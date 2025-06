Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"586595a8-85e9-4ee4-80e5-439fa6b45aae","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez lesz a több mint hatvan éve létező zenekar 32. stúdióalbuma.","shortLead":"Ez lesz a több mint hatvan éve létező zenekar 32. stúdióalbuma.","id":"20250611_Jon-az-uj-Rolling-Stones-album","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/586595a8-85e9-4ee4-80e5-439fa6b45aae.jpg","index":0,"item":"7d94e8f1-37ac-4f49-b00e-489f59050c1f","keywords":null,"link":"/kultura/20250611_Jon-az-uj-Rolling-Stones-album","timestamp":"2025. június. 11. 15:26","title":"Jön a Rolling Stones új albuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62476d65-f6c2-4be4-a711-338cd79c8b16","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"82 éves volt.","shortLead":"82 éves volt.","id":"20250611_Meghalt-Brian-Wilson-a-Beach-Boys-alapitoja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/62476d65-f6c2-4be4-a711-338cd79c8b16.jpg","index":0,"item":"0cf0ab1b-b132-437a-82fc-31b6256dfecc","keywords":null,"link":"/kultura/20250611_Meghalt-Brian-Wilson-a-Beach-Boys-alapitoja","timestamp":"2025. június. 11. 19:34","title":"Meghalt Brian Wilson, a Beach Boys alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"755fe8a6-c1d6-44b8-b73e-b82ee8013234","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Irán, Irak és Jordánia mind lezárta saját légterét, de a legnagyobb légitársaságok is úgy döntöttek, hogy törlik vagy felfüggesztik közel-keleti járataikat.","shortLead":"Irán, Irak és Jordánia mind lezárta saját légterét, de a legnagyobb légitársaságok is úgy döntöttek, hogy törlik vagy...","id":"20250613_iran-izrael-tamadas-legicsapas-repulo-legter-elterites-jarattorles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/755fe8a6-c1d6-44b8-b73e-b82ee8013234.jpg","index":0,"item":"324f1ac7-ecbf-4087-a221-1419a6fa1f43","keywords":null,"link":"/vilag/20250613_iran-izrael-tamadas-legicsapas-repulo-legter-elterites-jarattorles","timestamp":"2025. június. 13. 10:32","title":"Látványosan kiürült a Közel-Kelet légtere Izrael Irán elleni támadását követően","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9bfda75-1df1-4253-a5f2-af5b9588696e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Útzárat vontak elé. ","shortLead":"Útzárat vontak elé. ","id":"20250611_Kismotoros-ovist-kellett-uldozni-mert-kikeveredett-a-foutra-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9bfda75-1df1-4253-a5f2-af5b9588696e.jpg","index":0,"item":"461e9345-dc9c-4c94-8767-8a76dd5fabf6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250611_Kismotoros-ovist-kellett-uldozni-mert-kikeveredett-a-foutra-video","timestamp":"2025. június. 11. 15:44","title":"Kismotoros ovist kellett üldözni Pécsen, mert kikeveredett a főútra – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e768d5ec-27d2-413b-8ca1-809595c6ed61","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az újságíró arról írt az X-en, hogy Trump világklasszis gyűlölködő.","shortLead":"Az újságíró arról írt az X-en, hogy Trump világklasszis gyűlölködő.","id":"20250611_abc-kirugas-vezeto-riporter-donald-trump-terry-moran","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e768d5ec-27d2-413b-8ca1-809595c6ed61.jpg","index":0,"item":"7bbf2e94-ea40-4f4e-8d01-e77169363fab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250611_abc-kirugas-vezeto-riporter-donald-trump-terry-moran","timestamp":"2025. június. 11. 14:47","title":"Az ABC kirúgta a vezető riporterét, mert az újságíró kritizálta Donald Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb6db669-8213-42cc-b8b7-190ac5a7cae9","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Bár legfőbb küldetésének a tehetséggondozást nevezi a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (MCC), a programjaiba bevont fiatalok száma 2024-ben még csökkent is az előző évihez képest.","shortLead":"Bár legfőbb küldetésének a tehetséggondozást nevezi a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (MCC), a programjaiba...","id":"20250612_mathias-corvinus-collegium-alapitvany-mcc-hvg-tenytar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb6db669-8213-42cc-b8b7-190ac5a7cae9.jpg","index":0,"item":"3dcb095f-bc98-4d80-a603-d9f00f176f4a","keywords":null,"link":"/360/20250612_mathias-corvinus-collegium-alapitvany-mcc-hvg-tenytar","timestamp":"2025. június. 12. 14:30","title":"A kormány agytrösztje elhasalna a most félretett „átláthatósági” törvényen, brüsszeli intézete pedig titkolja is pénzügyeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45a627bd-0bc3-4a3c-b906-69ba1ae535da","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Beletekintünk a divatterepjárók üveggömbjébe: az előzetes, hivatalosan meg nem erősített híradások alapján a következő években több érdekes új modellre is lehet számítani. ","shortLead":"Beletekintünk a divatterepjárók üveggömbjébe: az előzetes, hivatalosan meg nem erősített híradások alapján a következő...","id":"20250612_hvg-trend-suv-modellek-2026-2030","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45a627bd-0bc3-4a3c-b906-69ba1ae535da.jpg","index":0,"item":"916673c7-dc09-4544-ab53-fcea8d5db1e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20250612_hvg-trend-suv-modellek-2026-2030","timestamp":"2025. június. 12. 18:00","title":"Új SUV-modellek a láthatáron: ezekre az autókra vár a fél világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e0b744-4ff2-4330-851f-ef23e0845a6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A havi ösztöndíj mellett brüsszeli lakhatást is biztosítanak a hallgatóknak.","shortLead":"A havi ösztöndíj mellett brüsszeli lakhatást is biztosítanak a hallgatóknak.","id":"20250612_Netto-450-ezer-forintert-hirdetett-gyakornoki-programot-a-Fidesz-partalapitvanya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76e0b744-4ff2-4330-851f-ef23e0845a6a.jpg","index":0,"item":"e3d90b76-fd30-44bc-b740-285bb2c40d98","keywords":null,"link":"/itthon/20250612_Netto-450-ezer-forintert-hirdetett-gyakornoki-programot-a-Fidesz-partalapitvanya","timestamp":"2025. június. 12. 10:55","title":"Nettó 450 ezer forintért hirdetett gyakornoki programot a Fidesz pártalapítványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]