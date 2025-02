Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Csak a leállósávon lehet haladni. ","shortLead":"Csak a leállósávon lehet haladni. ","id":"20250217_Baleset-miatt-tobb-kilometeres-a-torlodas-az-M0-s-autouton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934.jpg","index":0,"item":"9cdd1a0e-ebb3-4954-ac67-6eca9d2a0f37","keywords":null,"link":"/cegauto/20250217_Baleset-miatt-tobb-kilometeres-a-torlodas-az-M0-s-autouton","timestamp":"2025. február. 17. 08:36","title":"Kilenc autó ütközött össze, több kilométeres a torlódás az M0-s autóúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03bb3c44-0cce-4c20-8752-34647d88c22e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Musk azt is közölte, hogy egész hétvégén a Grok 3-at fogják bütykölni, úgyhogy posztolni sem fog. Aztán elkezdett posztolni arról, hogy milyen menő a Grok 3.","shortLead":"Musk azt is közölte, hogy egész hétvégén a Grok 3-at fogják bütykölni, úgyhogy posztolni sem fog. Aztán elkezdett...","id":"20250216_grok-3-demo-elon-musk-x-chatbot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03bb3c44-0cce-4c20-8752-34647d88c22e.jpg","index":0,"item":"61cce37e-f345-4277-b6b4-15dc46f7d5a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250216_grok-3-demo-elon-musk-x-chatbot","timestamp":"2025. február. 16. 22:05","title":"Kedd hajnalban debütál Elon Musk chatbotjának legfrissebb demóverziója az X-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy fadarabot is a szájába dugott, amitől majdnem megfulladt a házigazda.","shortLead":"Egy fadarabot is a szájába dugott, amitől majdnem megfulladt a házigazda.","id":"20250217_ittas-szomszed-rendorseg-miskolc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8.jpg","index":0,"item":"375e700b-f1ee-49ad-a6bb-37d89483b1b8","keywords":null,"link":"/itthon/20250217_ittas-szomszed-rendorseg-miskolc","timestamp":"2025. február. 17. 09:46","title":"Ittasan elaludt egy férfi az ismerősénél, majd amikor felébredt, minden ok nélkül rátámadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b","c_author":"Imre Réka","category":"itthon","description":"Meg lehet oldani az étkezést, de valóban kevés rá az idő – kommentálták lapunknak mentődolgozók a felháborodást, miután kiderült, vidékről felvezényelt kollégáik csak két szendvicset kapnak egy műszakra. Olykor az is előfordul, hogy csak a műszak végén jutnak hozzá a magukkal hozott ebédhez. Ingyenes étkezés viszont tényleg nem jár a mentősöknek, de nem is ezt tartják a legnagyobb problémának.","shortLead":"Meg lehet oldani az étkezést, de valóban kevés rá az idő – kommentálták lapunknak mentődolgozók a felháborodást, miután...","id":"20250215_mentodolgozok-mentoszolgalat-etkezes-ebedszunet-pihenoido-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b.jpg","index":0,"item":"0441026c-f499-4c59-98e1-36e49e513676","keywords":null,"link":"/itthon/20250215_mentodolgozok-mentoszolgalat-etkezes-ebedszunet-pihenoido-ebx","timestamp":"2025. február. 17. 09:30","title":"A mentődolgozók szerint nem szendvicsekre, inkább rendes fizetésre lenne szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Az áldozat hozzátartozói tavaly májusban jelentették be az eltűnését, a gyilkost hónapokkal később kapták el a rendőrök bűntársával együtt.","shortLead":"Az áldozat hozzátartozói tavaly májusban jelentették be az eltűnését, a gyilkost hónapokkal később kapták el a rendőrök...","id":"20250218_Volt-partnere-olt-meg-egy-31-eves-not-Budapesten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57.jpg","index":0,"item":"38ee981e-5807-4934-8751-0ddf2dc9d2ba","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_Volt-partnere-olt-meg-egy-31-eves-not-Budapesten","timestamp":"2025. február. 18. 08:38","title":"Volt partnere ölt meg egy 31 éves nőt Budapesten, barátja segített neki eltüntetni a holttestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem zárható ki, hogy a tüzet a fűtőberendezésből kipattanó szikra okozta.","shortLead":"Nem zárható ki, hogy a tüzet a fűtőberendezésből kipattanó szikra okozta.","id":"20250216_tuz-sarvar-halalos-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934.jpg","index":0,"item":"cbf8989c-66e5-47ec-85f9-e48c1fa6efd8","keywords":null,"link":"/itthon/20250216_tuz-sarvar-halalos-baleset","timestamp":"2025. február. 16. 19:14","title":"Kigyulladt egy családi ház Sárváron, meghalt egy nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb16c8a-b09f-4223-8193-d32a65155e60","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Adrien Brody lett például a legjobb férfi főszereplő.","shortLead":"Adrien Brody lett például a legjobb férfi főszereplő.","id":"20250217_Negy-dijat-is-besoport-a-BAFTA-galan-A-brutalista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/deb16c8a-b09f-4223-8193-d32a65155e60.jpg","index":0,"item":"aecc2cee-7144-4763-9ae7-1d338d858d71","keywords":null,"link":"/kultura/20250217_Negy-dijat-is-besoport-a-BAFTA-galan-A-brutalista","timestamp":"2025. február. 17. 06:28","title":"Négy díjat is besöpört a BAFTA-gálán A brutalista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A K&H 2024 második féléves innovációs index kutatása szerint a magyar vállalatok innovációs aktivitása nagyot zuhant az elmúlt időszakban. A megvalósult innováció alindex jelentős csökkenést mutatott, a digitalizáció is megtorpanni látszik, ahogy kimerülni tűnik a mesterségesintelligencia-láz is. A visszaesésért részben a gazdasági környezet okolható.","shortLead":"A K&H 2024 második féléves innovációs index kutatása szerint a magyar vállalatok innovációs aktivitása nagyot...","id":"20250217_kh-magyar-cegek-digitalis-atalakulasi-mutatoja-2024-h2","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017.jpg","index":0,"item":"24012e11-0fd8-4f0e-a45d-8fc849e3d8a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250217_kh-magyar-cegek-digitalis-atalakulasi-mutatoja-2024-h2","timestamp":"2025. február. 17. 10:03","title":"Valami rossz történik a magyar cégeknél, mélybe zuhant egy fontos mutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]