Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6dbd013f-8724-4ceb-98ab-5b67fbec5ae6","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A Sorsok Háza koncepciója szó szerint félkész, vagyis 50-60 százalékban tekinthető csak véglegesnek – tudta meg a hvg.hu. A tervezett kiállítás mégis rengeteg bírálatot kapott az elmúlt hetekben. Azt egyelőre nem tudni, hogy a történelemhamisítással vádolt eredeti terveket átdolgozzák-e, vagy csak kiegészítik azokat. ","shortLead":"A Sorsok Háza koncepciója szó szerint félkész, vagyis 50-60 százalékban tekinthető csak véglegesnek – tudta meg...","id":"20181002_sorsok_haza_schmidt_maria_koves_slomo_mazsihisz_jad_vasem_holokauszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dbd013f-8724-4ceb-98ab-5b67fbec5ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89132368-65ed-427f-96ee-ffb65e530b80","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_sorsok_haza_schmidt_maria_koves_slomo_mazsihisz_jad_vasem_holokauszt","timestamp":"2018. október. 02. 06:30","title":"Holokauszt-látványpark? A Sorsok Háza a tűzzel játszik, ha a gyors borzongásra épít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01a9a6b4-4b7d-40ff-a90b-cdbf167c9948","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy tanulmány szerint a film negatív kritikusainak több mint fele a közösségi médiában nem is valós felhasználó volt, csak politikai propagandára használta fel a Star Wars-filmről szóló vitát. ","shortLead":"Egy tanulmány szerint a film negatív kritikusainak több mint fele a közösségi médiában nem is valós felhasználó volt...","id":"20181002_Valojaban_orosz_trollok_huztak_le_Az_utolso_jediket_a_kozossegi_mediaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01a9a6b4-4b7d-40ff-a90b-cdbf167c9948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eff79d6-45ff-4217-9f2f-b4f5879661e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181002_Valojaban_orosz_trollok_huztak_le_Az_utolso_jediket_a_kozossegi_mediaban","timestamp":"2018. október. 02. 20:55","title":"Valójában orosz trollok húzták le Az utolsó jediket a közösségi médiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fűtés nélkül, 5-6 fokban aludtak a gyerekek. A korábbi LMP-képviselő helyszíni videóban számolt be az állapotokról, majd üzent is a kormánynak.","shortLead":"Fűtés nélkül, 5-6 fokban aludtak a gyerekek. A korábbi LMP-képviselő helyszíni videóban számolt be az állapotokról...","id":"20181003_Szel_Bernadett_videoja_utan_azonnal_meg_is_csinaltak_a_foti_gyermekotthon_kazanjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c876007-28e5-46ea-b18a-2826bc63d638","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Szel_Bernadett_videoja_utan_azonnal_meg_is_csinaltak_a_foti_gyermekotthon_kazanjat","timestamp":"2018. október. 03. 11:15","title":"Szél Bernadett videója után azonnal meg is csinálták a fóti gyermekotthon kazánját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c06dccda-fd0e-4cb5-a1d5-5b43de85fcd6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A legnagyobb ingatlanpiaci kavarás közepette ez a szegmens kiszámítható éveket él. ","shortLead":"A legnagyobb ingatlanpiaci kavarás közepette ez a szegmens kiszámítható éveket él. ","id":"20181003_Afakivezetes_Munkaerohiany_Van_olyan_haztipus_amit_nem_erintenek_ezek_a_problemak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c06dccda-fd0e-4cb5-a1d5-5b43de85fcd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51affb3d-8c92-4078-9fb2-525cc09c897b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181003_Afakivezetes_Munkaerohiany_Van_olyan_haztipus_amit_nem_erintenek_ezek_a_problemak","timestamp":"2018. október. 03. 11:31","title":"Áfakivezetés? Munkaerőhiány? Van olyan háztípus, amit nem érintenek ezek a problémák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d205720d-c9b4-40a7-a114-16f1538f81a7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Június végén Párizs közelében akartak merényletet végrehajtani iráni ellenzékiek ellen. Párizs szerint a tervezett akció hátterében a teheráni titkosszolgálat áll. ","shortLead":"Június végén Párizs közelében akartak merényletet végrehajtani iráni ellenzékiek ellen. Párizs szerint a tervezett...","id":"20181002_Franciaorszag_szerint_Iran_szervezett_egy_ellenzekiek_elleni_merenyletet_Parizs_mellett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d205720d-c9b4-40a7-a114-16f1538f81a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb3b6bed-1ed9-4a04-a3cb-b6d133f70096","keywords":null,"link":"/vilag/20181002_Franciaorszag_szerint_Iran_szervezett_egy_ellenzekiek_elleni_merenyletet_Parizs_mellett","timestamp":"2018. október. 02. 18:35","title":"Franciaország szerint Irán szervezett egy ellenzékiek elleni merényletet Párizs mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23657714-07a1-4477-9622-2c1e4ce21931","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Czira Szabolcs 1987-től volt tagja az állampártnak, nyilvántartó lapja szerint a feladata az volt, hogy hangulatjelentéseket írjon.","shortLead":"Czira Szabolcs 1987-től volt tagja az állampártnak, nyilvántartó lapja szerint a feladata az volt...","id":"20181002_MSZMPtag_volt_a_Sargentinijelentest_lekommunistazo_nagykorosi_polgarmester","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23657714-07a1-4477-9622-2c1e4ce21931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f91dc834-fa4c-4c9f-b90f-e6244f615263","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_MSZMPtag_volt_a_Sargentinijelentest_lekommunistazo_nagykorosi_polgarmester","timestamp":"2018. október. 02. 19:30","title":"MSZMP-tag volt a Sargentini-jelentést lekommunistázó nagykőrösi polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2e4e7d-9573-427b-817d-0945c72444ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagykőrös polgármestere szerint felszólítás nélkül, önként ítélte el a Sargentini-jelentést a képviselő-testülete.","shortLead":"Nagykőrös polgármestere szerint felszólítás nélkül, önként ítélte el a Sargentini-jelentést a képviselő-testülete.","id":"20181002_Sargentinijelentes_Nagykoros_hatarozatban_itelte_el_a_kommunista_hangvetelu_aljamunkat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c2e4e7d-9573-427b-817d-0945c72444ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c0b827c-d88d-4844-8897-5ab1561dcd69","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Sargentinijelentes_Nagykoros_hatarozatban_itelte_el_a_kommunista_hangvetelu_aljamunkat","timestamp":"2018. október. 02. 10:05","title":"Sargentini-jelentés: Nagykőrös határozatban ítélte el a „kommunista hangvételű aljamunkát”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26a17d82-ea99-4450-a03a-63d549e7bab0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Frank-Walter Steinmeier szerint az illiberális demokrácia önellentmondás, mert a demokrácia vagy liberális, vagy nem demokrácia, mondta, hozzátéve, ehhez elég megnézni Orbán tusnádfürdői beszédét.","shortLead":"Frank-Walter Steinmeier szerint az illiberális demokrácia önellentmondás, mert a demokrácia vagy liberális, vagy nem...","id":"20181001_A_demokracia_elrettento_peldajakent_emlegette_Orbant_a_nemet_allamfo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26a17d82-ea99-4450-a03a-63d549e7bab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de15e470-3cdc-4ea1-ac96-860ff9b8cc80","keywords":null,"link":"/vilag/20181001_A_demokracia_elrettento_peldajakent_emlegette_Orbant_a_nemet_allamfo","timestamp":"2018. október. 01. 22:10","title":"A demokrácia elrettentő példájaként emlegette Orbánt a német államfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]