[{"available":true,"c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP-s Demeter Márta tettével bebizonyította, hogy katonai és nemzetbiztonsági kockázatot jelent mondta a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára.","shortLead":"Az LMP-s Demeter Márta tettével bebizonyította, hogy katonai és nemzetbiztonsági kockázatot jelent mondta a Honvédelmi...","id":"20181018_Nemeth_Szilard_Demeter_Marta_nemzetbiztonsagi_kockazatot_jelent","title":"Németh Szilárd: Demeter Márta nemzetbiztonsági kockázatot jelent","timestamp":"2018. október. 18. 15:37"},{"available":true,"c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezentúl ritkábban futunk majd bele olyan weboldalba facebookos hírfolyamunkban, amely egy másik oldalról lelopott képekkel, videókkal ékeskedve próbál meg kitűnni a sorból.","shortLead":"Ezentúl ritkábban futunk majd bele olyan weboldalba facebookos hírfolyamunkban, amely egy másik oldalról lelopott...","id":"20181017_facebook_hirfolyam_lopott_tartalom_kep_video_weboldal_alhir_kattintasvadaszat_facebook_bejegyzes","title":"Odacsap a weboldalaknak a Facebook, amelyek lopott képekkel, videókkal próbálják behúzni a netezőket","timestamp":"2018. október. 17. 19:58"},{"available":true,"c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW Isetta nem hivatalos utódjának még az idén megkezdődik a sorozatgyártása, jön a frontajtós Microlino.","shortLead":"A BMW Isetta nem hivatalos utódjának még az idén megkezdődik a sorozatgyártása, jön a frontajtós Microlino.","id":"20181018_a_vilag_legcukibb_elektromos_autoja_hamarosan_vegre_kaphato_lesz_microlino_bmw_isetta_akkumulator","title":"A világ legcukibb elektromos autója hamarosan végre kapható lesz","timestamp":"2018. október. 18. 17:21"},{"available":true,"c_author":"Soproni Tamás","category":"itthon","description":"Az apátiába süllyedt emberek akkor fognak elmenni szavazni, ha olyan ember kéri a szavazatukat, ha olyan ember jelentkezik vezetni a települést, aki él-hal érte. Vélemény.","shortLead":"Az apátiába süllyedt emberek akkor fognak elmenni szavazni, ha olyan ember kéri a szavazatukat, ha olyan ember...","id":"20181018_Finnyaskodas_helyett_van_mit_tanulni_Puzsertol","title":"Finnyáskodás helyett: van mit tanulni Puzsértól","timestamp":"2018. október. 18. 11:20"},{"available":true,"c_author":"MTI","category":"elet","description":"Évente már tízezreket vonzanak azok a tematikus séták, amelyeken a város kevésbé ismert oldalát mutatják be a résztvevőknek, általában egy-egy szakértő vezetésével.","shortLead":"Évente már tízezreket vonzanak azok a tematikus séták, amelyeken a város kevésbé ismert oldalát mutatják be...","id":"20181017_Egyre_nepszerubb_Budapesten_a_setaturizmus","title":"Egyre népszerűbb Budapesten a sétaturizmus","timestamp":"2018. október. 17. 06:09"},{"available":true,"c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég életszagúra sikeredett egy amerikai híradó a minap. ","id":"20181018_Hazhoz_jott_a_hirado_epp_a_riporter_mogott_estek_egy_iszonyatosat_egy_quaddal","title":"Házhoz jött a híradó: épp a riporter mögött estek iszonyatosat egy quaddal","timestamp":"2018. október. 18. 09:22"},{"available":true,"c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csütörtökre virradó éjjelre tervezték Páva Zsolték a Kétfarkú szerint, hogy megsemmisítik a viccpárt által épített buszmegállót, de ez végül nem történt meg.","shortLead":"A csütörtökre virradó éjjelre tervezték Páva Zsolték a Kétfarkú szerint, hogy megsemmisítik a viccpárt által épített...","id":"20181018_Ejjel_bontana_el_a_pecsi_onkormanyzat_a_Ketfarku_altal_epitett_buszmegallot","title":"Éjjel akarta elbontani a pécsi önkormányzat a Kétfarkú által épített buszmegállót","timestamp":"2018. október. 18. 05:33"},{"available":true,"c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több szempontból is furcsa ügyről van szó: nem tudni, melyik cég két alkalmazottja a verekedésbe keveredett két biztonsági őr, mert senki nem árulta el, a gyerek állítólagos nevelőapja pedig többször azt kérte az Indextől, ne jelentessék meg a felvételt. ","id":"20181017_Nagydarab_kidobok_vertek_ossze_egy_15_eves_fiut_az_egri_Urania_Moziban__video","title":"Nagydarab kidobók vertek össze egy 15 éves fiút az egri Uránia moziban – videó","timestamp":"2018. október. 