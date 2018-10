Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76046d5e-651d-4c2f-85b0-e00122b03aea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarországgal szemben kettős mércét alkalmaznak, az ellenzéki újságírók valójában politikai aktivisták, a civil szervezetek nem rendelkeznek demokratikus legitimációval, a kormány álláspontját pedig szinte senki nem hallgatja meg, ezeket mondta a kormányszóvivő a Magyar Időknek adott interjújában.","shortLead":"Magyarországgal szemben kettős mércét alkalmaznak, az ellenzéki újságírók valójában politikai aktivisták, a civil...","id":"20181001_Kovacs_Zoltan_szerint_az_ellenzeki_ujsagirok_politikai_aktivistak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76046d5e-651d-4c2f-85b0-e00122b03aea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e9e593a-2105-43a4-b393-ecaeefc13776","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Kovacs_Zoltan_szerint_az_ellenzeki_ujsagirok_politikai_aktivistak","timestamp":"2018. október. 01. 21:12","title":"Kovács Zoltán szerint balliberáis médiatúlsúly van, az ellenzéki újságírók pedig politikai aktivisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4581338a-1e6d-44d9-ab27-1b49f1bd24b8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar teniszező az olasz Andreas Seppit verte meg. ","shortLead":"A magyar teniszező az olasz Andreas Seppit verte meg. ","id":"20181001_gyozelemmel_kezdett_fucsovics_kinaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4581338a-1e6d-44d9-ab27-1b49f1bd24b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45d6e2b6-7a5f-4522-8f60-1b0c24b3f7be","keywords":null,"link":"/sport/20181001_gyozelemmel_kezdett_fucsovics_kinaban","timestamp":"2018. október. 01. 14:14","title":"Győzelemmel kezdett Fucsovics Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56da8e2b-cac3-43db-a6b3-18c022c2296f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Másodszor.","shortLead":"Másodszor.","id":"20180930_Gwyneth_Paltrow_ferjhez_ment","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56da8e2b-cac3-43db-a6b3-18c022c2296f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab78c38b-274f-4fab-af12-f6339e273b18","keywords":null,"link":"/elet/20180930_Gwyneth_Paltrow_ferjhez_ment","timestamp":"2018. szeptember. 30. 11:55","title":"Gwyneth Paltrow férjhez ment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b996564f-91ba-46ba-b2cf-90e561e9b451","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész már reagált is az összevágott videóra.","shortLead":"A színész már reagált is az összevágott videóra.","id":"20181001_Samuel_L_Jackson_a_Ponyvaregenyben_osztja_ki_alaposan_Kavanaught","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b996564f-91ba-46ba-b2cf-90e561e9b451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f27a3e30-7e72-4c10-90a3-31c4a0b5d911","keywords":null,"link":"/kultura/20181001_Samuel_L_Jackson_a_Ponyvaregenyben_osztja_ki_alaposan_Kavanaught","timestamp":"2018. október. 01. 15:19","title":"Samuel L. Jackson a Ponyvaregényben osztja ki alaposan Kavanaugh-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad10f2e-9ed7-4b82-b8e8-22e919ea712d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világon most először találtak bizonyítékot arra a kutatók, hogy a második világháborús bombázások nemcsak a talajon, hanem a légkörben is okoztak károkat.","shortLead":"A világon most először találtak bizonyítékot arra a kutatók, hogy a második világháborús bombázások nemcsak a talajon...","id":"20181001_bombazas_masodik_vilaghaboru_legkor_ionoszfera_lokeshullam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ad10f2e-9ed7-4b82-b8e8-22e919ea712d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f3cf8fa-bade-4c5b-ada8-8d0407c61f90","keywords":null,"link":"/tudomany/20181001_bombazas_masodik_vilaghaboru_legkor_ionoszfera_lokeshullam","timestamp":"2018. október. 01. 11:03","title":"Bizonyíték találtak: olyan erősek voltak a II. világháborús bombázások, hogy még a világűrt is elérték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb9b0db9-34b2-4962-b2fd-263e97fc6020","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Így mindjárt többen juhászkodnának. ","shortLead":"Így mindjárt többen juhászkodnának. ","id":"20180930_Meghogy_unalmas_pasztorelet_Lehet_sportkocsival_is_terelni_a_birkakat__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb9b0db9-34b2-4962-b2fd-263e97fc6020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d797bd40-d7be-4259-8dd3-d70a1f57c0fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180930_Meghogy_unalmas_pasztorelet_Lehet_sportkocsival_is_terelni_a_birkakat__video","timestamp":"2018. szeptember. 30. 14:17","title":"Méghogy unalmas pásztorélet? Mindjárt más, ha sportkocsival lehet terelni a birkákat - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba34108d-84f6-4bf7-baf1-32ffdd6b0b5d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Mindenkinek joga van felvonulásokat, tüntetéseket szervezni vagy azokon részt venni, de van néhány változás az 1989-es verzióhoz képest.","shortLead":"Mindenkinek joga van felvonulásokat, tüntetéseket szervezni vagy azokon részt venni, de van néhány változás az 1989-es...","id":"20180930_1_ember__1_ember__gyules_hetfon_lep_eletbe_az_uj_gyulekezesi_torveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba34108d-84f6-4bf7-baf1-32ffdd6b0b5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f39cdc3c-54e8-4bae-9b6b-9e249fca4866","keywords":null,"link":"/itthon/20180930_1_ember__1_ember__gyules_hetfon_lep_eletbe_az_uj_gyulekezesi_torveny","timestamp":"2018. szeptember. 30. 11:49","title":"1 ember + 1 ember = gyűlés: hétfőn lép életbe az új gyülekezési törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57e6c8a6-d163-45e8-b07d-ebc45ee91ca8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mivel a tudósok nem nagyon remélhetik, hogy a közeljövőben marsi homokra tehetik a kezüket, előállították a sajátjukat.\r

","shortLead":"Mivel a tudósok nem nagyon remélhetik, hogy a közeljövőben marsi homokra tehetik a kezüket, előállították...","id":"20181001_Marsi_homokot_vehet_ha_akar_mindossze_20_dollarert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57e6c8a6-d163-45e8-b07d-ebc45ee91ca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b83381-b2f5-4d66-8b56-b0fceb3167f9","keywords":null,"link":"/elet/20181001_Marsi_homokot_vehet_ha_akar_mindossze_20_dollarert","timestamp":"2018. október. 01. 14:07","title":"Marsi homokot vehet, ha akar, mindössze 20 dollárért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]