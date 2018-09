Kidobatta a fideszes Koncz Ferenc egy hétvégi ongai rendezvényről Molnár Zsoltot, a párt és a képviselő korábbi aktivistáját, aki a nyáron arról híresült el, hogy a kormánypártok névdublőrként indították a júliusi miskolci időközi választáson. A kamujelölt(ek)et – ahogy arról több cikkünkben is beszámoltunk – azért vetette be a Fidesz, hogy összezavarja az összellenzéki támogatással indult Erdei Sándor szimpatizánsait. A korábban Rokker Zsolttiként ismert humorista esélyeinek csökkentésére nemcsak egy másik Erdei Sándort kerítettek és vettek rá az indulásra, hanem azok kedvéért, akik Rokker Zsolttit keresnék a szavazólapon „egy Zsoltot” – Molnár Zsoltot is.

A függetlenként nyilvántartásba vett 18 éves Molnárról a hvg.hu napokon belül kiderítette, hogy a Fidesz aktivistája, a tavaszi országgyűlési választási kampányban többek között a miskolci Csöbör Katalin, és a szerencsi Koncz Ferenc kampányát segítette. Saját Facebook-oldalán megosztott fotóin Molnár feltűnően sokszor volt látható Konczcal és a politikus családjával. Bár kamujelöltkénti indítása információink szerint nem a szerencsi politikus ötlete volt, lebukása után Molnár igyekezett úgy beállítani, mintha Konczéknak kulcsszerepe lett volna az egyébként választási bűncselekménynek számító áljelöltesdiben.

© Facebook

Időközben azonban, úgy tűnik, megromlott a viszony a fideszes politikus és az aktivista között, Molnár Zsolt ugyanis személyesen kereste meg lapunkat a hétvégén történtekkel. Állítása szerint Koncz idősebbik, Ferenc fia minden előzmény nélkül rátámadt az ongai görhenap megnyitóján, lökdösni kezdte és szidalmazta, majd Molnárt biztonságiak vezették ki a rendezvény területéről, annak ellenére, hogy érvényes megváltott belépője volt. A biztonságiak Molnárnak azt mondták, látták, hogy nem csinált semmit, de a jegyző kérésére nem engedhetik vissza, sőt ezt akkor sem tették meg, miután Konczék már elmentek.

Molnár állítása szerint korábbi, már-már családias viszonya az április, illetve a miskolci időközi után romlott meg a Koncz-famíliával, a politikus fiai állítólag például erkölcstelennek és aljasnak tartották Molnár kamujelöltségét.

Koncz Ferenc, aki egyébként korábban is igyekezett elhatárolódni az aktivistától, a hvg.hu-nak azt mondta: nem igaz, hogy az ő kérésre dobták ki Molnárt a rendezvényről. Azt ő is látta, hogy a fia beszélt vele, de nem ők adtak utasítást a kivezetésére. A politikus szerint a fiú egyébként is „problémás”, „beteg”, nem kell komolyan venni.

Molnár Zsolt nyáron egyébként még arról beszélt, hogy nem pénzért, hanem azért ment bele a kamujelöltségbe, mert később még karriert szeretne a Fideszben. Kérdés, milyen pálya áll előtte a kibeszélést közismerten nem toleráló pártban azután, hogy nyáron pont az indulásával ellehetetleníteni próbált ellenzéki jelöltnek tálalt ki a hatástalanítására kitalált névdublőr-akció részleteiről, most pedig összetűzött a képviselő családjával, akinek korábban aktivistaként segített.