[{"available":true,"c_guid":"27a8a632-d4cc-4783-935d-0de2a95a5323","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A katalán együttes bevétele a 2017/18-as idényben meghaladta az egymilliárd dollárt.","shortLead":"A katalán együttes bevétele a 2017/18-as idényben meghaladta az egymilliárd dollárt.","id":"20181002_barcelona_bevetel_egy_milliard_dollar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27a8a632-d4cc-4783-935d-0de2a95a5323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa2eaac7-41c6-4d1c-bd69-911bc191ae12","keywords":null,"link":"/sport/20181002_barcelona_bevetel_egy_milliard_dollar","timestamp":"2018. október. 02. 21:19","title":"Elképesztő rekordot döntött meg a Barcelona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f8358e-ec5c-4c8d-bb08-195c145b34a6","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Minden harmadik magyar háztartás hónapról hónapra küzd azért, hogy kifizesse a rezsit vagy a lakbért. A kormánynak ott kellene közbeavatkoznia, amikor az emberek elindulnak a hajléktalanság felé vezető úton, de csak a szociális dolgozók extrém munkabírásában lehet reménykedni – írja a Habitat for Humanity Magyarország lakhatási szegénységről szóló idei jelentése. Ennek a főbb megállapításait gyűjtöttük össze.","shortLead":"Minden harmadik magyar háztartás hónapról hónapra küzd azért, hogy kifizesse a rezsit vagy a lakbért. A kormánynak ott...","id":"20181002_lakhatas_Habitat_szegenyseg_hajlektalan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1f8358e-ec5c-4c8d-bb08-195c145b34a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dc29ac0-287e-44b1-9637-15ed1e1f42ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181002_lakhatas_Habitat_szegenyseg_hajlektalan","timestamp":"2018. október. 02. 17:30","title":"A kormány is látja, hogy százezreket fenyeget a hajléktalanság, de nem tesz semmit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb9df248-38fd-4724-a2be-f7397307306c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A világ legnagyobb internetes kiskereskedelmi vállalata november 1-jétől 15 dollárra emeli a minimális órabért az Egyesült Államokban dolgozó alkalmazottai számára, és lobbizni fog Washingtonban azért, hogy a jelenleg 7,25 dolláros szövetségi órabérminimumot emeljék. ","shortLead":"A világ legnagyobb internetes kiskereskedelmi vállalata november 1-jétől 15 dollárra emeli a minimális órabért...","id":"20181002_amazon_oraber_emelese_amerikaban_nagy_britanniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb9df248-38fd-4724-a2be-f7397307306c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c5d2953-64d2-49c3-9f2d-edeab44211b5","keywords":null,"link":"/kkv/20181002_amazon_oraber_emelese_amerikaban_nagy_britanniaban","timestamp":"2018. október. 02. 19:51","title":"Beadta a derekát az Amazon: nagyot emel az órabéreken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64dfdb65-2dcd-42e9-8622-562f47953c27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vonatok többsége a kelenföldi állomásról indul, amely az M4-es metróval és a budai fonódó villamosokkal érhető el.","shortLead":"A vonatok többsége a kelenföldi állomásról indul, amely az M4-es metróval és a budai fonódó villamosokkal érhető el.","id":"20181003_El_ne_felejtse_csutortoktol_ket_hetig_zarva_lesz_a_Deli_palyaudvar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64dfdb65-2dcd-42e9-8622-562f47953c27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31b54918-7206-4559-9858-890e379cb758","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_El_ne_felejtse_csutortoktol_ket_hetig_zarva_lesz_a_Deli_palyaudvar","timestamp":"2018. október. 03. 07:57","title":"El ne felejtse: csütörtöktől két hétig zárva lesz a Déli pályaudvar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d205720d-c9b4-40a7-a114-16f1538f81a7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Június végén Párizs közelében akartak merényletet végrehajtani iráni ellenzékiek ellen. Párizs szerint a tervezett akció hátterében a teheráni titkosszolgálat áll. ","shortLead":"Június végén Párizs közelében akartak merényletet végrehajtani iráni ellenzékiek ellen. Párizs szerint a tervezett...","id":"20181002_Franciaorszag_szerint_Iran_szervezett_egy_ellenzekiek_elleni_merenyletet_Parizs_mellett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d205720d-c9b4-40a7-a114-16f1538f81a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb3b6bed-1ed9-4a04-a3cb-b6d133f70096","keywords":null,"link":"/vilag/20181002_Franciaorszag_szerint_Iran_szervezett_egy_ellenzekiek_elleni_merenyletet_Parizs_mellett","timestamp":"2018. október. 02. 18:35","title":"Franciaország szerint Irán szervezett egy ellenzékiek elleni merényletet Párizs mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b41e9a3-403f-41d7-b216-cda5b913df62","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságok még mindig eltűntek után kutatnak a romok alatt, így ez a szám akár még nőhet is.","shortLead":"A hatóságok még mindig eltűntek után kutatnak a romok alatt, így ez a szám akár még nőhet is.","id":"20181002_1200_fole_emelkedett_az_indonez_foldrenges_aldozatainak_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b41e9a3-403f-41d7-b216-cda5b913df62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"767bdfcc-2ed6-42e3-bc77-6135a6a4479d","keywords":null,"link":"/vilag/20181002_1200_fole_emelkedett_az_indonez_foldrenges_aldozatainak_szama","timestamp":"2018. október. 02. 09:26","title":"1200 fölé emelkedett az indonéz földrengés áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f970a402-49aa-47d8-bda2-ca304d7e4d34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem hagyta szó nélkül az LMP-ből kilépő Szél Bernadett távozását legnagyobb pártbeli kritikusa, Sallai R. Benedek. A LMP volt országos elnökségi titkára szerint Szél a pártban \"jó ideje csak rombolt, pusztított\" és saját, LMP-n kívüli jövőjét építette fel, a szervezet megállíthatatlan összeomlása azonban nemcsak az ő hibája, hanem a tagságé is, amely asszisztált ehhez. ","shortLead":"Nem hagyta szó nélkül az LMP-ből kilépő Szél Bernadett távozását legnagyobb pártbeli kritikusa, Sallai R. Benedek...","id":"20181002_LMP_sallai_robert_benedek_szel_bernadett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f970a402-49aa-47d8-bda2-ca304d7e4d34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f0f586-dd0f-46c4-a285-0b38db4b38a0","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_LMP_sallai_robert_benedek_szel_bernadett","timestamp":"2018. október. 02. 13:35","title":"\"Fészbuk harcosok, szobaforradalmárok, most megehetitek, amit főztetek!\" – Szél kilépése apropóján temeti az LMP-t a volt titkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aec892f6-12b4-4965-b991-21e13644c5ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az még nem világos, hogy Tamás Róbert az elmúlt hónapok intézmény körüli botrányai miatt távozik-e. Egyesek furcsa egybeesésnek tartják, hogy a szakember éppen az egészségügyi államtitkár lemondása napján közölte a döntését, májusban ugyanis őt magát is államtitkár-esélyesként emlegették. ","shortLead":"Az még nem világos, hogy Tamás Róbert az elmúlt hónapok intézmény körüli botrányai miatt távozik-e. Egyesek furcsa...","id":"20181003_Lemondott_a_Honvedkorhaz_orvosigazgatoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aec892f6-12b4-4965-b991-21e13644c5ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95fe2e3d-4ca7-41ac-9d5e-c08b64d69a1c","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Lemondott_a_Honvedkorhaz_orvosigazgatoja","timestamp":"2018. október. 03. 15:39","title":"Lemondott a Honvédkórház orvosigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]