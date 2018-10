Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26eefae5-ee3d-4d92-8e48-481bd0062366","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Jóbarátok sztárja zseniális videóval reagált arra, hogy a hasonmása egy angliai élelmiszerboltból lenyúlt egy tálca sört. ","shortLead":"A Jóbarátok sztárja zseniális videóval reagált arra, hogy a hasonmása egy angliai élelmiszerboltból lenyúlt egy tálca...","id":"20181025_David_Schwimmer_bolti_lopas_korozes_rendorseg_hasonmas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26eefae5-ee3d-4d92-8e48-481bd0062366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1d936a6-3e4b-434c-b07d-6bafe7be0c48","keywords":null,"link":"/elet/20181025_David_Schwimmer_bolti_lopas_korozes_rendorseg_hasonmas","timestamp":"2018. október. 25. 09:39","title":"Most már arról is van felvétel, ahogy David Schwimmer sört lop egy boltból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de168385-65c6-420f-b5bc-73347f213252","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Lehet, hogy csak egy viccet vettek túl komolyan, amikor először felvetették az óraátállítás ötletét; volt, hogy másfél évig tartott a nyári időszámítás; megesett az is, hogy az óra állítgatása helyett a munkaidőt hozták korábbra. Összegyűjtöttünk néhány kevésbé ismert tényt az óraátállításról.","shortLead":"Lehet, hogy csak egy viccet vettek túl komolyan, amikor először felvetették az óraátállítás ötletét; volt, hogy másfél...","id":"20181024_oraatallitas_idozona_ora_nyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de168385-65c6-420f-b5bc-73347f213252&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8a6025c-35a6-4fad-ac7f-3ca184a7f9aa","keywords":null,"link":"/kkv/20181024_oraatallitas_idozona_ora_nyar","timestamp":"2018. október. 24. 17:32","title":"Viccnek indulhatott az óraátállítás, óriási üzlet lett, hogy komolyan vették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az éves hiánycél 110 százaléka jött össze szeptember végéig, pedig az utolsó hónapot többlettel zárták.","shortLead":"Az éves hiánycél 110 százaléka jött össze szeptember végéig, pedig az utolsó hónapot többlettel zárták.","id":"20181025_Penz_erkezett_Brusszelbol_de_igy_is_1500_milliard_forint_felett_van_a_koltsegvetesi_hiany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee9bf25-926c-4753-a394-4b6a8e66f71a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181025_Penz_erkezett_Brusszelbol_de_igy_is_1500_milliard_forint_felett_van_a_koltsegvetesi_hiany","timestamp":"2018. október. 25. 11:28","title":"Pénz érkezett Brüsszelből, de így is 1500 milliárd forint felett van a költségvetési hiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74d514bf-1145-4e66-85c2-2821beaf235a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lesz itt füstmentes ország 2100-ra.","shortLead":"Nem lesz itt füstmentes ország 2100-ra.","id":"20181025_Gulyas_lepockolte_Lazar_dohanyzasellenes_javaslatat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74d514bf-1145-4e66-85c2-2821beaf235a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf62fb4-bef0-4606-8c4e-46ff81108ef5","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Gulyas_lepockolte_Lazar_dohanyzasellenes_javaslatat","timestamp":"2018. október. 25. 11:38","title":"Gulyás lepöckölte Lázár dohányzásellenes javaslatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cd15f77-0b03-44b9-85ec-9cb79b5b8e4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kiserdőben lakó emberek fürdeni, egyéb ügyeket intézni mentek a hosszú hétvégén, mire visszaértek, a terület tulajdonosa elbontotta kunyhóikat, az egyikben található értéktárgyaikat is elvitték.","shortLead":"A Kiserdőben lakó emberek fürdeni, egyéb ügyeket intézni mentek a hosszú hétvégén, mire visszaértek, a terület...","id":"20181025_15_hajlektalan_kunyhojat_semmisitettek_meg_a_kispesti_erdoben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cd15f77-0b03-44b9-85ec-9cb79b5b8e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f4cfdd0-efb4-4c8e-9c30-15c8610f64c4","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_15_hajlektalan_kunyhojat_semmisitettek_meg_a_kispesti_erdoben","timestamp":"2018. október. 25. 20:43","title":"15 hajléktalan kunyhóját semmisítették meg a kispesti erdőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"311d0c94-ec5e-440f-aceb-5c7cc876479d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb alacsony vízállási rekordok dőltek meg a folyón, de már látszik, mikor jöhet az emelkedés.","shortLead":"Újabb alacsony vízállási rekordok dőltek meg a folyón, de már látszik, mikor jöhet az emelkedés.","id":"20181025_duna_vizallas_budapest_adony_negativ_rekord","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=311d0c94-ec5e-440f-aceb-5c7cc876479d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be4a3163-a648-4b7d-a439-261397a10bca","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_duna_vizallas_budapest_adony_negativ_rekord","timestamp":"2018. október. 25. 11:16","title":"A Duna még sosem volt ilyen sekély Budapestnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f962812c-990f-4075-875f-7ef507f14dc9","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A kötelező oltások terén Olaszországot 2014-ben még példaképként állította a világ elé az Egészségügyi Világszervezet (WHO), ám a kormányt alkotó populista pártok már a választási kampányban megígérték, hogy enyhíteni fognak az oltási szigoron. Mindezt annak ellenére tették, hogy tavaly és idén mintegy nyolcezer kanyarós fertőzést regisztráltak az országban – a korábbi évek többszörösét –, és tízen életüket vesztették a komplikációk következtében.","shortLead":"A kötelező oltások terén Olaszországot 2014-ben még példaképként állította a világ elé az Egészségügyi Világszervezet...","id":"20181025_Oltasellenesseg_Olaszorszag_kotelezo_oltasok_kanyaro_mumpsz_rubeola_autizmus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f962812c-990f-4075-875f-7ef507f14dc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c9c7b5d-713e-422e-8e68-e44202ccd137","keywords":null,"link":"/elet/20181025_Oltasellenesseg_Olaszorszag_kotelezo_oltasok_kanyaro_mumpsz_rubeola_autizmus","timestamp":"2018. október. 25. 16:43","title":"Most már az oltásellenesség a legveszélyesebb járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A pénz- és vagyongazdálkodást kifogásolják.","shortLead":"A pénz- és vagyongazdálkodást kifogásolják.","id":"20181025_Elegedetlen_az_onkormanyzatok_belso_ellenorzesevel_az_ASZ","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fc06a84-6826-4b86-8107-826d031d357f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181025_Elegedetlen_az_onkormanyzatok_belso_ellenorzesevel_az_ASZ","timestamp":"2018. október. 25. 09:52","title":"Elégedetlen az önkormányzatok belső ellenőrzésével az ÁSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]