c26fa77","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagy Kriszta Tereskova festőművész jótékonysági céllal árverezi el az egyik képét, de a titkos vágya az, hogy az ország leggazdagabb embere vegye meg azt.","shortLead":"Nagy Kriszta Tereskova festőművész jótékonysági céllal árverezi el az egyik képét, de a titkos vágya az, hogy az ország...","id":"20250218_nagy-kriszta-tereskova-arveres-ivanyi-gabor-met","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5eed5bed-ac1e-416c-835f-d67e3c26fa77.jpg","index":0,"item":"d5bee873-d722-485d-8209-6dda8a297ac7","keywords":null,"link":"/elet/20250218_nagy-kriszta-tereskova-arveres-ivanyi-gabor-met","timestamp":"2025. február. 18. 14:57","title":"Nagy Kriszta Tereskova: Mészáros Lőrinc, az isten szerelmére, kérem, tegyen ajánlatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdeb5f56-9159-455e-842d-db6af02fa336","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Kialakult a legjobb 16 mezőnye a Bajnokok Ligájában.","shortLead":"Kialakult a legjobb 16 mezőnye a Bajnokok Ligájában.","id":"20250219_bajnokok-ligaja-real-madrid-manchester-city-borussia-dortmund-psg-juventus-psv-osszefoglalo-kylian-mbappe-legjobb-16-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cdeb5f56-9159-455e-842d-db6af02fa336.jpg","index":0,"item":"e89dc2ee-7455-40a5-a8b3-8087faa2fd99","keywords":null,"link":"/sport/20250219_bajnokok-ligaja-real-madrid-manchester-city-borussia-dortmund-psg-juventus-psv-osszefoglalo-kylian-mbappe-legjobb-16-ebx","timestamp":"2025. február. 20. 00:04","title":"A PSG agyonverte a Brestet, Mbappé mesterhármast lőtt, újabb olasz csapat búcsúzott a BL-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d52da0f-ce1b-412e-bde4-3d350973b80e","c_author":"Nemes Nikolett","category":"elet","description":"Petőfi Sándort, az író barátját annyira feldúlta a küszöbön álló házasság híre, hogy elrohant az eljegyzési ebédjükről. Sőt még az évtizedekkel későbbi, Mikszáth-féle Jókai-életrajzban is az volt a narratíva, hogy a Nemzeti Színház vezető tragikája, „a hervadó nő” számító módon behálózta a nála fiatalabb, tapasztalatlan írót, aki még csak nem is az első férfi volt az életében. Hogy ez mennyire volt igaz vagy sem, kiderül Szécsi Noémi Jókai és a nők című könyvéből, amely az író születésének 200. évfordulója alkalmából jelent meg. ","shortLead":"Petőfi Sándort, az író barátját annyira feldúlta a küszöbön álló házasság híre, hogy elrohant az eljegyzési ebédjükről...","id":"20250218_Jokai-Mor-eletrajz-Laborfalvi-Roza-hazassag-kapcsolat-Szecsi-Noemi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d52da0f-ce1b-412e-bde4-3d350973b80e.jpg","index":0,"item":"92a1b087-d054-4690-86e2-568acf728cfb","keywords":null,"link":"/elet/20250218_Jokai-Mor-eletrajz-Laborfalvi-Roza-hazassag-kapcsolat-Szecsi-Noemi","timestamp":"2025. február. 18. 17:57","title":"Wesselényi megmentette, Petőfi kigúnyolta – Laborfalvi Róza még a halála után is szálka volt a Jókai-imádók szemében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]