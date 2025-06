Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"edab5c24-c44b-4f6e-8c59-a1bc2e6ab1ee","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az AMG One az egyik legkülönlegesebb jármű manapság. ","shortLead":"Az AMG One az egyik legkülönlegesebb jármű manapság. ","id":"20250602_Porrag-egett-AMG-One-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/edab5c24-c44b-4f6e-8c59-a1bc2e6ab1ee.jpg","index":0,"item":"e21cbfe0-aba4-4f63-b740-2396460a2a11","keywords":null,"link":"/cegauto/20250602_Porrag-egett-AMG-One-video","timestamp":"2025. június. 02. 07:17","title":"Porig égett egy F1-motoros utcai hiperautó – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"156bf6f1-2de7-4c5a-b2ac-c3fa2f69be84","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az egymilliárdos profitot közelítette a Manker Beauty.","shortLead":"Az egymilliárdos profitot közelítette a Manker Beauty.","id":"20250602_Kasza-Tibi-etrendkiegeszitos-ceg-osztalek-nyereseg-profit-manker","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/156bf6f1-2de7-4c5a-b2ac-c3fa2f69be84.jpg","index":0,"item":"076ed919-e4b1-46f2-b996-3b3d9e2c98ba","keywords":null,"link":"/kkv/20250602_Kasza-Tibi-etrendkiegeszitos-ceg-osztalek-nyereseg-profit-manker","timestamp":"2025. június. 02. 11:22","title":"700 millió forint osztalékot fizetett Kasza Tibi étrendkiegészítős cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05823b79-f021-4a2a-8735-b98ff5bd24cc","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Évtizedes rekordra ugrott a magyar állampolgárságot megkapó oroszok száma, eközben az ukrán útlevelük mellé egyre kevesebben szerettek volna magyart is. A magyar kivándorlók közül eközben a legtöbben Németországban találtak új otthont.","shortLead":"Évtizedes rekordra ugrott a magyar állampolgárságot megkapó oroszok száma, eközben az ukrán útlevelük mellé egyre...","id":"20250523_orosz-ukran-magyar-allampolgar-kivandorlas-bevandorlas-migracio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05823b79-f021-4a2a-8735-b98ff5bd24cc.jpg","index":0,"item":"7584eb63-5582-4872-ab9c-e6fba55e470a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250523_orosz-ukran-magyar-allampolgar-kivandorlas-bevandorlas-migracio","timestamp":"2025. június. 01. 11:00","title":"Kétszer annyi orosz kapja meg a magyar állampolgárságot, mint a háború előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3351f0c0-9427-4fc5-90d2-c31b2ab3d68f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rendőrség biztosítja a területet.","shortLead":"A rendőrség biztosítja a területet.","id":"20250602_fidesz-szekhaz-lendvay-utca-tuzszereszek-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3351f0c0-9427-4fc5-90d2-c31b2ab3d68f.jpg","index":0,"item":"67545e54-a543-46bd-91cd-a412bc400464","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_fidesz-szekhaz-lendvay-utca-tuzszereszek-rendorseg","timestamp":"2025. június. 02. 15:10","title":"Tűzszerészek vonultak ki a Fidesz Lendvay utcai székházához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"603f33f7-4ee6-4606-9d3e-b50ec5168e8c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Több százezer dolláros hiány lett több amerikai Pride-rendezőcsoport költségvetésében, miután gazdag támogatók távoztak.","shortLead":"Több százezer dolláros hiány lett több amerikai Pride-rendezőcsoport költségvetésében, miután gazdag támogatók távoztak.","id":"20250601_pride-cegek-szponzorok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/603f33f7-4ee6-4606-9d3e-b50ec5168e8c.jpg","index":0,"item":"74d777ad-a063-415f-ac3c-373e2897f09a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250601_pride-cegek-szponzorok","timestamp":"2025. június. 01. 16:09","title":"Sorra hátrálnak ki az amerikai cégek a Pride mögül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efaf8499-ca8a-41c3-9f7e-beb8f069ce37","c_author":"Kovács Bálint","category":"elet","description":"A Katona József Színház új bemutatója végre azt adja, ami egy autokrácia felé menetelő országban elvárható a színházaktól: mindenféle shakespeare-i metafora nélkül arról szól, milyen lesz az ország hat év múlva, ha akkor még mindig Orbán Viktor és a Fidesz lesz hatalmon.","shortLead":"A Katona József Színház új bemutatója végre azt adja, ami egy autokrácia felé menetelő országban elvárható...","id":"20250601_katona-jozsef-szinhaz-2031-kritika-biro-zsombor-aurel-dohy-balazs-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/efaf8499-ca8a-41c3-9f7e-beb8f069ce37.jpg","index":0,"item":"012d8060-c575-4be4-903a-c5a18a9cc6a5","keywords":null,"link":"/elet/20250601_katona-jozsef-szinhaz-2031-kritika-biro-zsombor-aurel-dohy-balazs-orban-viktor","timestamp":"2025. június. 01. 20:00","title":"„Nem kellett volna annyi színdarabot csinálni a Viktorról!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c3f7294-5631-4392-a78f-202c2f0c8a2f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Először tudtak lefényképezni önálló atomokat amerikai fizikusok, felfedve, ahogy a szemmelláthatatlan részecskék kölcsönhatásba lépnek egymással a térben. Eredményeik segíthetnek korábban sosem látott kvantumjelenségek vizualizálásában.","shortLead":"Először tudtak lefényképezni önálló atomokat amerikai fizikusok, felfedve, ahogy a szemmelláthatatlan részecskék...","id":"20250602_atomi-es-szubatomi-reszecskek-fenykep-mit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c3f7294-5631-4392-a78f-202c2f0c8a2f.jpg","index":0,"item":"51cffabd-b1e7-4422-a028-c5e826a96bc0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250602_atomi-es-szubatomi-reszecskek-fenykep-mit","timestamp":"2025. június. 02. 08:03","title":"Ilyen fénykép még sosem készült: lefotózták, ahogy éppen kapcsolatba lépnek egymással az atomok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81ab9007-cd4f-4b37-8b45-a39ae98ee5a7","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A gyermek személyisége, a családi környezet hatása, de akár a közös étkezések „élménytelensége” is állhat a válogatás hátterében. Milyen jelentősége van a testi érzetek tudatosításának az evési szokások kialakításában? Mennyit számít, hogy miként étkeztek a szülők gyerekkorukban? És mit nem szabad csinálni, ha mégis válogatós lenne a gyerekünk?","shortLead":"A gyermek személyisége, a családi környezet hatása, de akár a közös étkezések „élménytelensége” is állhat a válogatás...","id":"20250601_Valogatos-a-gyerek-vagy-csak-egyeni-az-evesi-stilusa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81ab9007-cd4f-4b37-8b45-a39ae98ee5a7.jpg","index":0,"item":"79ffe427-7d47-4742-9b3a-066abf53f355","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250601_Valogatos-a-gyerek-vagy-csak-egyeni-az-evesi-stilusa","timestamp":"2025. június. 01. 18:47","title":"Válogatós a gyerek, vagy csak egyéni az evési stílusa?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]