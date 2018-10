Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"767d6a53-00c2-4b91-80a2-4341b467f360","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megkezdte üzenetküldő platformja új verziójának terjesztését a Facebook. A megújulást annyira komolyan gondolják, hogy külön névvel illették az új kiadást: íme a Messenger 4.","shortLead":"Megkezdte üzenetküldő platformja új verziójának terjesztését a Facebook. A megújulást annyira komolyan gondolják...","id":"20181024_facebook_messenger_4_uj_funkciok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=767d6a53-00c2-4b91-80a2-4341b467f360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fc4c516-d778-4586-aba6-12dce555b80e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181024_facebook_messenger_4_uj_funkciok","timestamp":"2018. október. 24. 12:03","title":"Megérkezett: itt az új Facebook Messenger – egyszerűbb, így nagyszerűbb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7547ac42-12ea-4f6e-8beb-1d2fd4baa180","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzat bírságot szabott ki egy LMBTQ-rendezvényért, de végül a bíróság ezt jogsértőnek találta. ","shortLead":"Az önkormányzat bírságot szabott ki egy LMBTQ-rendezvényért, de végül a bíróság ezt jogsértőnek találta. ","id":"20181024_Kimondta_a_birosag_jogtalanul_birsagoltak_meg_aktivistakat_Kecskemeten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7547ac42-12ea-4f6e-8beb-1d2fd4baa180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a634de1-f63a-4933-a5dd-db5dfe9baaad","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Kimondta_a_birosag_jogtalanul_birsagoltak_meg_aktivistakat_Kecskemeten","timestamp":"2018. október. 24. 12:28","title":"Kimondta a bíróság: jogtalanul bírságoltak meg aktivistákat Kecskeméten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b36af2a-a985-41f6-9732-7078a45b46da","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezt a menthetetlenül ciki jelenetet most le is videózták.","shortLead":"Ezt a menthetetlenül ciki jelenetet most le is videózták.","id":"20181023_autos_video_ugyan_olyan_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b36af2a-a985-41f6-9732-7078a45b46da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a40b0f8-c2f4-43ca-85ff-25291021ceff","keywords":null,"link":"/cegauto/20181023_autos_video_ugyan_olyan_auto","timestamp":"2018. október. 24. 04:06","title":"Videó: Önnel nem fordult elő, hogy egy ugyanolyan autót próbált kinyitni, mint a sajátja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33b0deba-ae2b-41ff-ae00-1bb5b4e0adda","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Akik viszont úgy vélik, még van esély a terület visszaszerzésére, úgy látják először az orosz államvezetésnek buknia kellene. ","shortLead":"Akik viszont úgy vélik, még van esély a terület visszaszerzésére, úgy látják először az orosz államvezetésnek buknia...","id":"20181022_ukrajna_krim_felszikget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33b0deba-ae2b-41ff-ae00-1bb5b4e0adda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a357795-89f7-4a8f-8162-3b7f719cd34c","keywords":null,"link":"/vilag/20181022_ukrajna_krim_felszikget","timestamp":"2018. október. 22. 14:28","title":"Az ukránok többsége már elengedte a Krím félszigetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84b847b6-2229-4cd4-8c6f-54802d484c2d","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A márkanév elején lévő „i” régóta találgatásokra ad okot az iPhone-oknál, de szokás szerint előkerülnek teóriák az egyes modellek névvégződésével kapcsolatban is. Az Apple most (megint) rendet tett, bár némiképp ellentmondva korábbi önmagának.","shortLead":"A márkanév elején lévő „i” régóta találgatásokra ad okot az iPhone-oknál, de szokás szerint előkerülnek teóriák...","id":"20181024_apple_iphone_xs_xr_neve_mit_jelent_phil_schiller_marketing","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84b847b6-2229-4cd4-8c6f-54802d484c2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ebdce0d-6ece-4055-8649-11ad7834ad7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181024_apple_iphone_xs_xr_neve_mit_jelent_phil_schiller_marketing","timestamp":"2018. október. 24. 11:03","title":"Az Apple elmondta, mit jelent az iPhone XR nevében az R, de ne izgulja túl a kérdést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9703fcf8-1f56-45d6-bc8e-afe9034bd4ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Zseniális fotót posztolt az Instagramjára.","shortLead":"Zseniális fotót posztolt az Instagramjára.","id":"20181023_A_csipos_humoru_Amy_Schumer_meg_a_terhesseget_is_poennal_jelenti_be","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9703fcf8-1f56-45d6-bc8e-afe9034bd4ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bbfb303-ef6d-4775-aa69-a1d002d4f66d","keywords":null,"link":"/elet/20181023_A_csipos_humoru_Amy_Schumer_meg_a_terhesseget_is_poennal_jelenti_be","timestamp":"2018. október. 23. 16:29","title":"A csípős humorú Amy Schumer még a terhességét is poénnal jelenti be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4293b29e-6b94-44b6-b5f0-de14872cfbe1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Januárban ismét kitárja kapuit a CES, a világ legjelentősebb technológiai szakkiállítása, mely új elemként olyan technológiáknak is teret ad, melyek az emberiség aktuális, húsbavágó problémáira keresik a megoldást – így többek között a környezetszennyezésre, a kiberveszélyre, az egészségügyi problémákra, az energiaellátásra, az aszályra vagy más természeti katasztrófákra.","shortLead":"Januárban ismét kitárja kapuit a CES, a világ legjelentősebb technológiai szakkiállítása, mely új elemként olyan...","id":"20181022_ces_2019_temak_reziliens_technologiak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4293b29e-6b94-44b6-b5f0-de14872cfbe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f76f9c79-85f4-4675-bc13-2cbfaa8d0494","keywords":null,"link":"/tudomany/20181022_ces_2019_temak_reziliens_technologiak","timestamp":"2018. október. 22. 22:03","title":"Klímaváltozás, természeti katasztrófák, kiberháború – a jövő évi CES ezekre is megoldást villant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec103f75-9b33-48ac-be44-2a01e7659966","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatgyerekes család otthona délben gyulladt ki a Zala megyei Dióskálon. Minden ingóságuk megsemmisült. ","shortLead":"A hatgyerekes család otthona délben gyulladt ki a Zala megyei Dióskálon. Minden ingóságuk megsemmisült. ","id":"20181023_kigyulladt_leegett_haz_mentes_dioskal_tuzoltok_hatgyerekes_csalad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec103f75-9b33-48ac-be44-2a01e7659966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b90aba9-a23e-4541-b0b3-53f39082a40a","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_kigyulladt_leegett_haz_mentes_dioskal_tuzoltok_hatgyerekes_csalad","timestamp":"2018. október. 23. 21:58","title":"Lángoló házukból mentette ki négy gyerekét egy anya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]