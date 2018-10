Cáfolhatatlan bizonyítékok kerültek elő arról, hogy Habony Árpád miniszterelnöki tanácsadó körének is köze volt a sokat bírált letelepedési kötvényprogramhoz. Az elmúlt években többször is lehetett arról hallani, hogy Habonyhoz köthető üzletemberek is jól kerestek a letelepedési kötvényeken, de ezek az állítások csak közvetett bizonyítékokon alapultak. Most azonban a Direkt36 birtokába kerültek olyan dokumentumok, amelyekből egyértelműen kiderül: egy, a tanácsadóval szoros baráti és üzleti viszonyban álló grúz–izraeli üzletember is részt vett a kötvények árusításában.

A dokumentumok szerint a Shabtai Michaelihez (övé egyébként a Princess pékséglánc is) köthető VolDan Investment Limited nevű cég Oroszországban árusított letelepedési kötvényeket. A Direkt36 az üzletember érintettségét egy kötvényvásárlásról kiállított, 300 ezer euróról szóló számlával támasztja alá, amelyen a VolDan pecsétjénél Shabtai Michaeli neve és aláírása szerepel, de több, kötvényvásárlással kapcsolatos levelezésben is feltűnik a férfi privát Gmail-es címe. Michaeli tagadta, hogy köze lenne a dologhoz, még az újságírók kérdéseit sem volt hajlandó meghallgatni.

A Direkt36 szerint viszont nem csak neki, hanem egy budapesti ügyvédi irodának is köze volt a kötvénybizniszhez. Nem is akármelyiknek: az ügyben érintett iroda azé a Kosik Kristófé, akiről már korábban is tudni lehetett, hogy köze van a dolgozhoz: az ő irodája intézte az egyik letelepedésikötvény-forgalmazó, az Arton Capital Hungary Kft. hivatalos ügyeit. Most azonban az is világossá vált, hogy az iroda a VolDan nevű céggel is kapcsolatban áll: az egyik dolgozó ugyanis a munkahelyi, drkosik.com-os végződésű e-mail címéről küldött levelet a VolDan egyik dolgozójának, mégpedig egy adott kötvényvásárláshoz szükséges dokumentumokkal kapcsolatban. Kosik Kristóf egyébként több szálon is kötődik a magyar politikai elithez, irodájával korábban szerződött a Fidesz frakció, a Miniszterelnöki Kabinetiroda, az Index információi szerint pedig a kötvényprogramot kezdeményező Rogán Antalt is képviselték egy perben.

A kötvényprogram Rogán Antal nevéhez köthető, azt a politikus még a parlament gazdasági bizottságának vezetőjeként kezdeményezte 2012-ben. A kötvények forgalmazására a gazdasági bizottság nyílt pályáztatás nélkül választott ki néhány, jellemzően offshore hátterű, átláthatatlan tulajdonosi struktúrájú céget. Ezek a vállalkozások milliárdokat kereshettek az ügyfeleknek felszámolt 40-60 ezer eurós kezelési költségen, de közben a magyar állam akár 30 milliárd forintot is bukhatott a programon.