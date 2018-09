Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A cuki állatok egy rajzfilm miatt lettek népszerűek a 70-es években, azóta viszont viharos sebességgel terjeszkednek a szigetországban. A főváros már háborút is hirdetett ellenük.

\r

A cuki állatok egy rajzfilm miatt lettek népszerűek a 70-es években, azóta viszont viharos sebességgel terjeszkednek a szigetországban. A főváros már háborút is hirdetett ellenük. Japánban egyre nagyobb probléma a mosómedve-bűnözés Havasi Bertalan szerint a Vidi-tulaj viszi a miniszterelnököt a luxusrepülőn, Pócs János fideszes képviselő szerint azonban más lehet a háttérben. Garancsi repteti Orbánt a luxusmagángépen Egy krakkói cég, amely ablakkereteket gyárt és évi 1,5 milliós termelésének legnagyobb részét Nyugat-Európába exportálja, hamarosan reklámkampányba kezd a legnézettebb francia tv csatornán. Az időzítés nem véletlen. A lengyel vízvezeték-szerelők után most az olcsó ablakosok „rontanak rá" a franciákra Az SC Freiburg magyar válogatott labdarúgója bekerült a Bundesliga negyedik fordulójának válogatottjába az ARD televízió sportmagazinjánál. Sallai épp csak pályára lépett, máris helyet kapott az álomcsapatban A benzinkút megfigyelő kamerája rögzítette, amint a férfi nekitolatott az egyik kútoszlopnak. Videó: nem tudták kiszolgálni, dühében felgyújtotta a benzinkutat egy férfi Négy év alatt készülhet el a teljesen átépített Bernabeu. Olcsóbb lesz a Real Madrid új stadionja, mint a Puskás A nő és férje azzal fenyegették a cég vezetőjét, hogy ha nem fizet, elvágják a torkát. Csak kétmillió forintért akarta visszaadni a megbízó cég iratait egy győri könyvelő bulin. Ez az eset is a nyolcvanas évek elején történt egy kollégiumi bulin. Újabb nő vádolja zaklatással Trump főbírójelöltjét