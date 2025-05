Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9977c6ce-045c-4465-9098-f0fa4d521f1f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Apple a kiszivárgott információk szerint megvariálná az iPhone-ok bemutatásának menetrendjét, ami elsőként az iPhone 18-akat érintheti. ","shortLead":"Az Apple a kiszivárgott információk szerint megvariálná az iPhone-ok bemutatásának menetrendjét, ami elsőként az iPhone...","id":"20250505_apple-iphone-18-bemutatasa-iphone-se-osszecsukhato-iphone","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9977c6ce-045c-4465-9098-f0fa4d521f1f.jpg","index":0,"item":"36243725-685d-4bc0-b9f8-1d424d2dd401","keywords":null,"link":"/tudomany/20250505_apple-iphone-18-bemutatasa-iphone-se-osszecsukhato-iphone","timestamp":"2025. május. 05. 09:03","title":"Nagy változás jöhet az Apple-nél, és ehhez a hajlítható iPhone-nak is köze lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a30176-48b2-4da1-b343-cb3d23955e47","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Japán mérnökök olyan eljárást fejlesztettek ki, amelynek köszönhetően a jövőben drónok háríthatják el a villámokat.","shortLead":"Japán mérnökök olyan eljárást fejlesztettek ki, amelynek köszönhetően a jövőben drónok háríthatják el a villámokat.","id":"20250505_villamlas-dron-viharfelho-villamharitas-vihar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08a30176-48b2-4da1-b343-cb3d23955e47.jpg","index":0,"item":"b853d106-cf1e-4dae-b32d-ace7d57ea3bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250505_villamlas-dron-viharfelho-villamharitas-vihar","timestamp":"2025. május. 05. 14:31","title":"Viharfelhőhöz küldött egy drónt Japán, és ez segíthet megvédeni a városokat a villámlástól – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f9533c3-cb73-4ea4-bfeb-b29abff4d373","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csörög a telefon. Felvesszük és bankunk egyik munkatársa számlaadatainkról kezd faggatni minket, ez pedig gyanússá válik. Jobb esetben letesszük a telefont, rosszabb esetben csalók áldozataivá válunk. Manapság már napról napra változnak a csalók módszerei, így érdemes követni a trendeket és ismerni a legfontosabb figyelmeztető jeleket.","shortLead":"Csörög a telefon. Felvesszük és bankunk egyik munkatársa számlaadatainkról kezd faggatni minket, ez pedig gyanússá...","id":"20250505_Biztonsag-csalas-adathalasz-bank-podcast-Kasszakulcs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f9533c3-cb73-4ea4-bfeb-b29abff4d373.jpg","index":0,"item":"88249de0-bcf5-43b1-8fa6-c0b65e5f7787","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250505_Biztonsag-csalas-adathalasz-bank-podcast-Kasszakulcs","timestamp":"2025. május. 05. 05:50","title":"Mit tegyek, hogy ne verhessenek át csalók a bankom nevében? - Kasszakulcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad11f52b-50fe-4e87-a615-f33db7be1520","c_author":"Martini Noémi - Serdült Viktória ","category":"360","description":"Hosszú évek, nagy nyilvánosság és politikai kockázatot rejtő közfelháborodás – az utóbbi évek tapasztalatai alapján ezekre van szükség ahhoz, hogy a kormány legalább egy-egy eset nyomán valódi lépéseket tegyen az áldozatvédelemben. Ennél azonban jóval több kéne.","shortLead":"Hosszú évek, nagy nyilvánosság és politikai kockázatot rejtő közfelháborodás – az utóbbi évek tapasztalatai alapján...","id":"20250505_hvg-lex-renner-nok-elleni-eroszak-torveny-aldozatvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad11f52b-50fe-4e87-a615-f33db7be1520.jpg","index":0,"item":"6b3f0f68-3543-4d50-941a-21e874dbee6e","keywords":null,"link":"/360/20250505_hvg-lex-renner-nok-elleni-eroszak-torveny-aldozatvedelem","timestamp":"2025. május. 05. 