17. 17:48"}] Vélemény.","shortLead":"Az apátiába süllyedt emberek akkor fognak elmenni szavazni, ha olyan ember kéri a szavazatukat, ha olyan ember...","id":"20181018_Finnyaskodas_helyett_van_mit_tanulni_Puzsertol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2a29e3a-3b93-477f-8914-b2e2e2612e19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf374f29-4923-4674-a9c6-9da2220451be","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Finnyaskodas_helyett_van_mit_tanulni_Puzsertol","timestamp":"2018. október. 18. 11:20","title":"Finnyáskodás helyett: van mit tanulni Puzsértól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d70fdae-a4e8-46d0-b7cb-68e11983ddbb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Évente már tízezreket vonzanak azok a tematikus séták, amelyeken a város kevésbé ismert oldalát mutatják be a résztvevőknek, általában egy-egy szakértő vezetésével.","shortLead":"Évente már tízezreket vonzanak azok a tematikus séták, amelyeken a város kevésbé ismert oldalát mutatják be...","id":"20181017_Egyre_nepszerubb_Budapesten_a_setaturizmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d70fdae-a4e8-46d0-b7cb-68e11983ddbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"752390cd-9afe-4ff1-aed8-689b993df42b","keywords":null,"link":"/elet/20181017_Egyre_nepszerubb_Budapesten_a_setaturizmus","timestamp":"2018. október. 17. 06:09","title":"Egyre népszerűbb Budapesten a sétaturizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d6140ba-0959-47c5-91d3-e714e5434830","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég életszagúra sikeredett egy amerikai híradó a minap. ","shortLead":"Elég életszagúra sikeredett egy amerikai híradó a minap. ","id":"20181018_Hazhoz_jott_a_hirado_epp_a_riporter_mogott_estek_egy_iszonyatosat_egy_quaddal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d6140ba-0959-47c5-91d3-e714e5434830&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d590d8fc-a5c7-40e4-a809-d133f86af306","keywords":null,"link":"/cegauto/20181018_Hazhoz_jott_a_hirado_epp_a_riporter_mogott_estek_egy_iszonyatosat_egy_quaddal","timestamp":"2018. október. 18. 09:22","title":"Házhoz jött a híradó: épp a riporter mögött estek iszonyatosat egy quaddal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eacc1a2-4e20-4fe8-9bf0-28125efc463c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csütörtökre virradó éjjelre tervezték Páva Zsolték a Kétfarkú szerint, hogy megsemmisítik a viccpárt által épített buszmegállót, de ez végül nem történt meg.","shortLead":"A csütörtökre virradó éjjelre tervezték Páva Zsolték a Kétfarkú szerint, hogy megsemmisítik a viccpárt által épített...","id":"20181018_Ejjel_bontana_el_a_pecsi_onkormanyzat_a_Ketfarku_altal_epitett_buszmegallot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8eacc1a2-4e20-4fe8-9bf0-28125efc463c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8367877-ba50-4af0-a1dc-c579764d333e","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Ejjel_bontana_el_a_pecsi_onkormanyzat_a_Ketfarku_altal_epitett_buszmegallot","timestamp":"2018. október. 18. 05:33","title":"Éjjel akarta elbontani a pécsi önkormányzat a Kétfarkú által épített buszmegállót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddbcb557-e2b7-4d61-9004-9c4ceaa99ac6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több szempontból is furcsa ügyről van szó: nem tudni, melyik cég két alkalmazottja a verekedésbe keveredett két biztonsági őr, mert senki nem árulta el, a gyerek állítólagos nevelőapja pedig többször azt kérte az Indextől, ne jelentessék meg a felvételt. ","shortLead":"Több szempontból is furcsa ügyről van szó: nem tudni, melyik cég két alkalmazottja a verekedésbe keveredett két...","id":"20181017_Nagydarab_kidobok_vertek_ossze_egy_15_eves_fiut_az_egri_Urania_Moziban__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ddbcb557-e2b7-4d61-9004-9c4ceaa99ac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbcfba69-0810-48d3-8ee3-d4e1de08d89a","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Nagydarab_kidobok_vertek_ossze_egy_15_eves_fiut_az_egri_Urania_Moziban__video","timestamp":"2018. október. 17. 17:48","title":"Nagydarab kidobók vertek össze egy 15 éves fiút az egri Uránia moziban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]