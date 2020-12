Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf362fbd-c35d-4287-978e-522fa32bcf85","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sok töltelék, eleget pihentetett tészta, és még pár apróság. De mit mond a néphagyomány a karácsonyi süteményről?","shortLead":"Sok töltelék, eleget pihentetett tészta, és még pár apróság. De mit mond a néphagyomány a karácsonyi süteményről?","id":"20201209_karacsony_sutemeny_mi_kell_a_jo_bejglihez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf362fbd-c35d-4287-978e-522fa32bcf85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f4e7d57-ec1d-4228-b970-90623bbf5f12","keywords":null,"link":"/elet/20201209_karacsony_sutemeny_mi_kell_a_jo_bejglihez","timestamp":"2020. december. 09. 11:08","title":"Mitől lesz jó a bejgli?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d45771eb-3b5d-4eac-a966-a567d8567a8c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint furcsa kinézetű az a kígyó, amelyet Vietnam hegyvidéki részén fedeztek fel amerikai és vietnami tudósok.","shortLead":"Több mint furcsa kinézetű az a kígyó, amelyet Vietnam hegyvidéki részén fedeztek fel amerikai és vietnami tudósok.","id":"20201210_kigyo_vietnam_allatvilag_ismeretlen_faj_hullo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d45771eb-3b5d-4eac-a966-a567d8567a8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e61d373-9734-415a-bd2a-5e9fdb178071","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_kigyo_vietnam_allatvilag_ismeretlen_faj_hullo","timestamp":"2020. december. 10. 13:03","title":"Szivárványszerűen csillogó kígyót fedeztek fel Vietnamban, egy nagyon ritka fajhoz tartozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc5cec65-5824-48e5-b74e-6d6c71c7fc38","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A Facebook korábban úgy módosította algoritmusát, hogy billogot raktak azokra a bejegyzésekre, amiket bizonyíthatóan kormányközeli lapok terjesztenek. Az intézkedés hatása Oroszországban is érzékelhető volt. A vezetés most pedig bosszút esküdött.","shortLead":"A Facebook korábban úgy módosította algoritmusát, hogy billogot raktak azokra a bejegyzésekre, amiket bizonyíthatóan...","id":"20201209_moszkva_oroszorszag_kozossegi_media_vlagyimir_putyin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc5cec65-5824-48e5-b74e-6d6c71c7fc38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab0470d6-71f3-4054-854f-ea128867aeab","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_moszkva_oroszorszag_kozossegi_media_vlagyimir_putyin","timestamp":"2020. december. 09. 19:25","title":"Putyinék tényleg bosszúra készülhetnek, kezükben a \"fegyver\" a Facebook és a Twitter elnémításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b2c8cd9-184c-4812-ad74-e8c15fe5657d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alaposan kibővítette szolgáltatási körét idén az Apple","shortLead":"Alaposan kibővítette szolgáltatási körét idén az Apple","id":"20201210_apple_jogaszonyeg_ugrokotel_fitnesz_plusz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b2c8cd9-184c-4812-ad74-e8c15fe5657d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab6b1586-e8b4-42ce-a900-6f5ae4e374f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_apple_jogaszonyeg_ugrokotel_fitnesz_plusz","timestamp":"2020. december. 10. 11:06","title":"Az Apple már jógaszőnyeget és ugrókötelet is árul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a96ae1b9-6c12-4cec-af30-d3582312bd50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy az érdeklődés a védőoltás iránt, bár ez csak a lakosság alig egy százaléka.\r

\r

","shortLead":"Nagy az érdeklődés a védőoltás iránt, bár ez csak a lakosság alig egy százaléka.\r

\r

","id":"20201209_koronavirus_elleni_vedooltas_regisztralok_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a96ae1b9-6c12-4cec-af30-d3582312bd50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48dc27f2-79d3-45a9-b780-0729886fe53a","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_koronavirus_elleni_vedooltas_regisztralok_szama","timestamp":"2020. december. 09. 15:29","title":"Egy nap alatt több mint százezren regisztráltak a koronavírus-oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33160d36-2d4c-4c46-b4b0-46671a6cdcbd","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Double Fantasy című albumon a ma negyven éve meggyilkolt zenész aláírásán kívül rendőrségi jelzések is láthatók, mert szerepelt a bizonyítékok között.","shortLead":"A Double Fantasy című albumon a ma negyven éve meggyilkolt zenész aláírásán kívül rendőrségi jelzések is láthatók, mert...","id":"20201209_john_lennon_gyilkosanak_dedikalt_lemeze_aukcio_licit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33160d36-2d4c-4c46-b4b0-46671a6cdcbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc75333-af85-4adb-9635-50a38bd415c2","keywords":null,"link":"/kultura/20201209_john_lennon_gyilkosanak_dedikalt_lemeze_aukcio_licit","timestamp":"2020. december. 09. 17:42","title":"Elindult a licit arra a lemezre, amit későbbi gyilkosának dedikált John Lennon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyógyszerész a mai napig megosztja \"járványszkeptikus\" tartalmait a közösségi médiában, egy képviselő arra volt kíváncsi, hogy hogyan lehet ez.","shortLead":"A gyógyszerész a mai napig megosztja \"járványszkeptikus\" tartalmait a közösségi médiában, egy képviselő arra volt...","id":"20201209_Rendorseg_Godeny_Gyorgy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d84b72fd-afd4-4c95-a741-ae70bb348900","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_Rendorseg_Godeny_Gyorgy","timestamp":"2020. december. 09. 17:46","title":"Polt átpasszolta a rendőrségnek a Gődény elleni panaszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bolygó megmentését felesleges lenne egy literenként 3000 forintos üzemanyagtól várni, de a jövője így is ígéretes. ","shortLead":"A bolygó megmentését felesleges lenne egy literenként 3000 forintos üzemanyagtól várni, de a jövője így is ígéretes. ","id":"20201208_Egyaltalan_nem_szennyez_a_szintetikus_uzemanyag_csak_kisse_draga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f814d172-9d17-4d71-a840-5f97518991d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20201208_Egyaltalan_nem_szennyez_a_szintetikus_uzemanyag_csak_kisse_draga","timestamp":"2020. december. 09. 05:45","title":"Egyáltalán nem szennyez a szintetikus üzemanyag, csak kissé drága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]