14:00","title":"Az Orbán-kormány éppen annyit hajlandó foglalkozni a bántalmazott nőkkel, amennyiből kommunikációs előnye származik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8975ab5e-3f53-4f04-8c1a-f2904c1c9c5d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kétszeres Oscar-díjas színész-rendező szerint az amerikaiaknak jobban oda kell figyelniük, ha nem akarnak az oroszok sorsára jutni.","shortLead":"A kétszeres Oscar-díjas színész-rendező szerint az amerikaiaknak jobban oda kell figyelniük, ha nem akarnak az oroszok...","id":"20250505_Sean-Penn-Donald-Trump-megprobalhatja-elpusztitani-a-vilagot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8975ab5e-3f53-4f04-8c1a-f2904c1c9c5d.jpg","index":0,"item":"5b68a4f5-7dbb-4fbf-bf96-eb8d60da2739","keywords":null,"link":"/kultura/20250505_Sean-Penn-Donald-Trump-megprobalhatja-elpusztitani-a-vilagot","timestamp":"2025. május. 05. 12:13","title":"Sean Penn: Donald Trump megpróbálhatja elpusztítani a világot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f929206-8ef3-4301-beea-5b3123e02e8b","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"A Helyi, idény, vegetáriánus zero waste konyha című könyv szerzője, Kocsis Dóra bemutat néhány olyan gyorstippet, amelyek hasznosak lehetnek a hulladékcsökkentéshez. Szerkesztett részlet.","shortLead":"A Helyi, idény, vegetáriánus zero waste konyha című könyv szerzője, Kocsis Dóra bemutat néhány olyan gyorstippet...","id":"20250504_Tudatosabban-elne-Ime-a-hulladekcsokkentok-10-pontja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f929206-8ef3-4301-beea-5b3123e02e8b.jpg","index":0,"item":"7ff5eeda-5e9e-49be-9d28-3c24fbe4ef5e","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250504_Tudatosabban-elne-Ime-a-hulladekcsokkentok-10-pontja","timestamp":"2025. május. 04. 19:15","title":"Tudatosabban élne? Íme a hulladékcsökkentők 10 pontja!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"835dc9c2-2460-4d9a-b775-dd542a477364","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Milyen a normális vizelés, és honnan lehet felismerni, ha valami nincs rendben odalent? Élethelyzeteken keresztül mutatjuk be, mikor érdemes orvoshoz fordulni vizelési zavarok esetén.","shortLead":"Milyen a normális vizelés, és honnan lehet felismerni, ha valami nincs rendben odalent? Élethelyzeteken keresztül...","id":"20250327_Tabuk-nelkul-a-vizeleturites-problemairol-prosztata-proxelan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/835dc9c2-2460-4d9a-b775-dd542a477364.jpg","index":0,"item":"a3c52c1e-b07b-4d5b-acd2-abd3fadf1125","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250327_Tabuk-nelkul-a-vizeleturites-problemairol-prosztata-proxelan","timestamp":"2025. május. 05. 13:30","title":"Rendben van az, hogy ilyen sokszor kell kimenni? Tabuk nélkül a vizeletürítés problémáiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"915b242c-ffb1-4467-8f4f-23f087f43ae2","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"544e9d20-332a-4ac7-a0e0-d2a19ceaf818","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Elvileg több tucat ember közül kerülhet ki a parlamenti mandátumáról lemondott Orosz Anna utódja, de ennél a valóságban jóval szűkebb azon momentumos politikusok listája, akik komolyan szóba jöhetnek.","shortLead":"Elvileg több tucat ember közül kerülhet ki a parlamenti mandátumáról lemondott Orosz Anna utódja, de ennél a valóságban...","id":"20250505_A-Momentum-elnoksege-dont-arrol-ki-lesz-a-lemondott-Orosz-Anna-kepviselo-utodja-33-nev-johet-szoba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/544e9d20-332a-4ac7-a0e0-d2a19ceaf818.jpg","index":0,"item":"0ca41f65-9316-4c4d-af52-87e1f8e4b9fc","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_A-Momentum-elnoksege-dont-arrol-ki-lesz-a-lemondott-Orosz-Anna-kepviselo-utodja-33-nev-johet-szoba","timestamp":"2025. május. 05. 15:34","title":"A Momentum elnöksége dönt arról, ki lesz a lemondott Orosz Anna képviselőutódja, 32 név jöhet szóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]