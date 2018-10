Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5989dd56-b855-48ff-b42c-1c136de80ff9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amikor a Rocky Mountain High School öregdiákjai megtudták, hogy egykori szeretett kórusvezetőjük, Barbara Lueck daganatos megbetegedésben szenved, Facebook-csoportban gyűltek össze, hogy kitalálják, hogyan segíthetnének.","shortLead":"Amikor a Rocky Mountain High School öregdiákjai megtudták, hogy egykori szeretett kórusvezetőjük, Barbara Lueck...","id":"20181003_Diakok_korus_korusvezeto_rakos_megbetegedes_felvetel_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5989dd56-b855-48ff-b42c-1c136de80ff9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25353af2-fd6a-4807-817a-6f92547c724e","keywords":null,"link":"/elet/20181003_Diakok_korus_korusvezeto_rakos_megbetegedes_felvetel_video","timestamp":"2018. október. 03. 16:56","title":"Ötven volt diákja énekelt a rákbeteg kórusvezetőnek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3fcaba0-8c23-46f8-a277-ed889557c0b8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Emberi Erőforrások Minisztériumának közleménye szerint közös megegyezéssel szűnik meg a megbízatása.","shortLead":"Az Emberi Erőforrások Minisztériumának közleménye szerint közös megegyezéssel szűnik meg a megbízatása.","id":"20181004_hivatalos_prohle_gergely_tavozik_a_petofi_irodalmi_muzeum_elerol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3fcaba0-8c23-46f8-a277-ed889557c0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7836c6be-199b-48bd-92a4-820049dd9f1e","keywords":null,"link":"/kultura/20181004_hivatalos_prohle_gergely_tavozik_a_petofi_irodalmi_muzeum_elerol","timestamp":"2018. október. 04. 11:29","title":"Hivatalos: Prőhle Gergely távozik a Petőfi Irodalmi Múzeum éléről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"568ee94d-fb72-4f88-8727-7aab853e8e33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lázár János, Balog Zoltán és Simicskó István is nagyjából ennyivel vigasztalódhatott, de ez aprópénz ahhoz képest, ami a mostani kormány minisztereire vár majd, ha kitöltik a hivatali idejüket. ","shortLead":"Lázár János, Balog Zoltán és Simicskó István is nagyjából ennyivel vigasztalódhatott, de ez aprópénz ahhoz képest, ami...","id":"20181004_Atlag_66_millios_lelepesi_penzt_kaptak_Orban_tavozo_miniszterei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=568ee94d-fb72-4f88-8727-7aab853e8e33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"880a421a-f424-486d-83a3-6e72ee1f8c29","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Atlag_66_millios_lelepesi_penzt_kaptak_Orban_tavozo_miniszterei","timestamp":"2018. október. 04. 14:02","title":"6,6 milliós lelépési pénzt kaptak Orbán távozó miniszterei ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fűtés nélkül, 5-6 fokban aludtak a gyerekek. A korábbi LMP-képviselő helyszíni videóban számolt be az állapotokról, majd üzent is a kormánynak.","shortLead":"Fűtés nélkül, 5-6 fokban aludtak a gyerekek. A korábbi LMP-képviselő helyszíni videóban számolt be az állapotokról...","id":"20181003_Szel_Bernadett_videoja_utan_azonnal_meg_is_csinaltak_a_foti_gyermekotthon_kazanjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c876007-28e5-46ea-b18a-2826bc63d638","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Szel_Bernadett_videoja_utan_azonnal_meg_is_csinaltak_a_foti_gyermekotthon_kazanjat","timestamp":"2018. október. 03. 11:15","title":"Szél Bernadett videója után azonnal meg is csinálták a fóti gyermekotthon kazánját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77a06476-6212-4a1b-a13f-30ea173d8a5d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hogyan lehet a legkisebb közteher mellett vagy köztehermentesen támogatni súlyosan beteg, drága gyógykezelést igénylő betegeket? Ezt mutatta be az Adózóna.","shortLead":"Hogyan lehet a legkisebb közteher mellett vagy köztehermentesen támogatni súlyosan beteg, drága gyógykezelést igénylő...","id":"20181003_Az_adozasnal_is_jol_jarhat_aki_betegek_gyogyitasat_tamogatja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77a06476-6212-4a1b-a13f-30ea173d8a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34cbb650-28c4-4a08-93c5-7476ce6a400f","keywords":null,"link":"/kkv/20181003_Az_adozasnal_is_jol_jarhat_aki_betegek_gyogyitasat_tamogatja","timestamp":"2018. október. 03. 09:27","title":"Az adózásnál is jól járhat, aki betegek gyógyítását támogatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa5172f-3327-4d80-adcd-32de0f32411b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Hamász vezetője meglepő interjúban közölte: háborúval semmit sem lehet elérni.","shortLead":"A Hamász vezetője meglepő interjúban közölte: háborúval semmit sem lehet elérni.","id":"20181004_Veget_er_az_Izraelellenes_palesztin_terror","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fa5172f-3327-4d80-adcd-32de0f32411b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e1dae03-585f-4a69-8167-7e6227ea8159","keywords":null,"link":"/vilag/20181004_Veget_er_az_Izraelellenes_palesztin_terror","timestamp":"2018. október. 04. 10:45","title":"Véget ér az Izrael-ellenes palesztin terror?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd8e782e-4422-40ac-9047-e8c5a083efef","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Még mindig nagyon sok a betöltetlen háziorvosi praxis Magyarországon. Borsodban és Jász-Nagykun-Szolnok megyében hiányzik a legtöbb szakember az ellátásból. Közben tömegével hirdetik eladásra körzetüket a még praktizáló háziorvosok.","shortLead":"Még mindig nagyon sok a betöltetlen háziorvosi praxis Magyarországon. Borsodban és Jász-Nagykun-Szolnok megyében...","id":"20181004_Nem_hulyek_kijonni_falura__18_telepulesen_13_eve_nincs_orvos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd8e782e-4422-40ac-9047-e8c5a083efef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51b24000-7eda-4426-9cc4-8af6967418dc","keywords":null,"link":"/kkv/20181004_Nem_hulyek_kijonni_falura__18_telepulesen_13_eve_nincs_orvos","timestamp":"2018. október. 04. 15:35","title":"Egy garázs áráért sem kell praxis – 18 településen 13 éve nincs orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"739ae9f2-870f-4b0f-8a08-c27fde9bc83e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A budakalászi rendőrök elfogták és gyanúsítottként kihallgattak egy 23 éves férfit.","shortLead":"A budakalászi rendőrök elfogták és gyanúsítottként kihallgattak egy 23 éves férfit.","id":"20181003_rendorseg_autolopas_lopott_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=739ae9f2-870f-4b0f-8a08-c27fde9bc83e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bb3aee7-99b0-4b08-a0b3-4531eb45679b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181003_rendorseg_autolopas_lopott_auto","timestamp":"2018. október. 03. 06:41","title":"Csak beugrott a húsboltba a budapesti sofőr, azonnal ellopták az autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]