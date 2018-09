Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ba3a672-b972-411d-be0a-001cab51b6e8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Túlélte, de ez nem rajta múlt.","shortLead":"Túlélte, de ez nem rajta múlt.","id":"20180924_Vajon_mit_gondolhatott_a_ferfi_aki_beugrott_a_duhos_elefantok_koze_a_koppenhagai_allatkertben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ba3a672-b972-411d-be0a-001cab51b6e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd454b42-6ddc-4e03-b7ef-a5ac58162cb6","keywords":null,"link":"/elet/20180924_Vajon_mit_gondolhatott_a_ferfi_aki_beugrott_a_duhos_elefantok_koze_a_koppenhagai_allatkertben","timestamp":"2018. szeptember. 24. 10:55","title":"Vajon mit gondolhatott a férfi, aki beugrott a dühös elefántok közé a koppenhágai állatkertben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"651687e6-fab0-4ae6-87d8-da9c1ae8c2a1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagyon megbízhatnak Lázár Jánosban és a hozzá közel álló jogászban, mert a titkolózás miatt nem vehetnek fel osztalékot.","shortLead":"Nagyon megbízhatnak Lázár Jánosban és a hozzá közel álló jogászban, mert a titkolózás miatt nem vehetnek fel osztalékot.","id":"20180924_Remekul_rejtozkodnek_es_teljesen_megbiznak_Lazarekban_kastelyanak_reszvenyesei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=651687e6-fab0-4ae6-87d8-da9c1ae8c2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99bd9eab-8d16-4b57-99a8-7677062558a9","keywords":null,"link":"/kkv/20180924_Remekul_rejtozkodnek_es_teljesen_megbiznak_Lazarekban_kastelyanak_reszvenyesei","timestamp":"2018. szeptember. 24. 09:10","title":"Remekül rejtőzködnek, és teljesen megbíznak Lázárékban kastélyának részvényesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f039b82-138c-439c-8a2b-fc4871ad0bf1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Petz Márton például megmutatta a köztársasági elnöknek a káposztaszeletelő helyes használatát. Majd ő maga is kipróbálta.","shortLead":"Petz Márton például megmutatta a köztársasági elnöknek a káposztaszeletelő helyes használatát. Majd ő maga is...","id":"20180923_Ader_Janos_megtekintette_a_vecsesi_kaposztafesztivalt__kepek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f039b82-138c-439c-8a2b-fc4871ad0bf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"074a10df-0902-4505-97da-0a4fc2bb4c76","keywords":null,"link":"/itthon/20180923_Ader_Janos_megtekintette_a_vecsesi_kaposztafesztivalt__kepek","timestamp":"2018. szeptember. 23. 12:46","title":"Áder János megtekintette a vecsési káposztafesztivált – képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48dedbf9-ad1c-4dec-b86e-448be053e264","c_author":"Horváth Zoltán","category":"vilag","description":"A Nemzetek Európája, amit annak idején az önpusztító múlt okán, a megsemmisülés előtti utolsó pillanatban, az egységesülő Európa-gondolattal sikerült a múlt meghaladott részévé tenni, újra itt áll a kapuk előtt. Vélemény.","shortLead":"A Nemzetek Európája, amit annak idején az önpusztító múlt okán, a megsemmisülés előtti utolsó pillanatban...","id":"201838_pavavacsora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48dedbf9-ad1c-4dec-b86e-448be053e264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baf30afc-10c9-4eeb-becf-160f4aec38d3","keywords":null,"link":"/vilag/201838_pavavacsora","timestamp":"2018. szeptember. 22. 18:00","title":"Horváth Zoltán: Pávavacsora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea80839-fcd4-4aec-98c6-4c4e85699b5e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy ausztrál riport kiderítette: lehet.","shortLead":"Egy ausztrál riport kiderítette: lehet.","id":"20180924_Lehete_feminista_egy_ciganylany_akit_a_szulei_14_evesen_adnak_ferjhez_es_rogton_teherbe_is_esik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ea80839-fcd4-4aec-98c6-4c4e85699b5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a27b31af-b7ea-43c6-b23b-961c336172fd","keywords":null,"link":"/elet/20180924_Lehete_feminista_egy_ciganylany_akit_a_szulei_14_evesen_adnak_ferjhez_es_rogton_teherbe_is_esik","timestamp":"2018. szeptember. 24. 14:38","title":"Lehet-e feminista egy cigánylány, akit a szülei 14 évesen adnak férjhez, és rögtön teherbe is esik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65aa9ec6-eef4-4921-befc-b346d696711b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jean-Claude Arnault már rendőrkézen van, az ügyben a napokban születhet ítélet. ","shortLead":"Jean-Claude Arnault már rendőrkézen van, az ügyben a napokban születhet ítélet. ","id":"20180924_Harom_evet_is_kaphat_a_Nobelbotrany_szexualis_zaklatassal_vadolt_gyanusitottja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65aa9ec6-eef4-4921-befc-b346d696711b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c0ea322-5cd6-4202-aa06-2e078511188c","keywords":null,"link":"/kultura/20180924_Harom_evet_is_kaphat_a_Nobelbotrany_szexualis_zaklatassal_vadolt_gyanusitottja","timestamp":"2018. szeptember. 24. 14:47","title":"Három évet is kaphat a Nobel-botrány szexuális zaklatással vádolt gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"102c0a14-3c10-4657-b442-a2f5a765c05e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jön a Ferrari első SUV-je, készült egy toplista a világ legjobb autóiról és végre tartottak egy igazán vagány gyorsulási versenyt. Ezek voltak a hét autós hírei.","shortLead":"Jön a Ferrari első SUV-je, készült egy toplista a világ legjobb autóiról és végre tartottak egy igazán vagány...","id":"20180923_top_autos_hirek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=102c0a14-3c10-4657-b442-a2f5a765c05e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a497bd4-027e-4a71-895b-bedc4b50042a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180923_top_autos_hirek","timestamp":"2018. szeptember. 23. 13:36","title":"Tolatóradar: Új módszerrel mennek neki a gyorshajtóknak a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e08ee3f-aab0-4f8c-bdf4-53e7cedb2711","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Moszkva szükség esetén kész teljes egészében megfinanszírozni az Északi Áramlat 2 elnevezésű, az Oroszországot Németországgal összekötő gázvezeték építését. A szükség abban az esetben állhat fönn, ha az Egyesült Államok szankciókkal sújtaná a projektben részt vevő európai cégeket.","shortLead":"Moszkva szükség esetén kész teljes egészében megfinanszírozni az Északi Áramlat 2 elnevezésű, az Oroszországot...","id":"20180923_Putyin_nem_sajnal_10_milliard_eurot_ha_megcsapolhatja_Ukrajna_beveteleit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e08ee3f-aab0-4f8c-bdf4-53e7cedb2711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a811bec-531b-4894-bfed-1d54eb63af93","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180923_Putyin_nem_sajnal_10_milliard_eurot_ha_megcsapolhatja_Ukrajna_beveteleit","timestamp":"2018. szeptember. 23. 10:51","title":"Putyin nem sajnál 10 milliárd eurót, ha megcsapolhatja Ukrajna bevételeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]