[{"available":true,"c_guid":"7ca5c63c-cb9e-4d92-989b-6fb79d2b1f83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Halott üstökös lehet a halálfejes űrszikla.","shortLead":"Halott üstökös lehet a halálfejes űrszikla.","id":"20181002_Lekesi_a_Halloweent_a_koponya_alaku_aszteroida","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ca5c63c-cb9e-4d92-989b-6fb79d2b1f83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d9d019c-2d9e-42c2-8986-6345cac8ea4e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181002_Lekesi_a_Halloweent_a_koponya_alaku_aszteroida","timestamp":"2018. október. 02. 10:51","title":"Lekési a Halloweent a koponya alakú aszteroida","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50796dcb-ddfa-4f85-9364-cecb69e88318","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hátra lehet dőlni, és figyelni, ahogy az Apple vs. Qualcomm saga folytatódik: a hosszas jogviták újabb fejezeteként most épp a Qualcomm döntött úgy, hogy bepereli az Apple-t.","shortLead":"Hátra lehet dőlni, és figyelni, ahogy az Apple vs. Qualcomm saga folytatódik: a hosszas jogviták újabb fejezeteként...","id":"20181001_qualcomm_apple_iphone_szabadalomsertes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50796dcb-ddfa-4f85-9364-cecb69e88318&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70846d3e-03ed-4351-8cd6-b1dfd9b14de1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181001_qualcomm_apple_iphone_szabadalomsertes","timestamp":"2018. október. 01. 17:03","title":"Lopott az Apple a Qualcommtól, hogy jobbak legyenek az iPhone-ok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"939f8d1f-5b59-4f25-a041-769c7714e8b9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181002_Irodajaban_fogadta_Nadas_Petert_a_nemet_elnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=939f8d1f-5b59-4f25-a041-769c7714e8b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae5f140f-3207-4997-b601-f4f8ad96807b","keywords":null,"link":"/kultura/20181002_Irodajaban_fogadta_Nadas_Petert_a_nemet_elnok","timestamp":"2018. október. 02. 21:18","title":"Irodájában fogadta Nádas Pétert a német elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78a1bd46-a6dd-4680-8a57-9c9a705de968","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A tőzsdék jól reagáltak a váltásra, de még mindig a mélyben a világ valaha legnagyobb cégóriása.","shortLead":"A tőzsdék jól reagáltak a váltásra, de még mindig a mélyben a világ valaha legnagyobb cégóriása.","id":"20181001_Nem_tudott_csodat_tenni_egy_ev_utan_kirugtak_a_GE_vezeret","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78a1bd46-a6dd-4680-8a57-9c9a705de968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"715ce0ab-ef64-4117-9a20-560bdab37803","keywords":null,"link":"/kkv/20181001_Nem_tudott_csodat_tenni_egy_ev_utan_kirugtak_a_GE_vezeret","timestamp":"2018. október. 01. 19:30","title":"Nem tudott csodát tenni, egy év után kirúgták a GE vezérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f970a402-49aa-47d8-bda2-ca304d7e4d34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem hagyta szó nélkül az LMP-ből kilépő Szél Bernadett távozását legnagyobb pártbeli kritikusa, Sallai R. Benedek. A LMP volt országos elnökségi titkára szerint Szél a pártban \"jó ideje csak rombolt, pusztított\" és saját, LMP-n kívüli jövőjét építette fel, a szervezet megállíthatatlan összeomlása azonban nemcsak az ő hibája, hanem a tagságé is, amely asszisztált ehhez. ","shortLead":"Nem hagyta szó nélkül az LMP-ből kilépő Szél Bernadett távozását legnagyobb pártbeli kritikusa, Sallai R. Benedek...","id":"20181002_LMP_sallai_robert_benedek_szel_bernadett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f970a402-49aa-47d8-bda2-ca304d7e4d34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f0f586-dd0f-46c4-a285-0b38db4b38a0","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_LMP_sallai_robert_benedek_szel_bernadett","timestamp":"2018. október. 02. 13:35","title":"\"Fészbuk harcosok, szobaforradalmárok, most megehetitek, amit főztetek!\" – Szél kilépése apropóján temeti az LMP-t a volt titkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cc39fa7-e268-4923-b8b6-5854dadc7858","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az örmény származású francia sanzonénekes, zeneszerző és színész 94 éves volt.","shortLead":"Az örmény származású francia sanzonénekes, zeneszerző és színész 94 éves volt.","id":"20181001_Meghalt_Charles_Aznavour_francia_sanzonenekes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cc39fa7-e268-4923-b8b6-5854dadc7858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1082368-f7e6-45cd-9da1-bff55e19cfb6","keywords":null,"link":"/kultura/20181001_Meghalt_Charles_Aznavour_francia_sanzonenekes","timestamp":"2018. október. 01. 14:22","title":"Meghalt Charles Aznavour, francia sanzonénekes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d85a2edb-a9d9-41a9-ba26-fa351a18cc1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt államtitkár Csepreghy és Rákay mellett tulajdonos lett Bada János is.","shortLead":"A volt államtitkár Csepreghy és Rákay mellett tulajdonos lett Bada János is.","id":"20181001_Radiot_vett_Rakay_Philip_es_Csepreghy_Nandor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d85a2edb-a9d9-41a9-ba26-fa351a18cc1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"077b549e-33e6-4234-ad42-c42ebe52788c","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Radiot_vett_Rakay_Philip_es_Csepreghy_Nandor","timestamp":"2018. október. 01. 17:05","title":"Rádiót vett Rákay Philip és Csepreghy Nándor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bba8ff4c-7f36-4cb3-9131-79a60920a214","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"James Mattis védelmi miniszternek és John Richardson admirálisnak is küldtek egy-egy ricines levelet. ","shortLead":"James Mattis védelmi miniszternek és John Richardson admirálisnak is küldtek egy-egy ricines levelet. ","id":"20181002_Eros_merget_kuldtek_a_Pentagonba_a_vedelmi_miniszternek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bba8ff4c-7f36-4cb3-9131-79a60920a214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98bd3b44-d78b-4b6a-9bef-22d11bdf9385","keywords":null,"link":"/vilag/20181002_Eros_merget_kuldtek_a_Pentagonba_a_vedelmi_miniszternek","timestamp":"2018. október. 02. 21:38","title":"Erős mérget küldtek a Pentagonba a védelmi miniszternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]