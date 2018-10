Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71d7f5c0-fead-4909-bc58-49e430bb6e80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTA politikai okokból több előadást is letiltott a Magyar Tudomány Ünnepére tervezettek közül, az elnök szerint a túlzott óvatosságból fakadt a döntés. Lehet, hogy ő máshogy döntött volna, de nála nem fellebbezett senki.","shortLead":"Az MTA politikai okokból több előadást is letiltott a Magyar Tudomány Ünnepére tervezettek közül, az elnök szerint...","id":"20181004_Oninterjut_keszitett_az_MTA_az_elnok_szerint_nem_cenzuraztak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71d7f5c0-fead-4909-bc58-49e430bb6e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ed00f85-69c9-4000-a435-d402509405d1","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Oninterjut_keszitett_az_MTA_az_elnok_szerint_nem_cenzuraztak","timestamp":"2018. október. 04. 15:49","title":"Öninterjút készített az MTA, az elnök szerint nem tiltottak és nem cenzúráztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2ea13cf-6539-4724-9b0e-01d8fe8dc7bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Saját játékstreaming szolgáltatást fejlesztett a Google, amely egy távoli gépparkra bízza az erőforrásigényes videojátékok futtatását. A Project Streamet a napokban kezdik el tesztelni az Egyesült Államokban. ","shortLead":"Saját játékstreaming szolgáltatást fejlesztett a Google, amely egy távoli gépparkra bízza az erőforrásigényes...","id":"20181002_google_project_stream_chrome_videojatek_tavoli_szerver_assassins_creed_odyssey","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2ea13cf-6539-4724-9b0e-01d8fe8dc7bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b67c8e34-fda7-4dc6-9fe9-8417ba31889b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181002_google_project_stream_chrome_videojatek_tavoli_szerver_assassins_creed_odyssey","timestamp":"2018. október. 02. 20:03","title":"Nem kell méregdrága számítógép, a régi PC-ken is elfutnak az új játékok – csak legyen gyors internete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a5eeb92-6d61-4fa6-b546-62590fd796be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két amerikai és egy brit tudós, Frances H. Arnold, George P. Smith és Gregory P. Winter kapta idén a kémiai Nobel-díjat. Az indoklás szerint a három tudós az evolúció mechanizmusát felhasználva ért el úttörő eredményeket kutatásaiban, amelyek gyakorlati haszna ma már a gyógyszergyártáson át az üzemanyag-előállításig megfigyelhető.","shortLead":"Két amerikai és egy brit tudós, Frances H. Arnold, George P. Smith és Gregory P. Winter kapta idén a kémiai...","id":"20181003_Az_evoluciot_felhasznalo_kutatas_kapta_az_idei_kemiai_Nobeldijat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a5eeb92-6d61-4fa6-b546-62590fd796be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff83b459-c241-4906-bf68-1f9b87332a24","keywords":null,"link":"/tudomany/20181003_Az_evoluciot_felhasznalo_kutatas_kapta_az_idei_kemiai_Nobeldijat","timestamp":"2018. október. 03. 12:43","title":"Kihasználták az evolúció erejét: hárman kapták idén a kémiai Nobel-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cb55369-4978-41d8-8f68-ae839983b02f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színművész a Magyar Narancsnak adott interjút, amelyben beszélt színházról, a nagy szájáról, díjakról és rendszerkritikusságról.","shortLead":"A színművész a Magyar Narancsnak adott interjút, amelyben beszélt színházról, a nagy szájáról, díjakról és...","id":"20181004_hernadi_judit_magyar_narancs_interju_rendszerkritikussag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2cb55369-4978-41d8-8f68-ae839983b02f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13163f47-d496-4879-b599-852b71a6b868","keywords":null,"link":"/kultura/20181004_hernadi_judit_magyar_narancs_interju_rendszerkritikussag","timestamp":"2018. október. 04. 13:14","title":"Hernádi Judit: \"Itt háború van\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f8b2a2-700a-4e26-af62-7df5190b9ae1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Jogerősen négy és fél év börtönbüntetésre ítélte a spanyol legfelsőbb bíróság szerdán Rodridgo Ratót, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) volt spanyol vezetőjét, egykori gazdasági minisztert.","shortLead":"Jogerősen négy és fél év börtönbüntetésre ítélte a spanyol legfelsőbb bíróság szerdán Rodridgo Ratót, a Nemzetközi...","id":"20181003_sikkasztas_miatt_bebortonzik_az_imf_volt_vezetojet_rodrigo_ratot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1f8b2a2-700a-4e26-af62-7df5190b9ae1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b6247c-f6a9-4758-8841-4ac2ad140dc2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181003_sikkasztas_miatt_bebortonzik_az_imf_volt_vezetojet_rodrigo_ratot","timestamp":"2018. október. 03. 16:19","title":"Sikkasztás miatt bebörtönzik az IMF volt vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Hivatali vesztegetés és hivatali vesztegetés elfogadása miatt.","shortLead":"Hivatali vesztegetés és hivatali vesztegetés elfogadása miatt.","id":"20181002_jobbik_feljelentes_hivatali_vesztegetes_orban_viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ffe0a5a-159e-4fff-97b2-758c5a0f9615","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_jobbik_feljelentes_hivatali_vesztegetes_orban_viktor","timestamp":"2018. október. 02. 17:47","title":"A Jobbik is feljelenti a luxusrepülőző Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kivilágítatlanul száguldott az M3-as autópályán, majd behajtott egy településre, ahol szinte minden KRESZ-szabályt megszegett, majd a rendőrautónak is nekihajtott.","shortLead":"Kivilágítatlanul száguldott az M3-as autópályán, majd behajtott egy településre, ahol szinte minden KRESZ-szabályt...","id":"20181004_Vadat_emeltek_a_ferfi_ellen_aki_szaguldva_menekult_a_rendorok_elol_egyikuket_majdnem_el_is_utotte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08511e47-a8af-45b9-84a1-0057d0a87a8d","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Vadat_emeltek_a_ferfi_ellen_aki_szaguldva_menekult_a_rendorok_elol_egyikuket_majdnem_el_is_utotte","timestamp":"2018. október. 04. 10:31","title":"Vádat emeltek a férfi ellen, aki száguldva menekült a rendőrök elől, egyiküket majdnem el is ütötte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Policy Agenda a létszámokat és a béreket vetette össze a tíz évvel ezelőttiekkel.","shortLead":"A Policy Agenda a létszámokat és a béreket vetette össze a tíz évvel ezelőttiekkel.","id":"20181004_Porhintes_volt_eddig_a_burokraciacsokkentes_folyamatosan_nott_a_letszam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee659cd4-d84a-4ec8-a963-8ca369da46d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181004_Porhintes_volt_eddig_a_burokraciacsokkentes_folyamatosan_nott_a_letszam","timestamp":"2018. október. 04. 05:50","title":"Porhintés volt eddig a bürokráciacsökkentés, folyamatosan nőtt a létszám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]