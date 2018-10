A holland szélsőjobb vezére szerint Orbán barátok nélkül üldögél az Európai Néppártban.

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3bc3ab33-3d7a-4e81-9391-ad09c113b3ff","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Tropicana jól járt a költözéssel.","shortLead":"A Tropicana jól járt a költözéssel.","id":"20181013_Egy_Tiborcz_Istvanhoz_kotheto_epuletben_lelt_uj_otthonra_Andy_Vajna_egyik_kaszinoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bc3ab33-3d7a-4e81-9391-ad09c113b3ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ee63d19-c91a-457b-902c-1559561cac9d","keywords":null,"link":"/kkv/20181013_Egy_Tiborcz_Istvanhoz_kotheto_epuletben_lelt_uj_otthonra_Andy_Vajna_egyik_kaszinoja","timestamp":"2018. október. 13. 11:47","title":"Egy Tiborcz Istvánhoz köthető épületben lelt új otthonra Andy Vajna egyik kaszinója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szijjártó megállapodott a lengyel külügyminiszterrel, hogy kölcsönösen támogatják egymást. ","shortLead":"Szijjártó megállapodott a lengyel külügyminiszterrel, hogy kölcsönösen támogatják egymást. ","id":"20181015_Magyarorszag_megvetozza_a_lengyelek_elleni_EUs_eljarast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6916cb1a-431d-4c7f-9f6e-bc9d2dffa03b","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_Magyarorszag_megvetozza_a_lengyelek_elleni_EUs_eljarast","timestamp":"2018. október. 15. 06:58","title":"Magyarország megvétózza a lengyelek elleni EU-s eljárást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dd4b851-3593-4f7e-b3d9-9f376b6ed947","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Várhatóan csökkennek az üzemanyagárak Magyarországon a jövő héten.","shortLead":"Várhatóan csökkennek az üzemanyagárak Magyarországon a jövő héten.","id":"20181014_Uzemanyagar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2dd4b851-3593-4f7e-b3d9-9f376b6ed947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cbf6cac-dec1-497e-85fa-a68539ea45e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181014_Uzemanyagar","timestamp":"2018. október. 14. 09:47","title":"Csökkenie kéne most a benzinárnak, mondjuk miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b72d27b6-0347-4ffd-874d-023caeffe4dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Finoman szólva sem álltak az okostelefonok által hozott új kor élére a nagy elemgyártók, de végül a \"nyuszis\" vállalatot is elérte a korszellem. A Duracell ígérete szerint vésztöltőjük akár 72 órára elegendő energiával képes ellátni egy okostelefont.","shortLead":"Finoman szólva sem álltak az okostelefonok által hozott új kor élére a nagy elemgyártók, de végül a \"nyuszis\"...","id":"20181013_duracell_kulso_akkumulator_powerbank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b72d27b6-0347-4ffd-874d-023caeffe4dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b5ad083-86e8-4239-b21e-f81628f869eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20181013_duracell_kulso_akkumulator_powerbank","timestamp":"2018. október. 13. 14:03","title":"Kicsit elaludt a Duracell, de végül csak előállt egy használható külső akkumulátorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a786c78-10ad-4b4c-9021-dd5cc1771e5a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A reklámújságokra kivetett termékdíj 3,5-szeres emelése nemcsak a nyomdaiparnak jelentene súlyos csapást, de a vásárlók is vesztenének rajta, akár még áremelkedéshez is vezethet a reklámanyagok drágítása. ","shortLead":"A reklámújságokra kivetett termékdíj 3,5-szeres emelése nemcsak a nyomdaiparnak jelentene súlyos csapást, de a vásárlók...","id":"20181013_Kivereztetett_reklamujsagok_Egy_teljes_iparagnak_es_a_vasarloknak_is_betenne_a_kormany_uj_terve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a786c78-10ad-4b4c-9021-dd5cc1771e5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bd4746a-c79a-4380-a1e6-512f461287c0","keywords":null,"link":"/kkv/20181013_Kivereztetett_reklamujsagok_Egy_teljes_iparagnak_es_a_vasarloknak_is_betenne_a_kormany_uj_terve","timestamp":"2018. október. 13. 16:54","title":"Kivéreztetett reklámújságok? Egy teljes iparágnak és a vásárlóknak is betenne a kormány új terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8cd34d8-3dfb-4675-a861-bccd1772b6bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Walmart szerint váratlan krízishelyzetekben lehet nagy segítség a bevásárlókocsik chipezése. Az ötlet ellenzői szerint a fejlesztés több szempontból is problémás.","shortLead":"A Walmart szerint váratlan krízishelyzetekben lehet nagy segítség a bevásárlókocsik chipezése. Az ötlet ellenzői...","id":"20181014_biometrikus_adat_szenzor_szivritmus_testho_pulzus_walmart_bevasarlokocsi_szabadalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8cd34d8-3dfb-4675-a861-bccd1772b6bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21d23eb9-9e74-402b-90e9-6a786191c2fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20181014_biometrikus_adat_szenzor_szivritmus_testho_pulzus_walmart_bevasarlokocsi_szabadalom","timestamp":"2018. október. 14. 15:03","title":"Mit szólna, ha a Tesco chipet tenne minden bevásárlókocsira? Amerikában már ez is felmerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"705f0fa0-a2bc-44d1-ba03-a4f3d708cb9f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mondjuk, kell hozzá egy 1300 lóerős motor is.","shortLead":"Mondjuk, kell hozzá egy 1300 lóerős motor is.","id":"20181013_kettes_golf_gyorsulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=705f0fa0-a2bc-44d1-ba03-a4f3d708cb9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f12e40d1-7709-401f-9c25-913bdae1a175","keywords":null,"link":"/cegauto/20181013_kettes_golf_gyorsulas","timestamp":"2018. október. 13. 13:13","title":"Jó autó a kettes Golf: 333.33 km/h-val megy, ha kell (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b88d5caa-e93d-462e-92d0-71627ca5b67e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy időre lezárták a teljes 2-es metró vonalát.","shortLead":"Egy időre lezárták a teljes 2-es metró vonalát.","id":"20181014_metro_lezaras_2es","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b88d5caa-e93d-462e-92d0-71627ca5b67e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48167c99-7943-4544-b75d-bc71a3148d92","keywords":null,"link":"/itthon/20181014_metro_lezaras_2es","timestamp":"2018. október. 14. 10:06","title":"A metrósínekre futott egy ember az Astoriánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]