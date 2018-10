Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"464e3059-1c64-4524-819f-2db9ea51d360","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Simonka György mentelmi jogának felfüggesztését szerda dél körül kezdeményezte a legfőbb ügyész. A kormánypárti képviselő - aki napközben még kitüntetést vett át - csak most reagált.","shortLead":"Simonka György mentelmi jogának felfüggesztését szerda dél körül kezdeményezte a legfőbb ügyész. A kormánypárti...","id":"20181017_Magam_sem_ertem__Nem_aggodja_tul_a_dolgot_az_14_milliardos_csalas_gyanujaba_keveredett_fideszes_kepviselo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=464e3059-1c64-4524-819f-2db9ea51d360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d586d1e-2b49-4df1-a657-3429f021eea0","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Magam_sem_ertem__Nem_aggodja_tul_a_dolgot_az_14_milliardos_csalas_gyanujaba_keveredett_fideszes_kepviselo","timestamp":"2018. október. 17. 21:48","title":"\"Magam sem értem\" - Nem aggódja túl a dolgot az 1,4 milliárdos csalás gyanújába keveredett fideszes képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21b43684-ebab-4cec-82ff-bab9678164c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester nemrég jelentette be, hogy újraindul, most azt is elmondta, mi vezetett odáig, hogy elfogadja a miniszterelnök felkérését, és hogy mit gondol a felmerülő ellenzéki jelöltekről.","shortLead":"A főpolgármester nemrég jelentette be, hogy újraindul, most azt is elmondta, mi vezetett odáig, hogy elfogadja...","id":"20181017_Tarlos_Birom_Puzser_Robertet_de_a_varosvezeteshez_nem_ert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21b43684-ebab-4cec-82ff-bab9678164c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c07fae94-42ba-48f9-9a23-13da997416d4","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Tarlos_Birom_Puzser_Robertet_de_a_varosvezeteshez_nem_ert","timestamp":"2018. október. 17. 09:48","title":"Tarlós: Bírom Puzsér Róbertet, de a városvezetéshez nem ért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b27e783-b546-45dc-a6c4-d1333b294130","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legfrissebb hírek szerint a Facebook nem állna meg a táblagép méretű otthoni okosközpontnál, ennél nagyobb termék piacra dobását is tervezgeti.","shortLead":"A legfrissebb hírek szerint a Facebook nem állna meg a táblagép méretű otthoni okosközpontnál, ennél nagyobb termék...","id":"20181017_facebook_televizio_kamera_video_streamelese_videochat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b27e783-b546-45dc-a6c4-d1333b294130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57d2d3a4-60f5-4f9d-9027-ec3d97ebae87","keywords":null,"link":"/tudomany/20181017_facebook_televizio_kamera_video_streamelese_videochat","timestamp":"2018. október. 17. 15:03","title":"Ez már talán sok lesz: \"bekamerázná\" a tévénket a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16acb98d-5578-44ce-a6d2-6cc396bdd48f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Legtöbbször negatív asszociációk kapcsolódnak a státusszimbólumokhoz, mégis fontos szerepet töltenek be az önértékelés, a társas összehasonlítás, az önmeghatározás szempontjából. Igen nagy pszichológiai haszonnal járnak ugyanis.","shortLead":"Legtöbbször negatív asszociációk kapcsolódnak a státusszimbólumokhoz, mégis fontos szerepet töltenek be az önértékelés...","id":"20181018_Ezert_nem_tudunk_lemondani_a_statusszimbolumokrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16acb98d-5578-44ce-a6d2-6cc396bdd48f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c530db9-9085-4a22-81d1-d85794c00722","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181018_Ezert_nem_tudunk_lemondani_a_statusszimbolumokrol","timestamp":"2018. október. 18. 10:00","title":"Ezért nem tudunk lemondani a státusszimbólumokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14486c51-82c5-4f44-b245-3a92d043c00c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181018_Magyar_cowboyok_A_Vogue_racsodalkozott_a_Hortobagyra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14486c51-82c5-4f44-b245-3a92d043c00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f00d27-f60d-4ca6-9862-03ee8456cbf2","keywords":null,"link":"/elet/20181018_Magyar_cowboyok_A_Vogue_racsodalkozott_a_Hortobagyra","timestamp":"2018. október. 18. 10:40","title":"Magyar cowboyok? A Vogue rácsodálkozott a Hortobágyra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f01e6f-bfbc-4964-aea8-5b8feb748a90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rég nem látott gyorsasággal nyírta ki a Fidesz a lakástakarék-pénztárakat: a hétfőn benyújtott törvénymódosítást Áder János kedd este már alá is írta, így a szerdától kötött szerződésekre már nem jár állami támogatás. Kivéve, ha visszadátumozzák azokat. ","shortLead":"Rég nem látott gyorsasággal nyírta ki a Fidesz a lakástakarék-pénztárakat: a hétfőn benyújtott törvénymódosítást Áder...","id":"20181017_Fontos_mi_tegnap_talalkoztunk__ezerrel_trukkoznek_a_lakastakarek_szerzodesekkel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35f01e6f-bfbc-4964-aea8-5b8feb748a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"043ec537-51ef-4c55-981a-909c920edf37","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Fontos_mi_tegnap_talalkoztunk__ezerrel_trukkoznek_a_lakastakarek_szerzodesekkel","timestamp":"2018. október. 17. 10:56","title":"\"Fontos, mi tegnap találkoztunk!\" - ezerrel trükköznek a lakástakarék szerződésekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1fb5dcf-c0d2-4893-af0b-6c91201417f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Építkezés közben elvágtak egy gázvezetéket Budapesten, több tucat embernek kellett a lakásában maradnia, amíg nem javították ki a hibát.","shortLead":"Építkezés közben elvágtak egy gázvezetéket Budapesten, több tucat embernek kellett a lakásában maradnia, amíg nem...","id":"20181017_Harminc_embert_nem_engedtek_ki_a_lakasabol_akkorat_hibaztak_a_szomszed_epitkezesen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1fb5dcf-c0d2-4893-af0b-6c91201417f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bac22b2c-5c4d-470e-8530-de9b20119da5","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Harminc_embert_nem_engedtek_ki_a_lakasabol_akkorat_hibaztak_a_szomszed_epitkezesen","timestamp":"2018. október. 17. 19:16","title":"Harminc embert nem engedtek ki a lakásából, akkorát hibáztak a szomszéd építkezésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"144a3422-1826-4225-8ab4-f01edc4423b2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A svéd autómárka megnyitotta új központját a svédországi Göteborgban.","shortLead":"A svéd autómárka megnyitotta új központját a svédországi Göteborgban.","id":"20181017_polestar_volvo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=144a3422-1826-4225-8ab4-f01edc4423b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7d871ed-cab1-410c-8308-8781fbd47369","keywords":null,"link":"/cegauto/20181017_polestar_volvo","timestamp":"2018. október. 17. 17:33","title":"Igazán menő főhadiszállást kapott a Volvo sportkocsimárkája, a Polestar – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]