[{"available":true,"c_guid":"4c980042-2567-438c-8471-a1da4f3b042c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alkalmanként már hazavihetnék a kórházból a várpalotai hintabalesetben megsérült fiút, de nincs hova.","shortLead":"Alkalmanként már hazavihetnék a kórházból a várpalotai hintabalesetben megsérült fiút, de nincs hova.","id":"20181022_varpalotai_korhinta_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c980042-2567-438c-8471-a1da4f3b042c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5acc672-5774-4c5e-b091-8c08c95ac966","keywords":null,"link":"/itthon/20181022_varpalotai_korhinta_baleset","timestamp":"2018. október. 22. 19:28","title":"Másfél szobás lakásban nyolcan élnek - nem tudják hazavinni a várpalotai tragédiában megsérült fiút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1155fcc-27f8-4fff-9afb-386df762df13","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Szaúd-Arábia külügyminisztere is elismerte, hogy meggyilkolták Dzsamál Hasogdzsit Isztanbulban, bár tagadta, hogy erre a trónörökös Mohamed bin Szalman adott parancsot. Szeretném hinni, hogy Szaúd-Arábia trónörököse nem érintett ebben- nyilatkozta Donald Trump annak a Washington Postnak, amelynek a megölt újságíró dolgozott az utóbbi időben.","shortLead":"Szaúd-Arábia külügyminisztere is elismerte, hogy meggyilkolták Dzsamál Hasogdzsit Isztanbulban, bár tagadta, hogy erre...","id":"20181022_Merkel_bekemenyitett_Trump_mosdatja_a_japan_csucsmilliardos_rafizethet_a_szaudi_tronorokos_baratsagara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1155fcc-27f8-4fff-9afb-386df762df13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62391e1b-ce46-4f92-9061-dcabfa80cdc2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181022_Merkel_bekemenyitett_Trump_mosdatja_a_japan_csucsmilliardos_rafizethet_a_szaudi_tronorokos_baratsagara","timestamp":"2018. október. 22. 09:58","title":"Merkel bekeményített, Trump mosdatja, a japán csúcsmilliárdos ráfizethet a szaúdi trónörökös barátságára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd417313-fa7c-4278-af04-36df240ca5f4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Dire Straits volt frontembere jövő júliusban ad koncertet.","shortLead":"A Dire Straits volt frontembere jövő júliusban ad koncertet.","id":"20181022_Mark_Knopfler_hat_ev_utan_visszater_Budapestre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd417313-fa7c-4278-af04-36df240ca5f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de0da69d-d227-43a8-ad7a-c19b7cd26c43","keywords":null,"link":"/kultura/20181022_Mark_Knopfler_hat_ev_utan_visszater_Budapestre","timestamp":"2018. október. 22. 12:06","title":"Mark Knopfler hat év után visszatér Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"371e242b-884d-4af7-b36a-bfe322275469","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Előbb csak szerepeket utasított vissza, majd az István, a király című előadásból is kiszállt.","shortLead":"Előbb csak szerepeket utasított vissza, majd az István, a király című előadásból is kiszállt.","id":"20181022_Otthagyja_az_Operettszinhazat_Vereb_Tamas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=371e242b-884d-4af7-b36a-bfe322275469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52d2eeb4-c03d-4ea9-8755-8edbd25cddff","keywords":null,"link":"/kultura/20181022_Otthagyja_az_Operettszinhazat_Vereb_Tamas","timestamp":"2018. október. 22. 08:05","title":"Otthagyja az Operettszínházat Veréb Tamás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közleményben még ott volt az intézmény neve, az erről szóló hírben már nem. ","shortLead":"A közleményben még ott volt az intézmény neve, az erről szóló hírben már nem. ","id":"20181023_Kiradirozta_az_MTI_a_CEUt_a_halozatkutatok_sikererol_szolo_hirbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f80ea6-065f-49ec-bfda-5c5442ef2d20","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_Kiradirozta_az_MTI_a_CEUt_a_halozatkutatok_sikererol_szolo_hirbol","timestamp":"2018. október. 23. 09:17","title":"Kiradírozta az MTI a CEU-t a hálózatkutatók sikeréről szóló hírből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bántalmazás miatt a megtámadott életveszélyes sérüléseket szenvedett.","shortLead":"A bántalmazás miatt a megtámadott életveszélyes sérüléseket szenvedett.","id":"20181022_baseballuto_miskolc_tamadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da5b425e-0689-4218-981b-3fd3ca34b415","keywords":null,"link":"/itthon/20181022_baseballuto_miskolc_tamadas","timestamp":"2018. október. 22. 15:26","title":"Baseballütőkkel vertek félholtra egy embert Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lakberendezési cikkeket gyártó vállalat csatlakozik a NextWave kezdeményezéséhez és felhasználja a műanyag hulladékot, mielőtt az elérné az óceánokat. Az első termék prototípusok 2019 végére készülnek el.","shortLead":"A lakberendezési cikkeket gyártó vállalat csatlakozik a NextWave kezdeményezéséhez és felhasználja a műanyag...","id":"20181022_Oceanmento_otlet_az_IKEA_felhasznalna_termekeiben_a_muanyag_hulladekot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ff03e6-0e88-429e-9c1b-642be5afef05","keywords":null,"link":"/kkv/20181022_Oceanmento_otlet_az_IKEA_felhasznalna_termekeiben_a_muanyag_hulladekot","timestamp":"2018. október. 22. 11:33","title":"Óceánmentő ötlet: az IKEA felhasználná termékeiben a műanyag hulladékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51314008-9316-40db-8e32-e1913aeff943","c_author":"","category":"cegauto","description":"Több mint öt év után ismét futamot tudott nyerni Kimi Raikkönen. Hamilton még nem világbajnok. \r

\r

","shortLead":"Több mint öt év után ismét futamot tudott nyerni Kimi Raikkönen. Hamilton még nem világbajnok. \r

\r

","id":"20181021_Kimi_Raikkonen_nyerte_az_Amerikai_GPt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51314008-9316-40db-8e32-e1913aeff943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd798cb9-170c-47c7-8964-3dee3a4335fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20181021_Kimi_Raikkonen_nyerte_az_Amerikai_GPt","timestamp":"2018. október. 21. 21:58","title":"Kimi Raikkönen nyerte az Amerikai GP-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]